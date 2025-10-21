Росія відправила США умови для миру з Україною: вимагає весь Донбас, - Reuters
Росія відправила США "неофіційний дипломатичний меморандум", в якому повторила умови для досягнення мирної угоди з Україною.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на двох американських чиновників і людину, поінформовану про дипломатичну ситуацію, повідомляє Цензор.НЕТ.
У повідомленні Кремль повторив свою вимогу щодо взяття під контроль всієї Донецької області.
"Ця позиція Кремля фактично відкидає точку зору президента Дональда Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені в їхньому нинішньому становищі", - пише агентство.
Окрім цього, у меморандумі Росія також вимагала, щоб у межах мирної угоди не було допущено розміщення в Україні військ НАТО.
Що передувало?
Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
хєрас кацапам, а не Донбас!
хай мочу пьють замість пива!
курящая лошадь лавруша знову вимагає ліквідувати "пєрвопрічіни" -
ну ніяк не можуть кацапи залишити Адєссу нацикам і НАТІ
цю шарманку вони будуть крутити доти, допоки будуть гроші на війну і поки ми бодай не зупинимо їх наступ
У США нема Донбасу...
Вже три роки на Донбасі.
Лиман / Славік.
Зараз Констаха / Дружківка / Крам і той же Славік.
Повно цивільних.
Крам і Славік по суті нічим не відрізняються від міст в далекому тилу.
Цивільні усі абсолютно проукраїнські.
Я ж чую як вони між собою спілкуються в побуті, в магазинах.
Абсолютно нормальні українці. Нормальні люди. Між собою - суржиком.
Якщо й є ждуни - не уявляю як їм тут. Навіть з сусідами не поговорити. Кацапів тут дуже м'яко кажучи, не *******.
І шо?
Та нє. Абсолютно неможливо добровільно віддати цей регіон.
Це все одно, що взяти та подарувати Черкаську область КНДР..
а ***** здохне
🔍 Чи означає що "антисемітські настрої" молодіжних членів команди республіканців на чолі J.D. Vance в організації YRNF повністю доведені? В той час коли Лідер партії республіканців, J.D. Vance (або віце-президент США у цьому контексті) знизив значущість антисемістських висловлювань членів організації , назвавши їх «жартами дітей» або «грубими жартами молоді».
Так, є документально підтверджені факти антисемітських висловлювань у чатах молодих республіканців.
Але - це не означає, що вся організація або всі її члени поділяють ці настрої. Витік охоплює окремі групи/гілки, не всю широку структуру.
Також немає наразі відкритого офіційного дослідження, яке б показало розмір поширеності таких настроїв серед усіх членів YRNF або молодіжного крила Республіканської партії.
Але що дивно - любимчик помічник Трампа зятьок єврей. В його перший термін - рішення по Єрусалиму ... Тобто ВЕНС страшніше Трампа, за Трампа тут голосував увесь Брайтон Біч ...
фашизм і нацизм не одне й те саме, і ця різниця справді історично та ідейно важлива.
А от американці 1930-х, переважно, не розрізняли ці тонкощі. Для більшості з них усе це виглядало просто як "сильна авторитарна влада, що навела порядок після хаосутта проти Сталіна з комуністами .
ФОТО - велика зала, Madison Square Garden у Нью-Йорку (20 лютого 1939): прапори зі свастиками поруч з американськими прапорами та зображенням Джорджа Вашингтона.
це вражаюче!!!
Помітно прогрес:
Вже не чотири області вимагають, в лише дві.
Через пів року будуть згодні на "лінію зіткнення".
"Шоб було?..."
А Крим?
А що, панове, слова "*******, ********, **********" це якійсь НЕЦЕНЗУРНІ СЛОВА,чи це НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА???
ЧОМУ редактори ставлять " **** " замість цілком прийнятних українських слів?
Воно казало, що новиє території йому не потрібні, лише нациків та біндерафцев всіх денацифікує та піде з України. Ще тоді було зрозуміло, що ***** жадібне буде вгризатись у кожен клаптик нашої святої землі і не віддасть нічого вже окупованого. Тільки силою та ЯЗ ми зможемо повернути втрачені землі.