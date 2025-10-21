Саміт Трампа з Путіним у Будапешті скасували після "невдалої" розмови Лаврова і Рубіо, - The Telegraph

У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті.

"Президент США не зустрінеться з російським лідером в "найближчому майбутньому" після того, як телефонна розмова між переговірниками з метою підготовки до мирних переговорів закінчилася невдало",- пише видання.

Зазначається, що підготовка до саміту лідерів зупинилася, коли Москва скасувала особисту зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова із держсекретарем США Марко Рубіо.

Деталі розмови Лаврова та Рубіо

У статті йдеться, що телефонна розмова між Лавровим та Рубіо була "невдалою". Під час бесіди російський міністр заявив, що Москва не погодиться на заморозку лінії фронту в Україні.

Водночас у Білому домі переговори назвали "продуктивними", зазначивши, що "додаткова особиста зустріч" не потрібна.

"Додаткова особиста зустріч між держсекретарем і міністром закордонних справ не потрібна, і президент Трамп не планує зустрічатися з президентом Путіним у найближчому майбутньому", - цитує видання Білий дім.

Неназваний західний чиновник у коментарі The Telegraph сказав, що це позитивний розвиток подій.

"Росія ясно дала зрозуміти, що її позиція не змінилася, то навіщо ж зустріч?", - заявив він.

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

Росія відмовляється від зупинки на поточній лінії фронту та продовжує вимагати взяття під контроль всієї Донецької області.

