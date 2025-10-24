Рубіо значно вплинув на раптову зміну позиції Трампа до Росії, - Bloomberg

Раптова зміна позиції президента США Дональда Трампа, який місяцями чинив опір впровадженню антиросійських санкцій, сталася завдяки впливу державного секретаря Марко Рубіо.

Яка роль Рубіо

Зазначається, що Рубіо скасував заплановану особисту зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після того, як вони поговорили телефоном, і стало очевидно, що Кремль знову намагається уповільнити переговори про перемир'я і затягнути війну проти України.

За оцінкою держсекретаря США, Москва не внесла жодних істотних змін у свою позицію, за словами американських і європейських посадовців, обізнаних у цій справі.

Вплив держсекретаря Марко Рубіо на зміну курсу адміністрації Трампа свідчить про його більш розширену роль, а його позиція контрастує з більш поступливою стратегією щодо Росії, яку відстоював спецпосланець президента США Стів Віткофф, пише видання.

Переговори Віткоффа з РФ та тиск на Україну

Водночас деякі співрозмовники стверджують, що переговори Віткоффа з Путіним та іншими високопосадовцями напередодні попереднього саміту на Алясці призвели до плутанини та враження, що Москва готова піти на поступки, яких вона не мала наміру виконувати.

Хоча Рубіо сидів поруч із Віткоффом у Саудівській Аравії, коли адміністрація Трампа вперше розпочала прямі переговори з Росією в лютому, його більш безпосередня участь цього разу стала полегшенням для багатьох європейських чиновників, які висловлювали занепокоєння, що США — під керівництвом Віткоффа — можуть занадто наблизитися до позиції Росії, чинячи тиск на Україну, щоб вона прийняла вимоги Москви.

Наприклад, під час зустрічі Трампа із Зеленським минулого тижня Віткофф знову тиснув на українського лідера, щоб той погодився на вимоги Путіна про передачу Донбасу Росії, додали джерела Bloomberg.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

