УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
1 787 20

Саміт Трампа з Путіним у Будапешті скасували після "невдалої" розмови Лаврова і Рубіо, - The Telegraph

путін, трамп

У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент США не зустрінеться з російським лідером в "найближчому майбутньому" після того, як телефонна розмова між переговірниками з метою підготовки до мирних переговорів закінчилася невдало",- пише видання.

Зазначається, що підготовка до саміту лідерів зупинилася, коли Москва скасувала особисту зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова із держсекретарем США Марко Рубіо.

Деталі розмови Лаврова та Рубіо 

У статті йдеться, що телефонна розмова між Лавровим та Рубіо була "невдалою". Під час бесіди російський міністр заявив, що Москва не погодиться на заморозку лінії фронту в Україні.

Водночас у Білому домі переговори назвали "продуктивними", зазначивши, що "додаткова особиста зустріч" не потрібна.

"Додаткова особиста зустріч між держсекретарем і міністром закордонних справ не потрібна, і президент Трамп не планує зустрічатися з президентом Путіним у найближчому майбутньому", - цитує видання Білий дім. 

Неназваний західний чиновник у коментарі The Telegraph сказав, що це позитивний розвиток подій.

"Росія ясно дала зрозуміти, що її позиція не змінилася, то навіщо ж зустріч?", - заявив він.

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

Росія відмовляється від зупинки на поточній лінії фронту та продовжує вимагати взяття під контроль всієї Донецької області.

Автор: 

Лавров Сергій (1662) путін володимир (24981) саміт (835) Трамп Дональд (7463) Рубіо Марко (305)
Топ коментарі
+3
Підстаркуваті клоуни, але куди їм до нашого ще молодого.
21.10.2025 23:36 Відповісти
+2
Вітя ***** то херня, а от тампон знову обісцяний ******...
21.10.2025 23:41 Відповісти
+1
Вітя Орбан повіситься!? Так вилизував обом.
21.10.2025 23:37 Відповісти
Підстаркуваті клоуни, але куди їм до нашого ще молодого.
21.10.2025 23:36 Відповісти
Вітя Орбан повіситься!? Так вилизував обом.
21.10.2025 23:37 Відповісти
Уйде в запой, - максiмум.
21.10.2025 23:38 Відповісти
Вітя ***** то херня, а от тампон знову обісцяний ******...
21.10.2025 23:41 Відповісти
Трмп бiср.
21.10.2025 23:37 Відповісти
какая боль, какая боль!
трамп знову дурень у п'ять-ноль

.
21.10.2025 23:38 Відповісти
Що ви до того Рубіо причепилися...

Всі вони з однієї обойми. І від трампівської "каманди" вже не відмиються.
21.10.2025 23:42 Відповісти
Рубiка депортують на кубу, як нелегала.
21.10.2025 23:42 Відповісти
Це ж було вже
21.10.2025 23:41 Відповісти
Представляю як Орбана обламали. Воно вже туалети мило і коровай пекло. А замість весілля отримало спалений НПЗ
21.10.2025 23:42 Відповісти
Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто в своєму Х заявив, що інформація про те, що переговори Трампа та путіна в Угорщині зірвались є «фейком провоєнних політичних еліт та ЗМІ» щоб зірвати їх (с)
21.10.2025 23:48 Відповісти
Перед приїздом ЗЕ- москва покликала 47-го поговорити . Поговорили - Трамп озвучав АТУ-його! від Крмеля на Україну . Усьо - хйло переграло в котре УСЄХ !!! Наступний крок- Москві не сподобалася заміна Віткоффа на Рубіо - усьо, саміт на котрий й не збирався відмінено . А от тепер, за планом Кремля, Трамп повинен гнобити Рубіо?
21.10.2025 23:44 Відповісти
Водночас у Білому домі переговори назвали "продуктивними", зазначивши, що "додаткова особиста зустріч" не потрібна.
Ну хоч так. і те добре.
21.10.2025 23:46 Відповісти
мабуть вплинула неточність перекладу термінів "*****" і "*****".
21.10.2025 23:48 Відповісти
А печенеги?
21.10.2025 23:55 Відповісти
Якщо так далі піде, то Трамп таки отримає премію.
"Премію Дарвіна"😂
21.10.2025 23:57 Відповісти
Чому б ідіоту Трампу не заспокоїтися, нехай все нах*й вб'ють один одного. Давайте більше зброї і все.
22.10.2025 00:07 Відповісти
Мета ***** здійснилась: томагавків не дали нам, санкції не ввели, фсьо ідет па плану.
Плєшивий щур знову всіх зробив.
22.10.2025 00:11 Відповісти
схоже, що їм усім хочеться, щоб їх "зробили", не настільки ж вони ідіоти
22.10.2025 00:15 Відповісти
 
 