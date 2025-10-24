УКР
Рубіо значно вплинув на раптову зміну позиції Трампа до Росії, - Bloomberg

Рубіо вплинув на позицію Трампа щодо РФ

Раптова зміна позиції президента США Дональда Трампа, який місяцями чинив опір впровадженню антиросійських санкцій, сталася завдяки впливу державного секретаря Марко Рубіо.

Про це пише агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Яка роль Рубіо

Зазначається, що Рубіо скасував заплановану особисту зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після того, як вони поговорили телефоном, і стало очевидно, що Кремль знову намагається уповільнити переговори про перемир'я і затягнути війну проти України.

За оцінкою держсекретаря США, Москва не внесла жодних істотних змін у свою позицію, за словами американських і європейських посадовців, обізнаних у цій справі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт Трампа з Путіним у Будапешті скасували після "невдалої" розмови Лаврова і Рубіо, - The Telegraph

Вплив держсекретаря Марко Рубіо на зміну курсу адміністрації Трампа свідчить про його більш розширену роль, а його позиція контрастує з більш поступливою стратегією щодо Росії, яку відстоював спецпосланець президента США Стів Віткофф, пише видання.

Переговори Віткоффа з РФ та тиск на Україну

Водночас деякі співрозмовники стверджують, що переговори Віткоффа з Путіним та іншими високопосадовцями напередодні попереднього саміту на Алясці призвели до плутанини та враження, що Москва готова піти на поступки, яких вона не мала наміру виконувати.

Хоча Рубіо сидів поруч із Віткоффом у Саудівській Аравії, коли адміністрація Трампа вперше розпочала прямі переговори з Росією в лютому, його більш безпосередня участь цього разу стала полегшенням для багатьох європейських чиновників, які висловлювали занепокоєння, що США — під керівництвом Віткоффа — можуть занадто наблизитися до позиції Росії, чинячи тиск на Україну, щоб вона прийняла вимоги Москви.

Наприклад, під час зустрічі Трампа із Зеленським минулого тижня Віткофф знову тиснув на українського лідера, щоб той погодився на вимоги Путіна про передачу Донбасу Росії, додали джерела Bloomberg.

Читайте також: Віткофф дійсно говорив про відмову від Донеччини. США неправильно трактують сигнали РФ щодо територій, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

путін володимир (25007) росія (68619) США (24611) Трамп Дональд (7494) Рубіо Марко (308) Віткофф Стів (154)
+6
не тіко Марко Рубіо, а також, чи не найбільше та особливо, король Чарльз ІІІ та Стармер, а також Мерц
показати весь коментар
24.10.2025 17:55 Відповісти
+3
як на мене віткофф кончена гнида, йому аби догодити шефу: Чего изволите ?
показати весь коментар
24.10.2025 17:58 Відповісти
+3
віткофь...кремлівський казачок ,з гарним рахунком від москви ...
показати весь коментар
24.10.2025 18:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
не тіко Марко Рубіо, а також, чи не найбільше та особливо, король Чарльз ІІІ та Стармер, а також Мерц
24.10.2025 17:55 Відповісти
От ******* б ви поменше.

Наш великий диктатор ЗЄ першою справою після такої публікації Рубіо спробував би у тюрячку засунути або кудись заслати геть з очей.
24.10.2025 17:56 Відповісти
Нічого не змінилось.
24.10.2025 17:58 Відповісти
як на мене віткофф кончена гнида, йому аби догодити шефу: Чего изволите ?
24.10.2025 17:58 Відповісти
Ще б визначитись хто його шеф. Бо якщо тампон тепер накаже мочити раїсю, чи віткофф почне йому піддакувати?
24.10.2025 18:25 Відповісти
Ну , звичайно !
От тільки рудий цього ніколи не зробить
24.10.2025 18:41 Відповісти
Рубіо там чи не єдиний дорослий, в тому кублі бариг
24.10.2025 18:06 Відповісти
віткофь...кремлівський казачок ,з гарним рахунком від москви ...
24.10.2025 18:09 Відповісти
Там хоч є плюралізм думок,навіть при специфічному стилі керевництва Трампа, з умовними хорошим поліцейським (Рубіо)і поганим (Віткофф). До яких дослухаются.

А тут всі без виключення хто при владі йдуть в фарватері опустивши голови, за нашим великим кормчим лучесяйним.
24.10.2025 18:10 Відповісти
Я тебе прошу, де плюралізм???? Всі хто проти рудого на всіх гілках влади вже звільнені, армія, фбай, поліція, прокурори!!! Ти про що????
24.10.2025 18:22 Відповісти
Рубін роздуплився після майже 10 місяців!!! Ай да рубін, мудак рубін!!! Це все результат як сказано вище плюс сама партія рудого в шоці від такого преза ідіота!!!
24.10.2025 18:18 Відповісти
 
 