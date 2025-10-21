Росія відправила США умови для миру з Україною: вимагає весь Донбас, - Reuters

Росія відправила США "неофіційний дипломатичний меморандум", в якому повторила умови для досягнення мирної угоди з Україною.

Про це пише агентство Reuters

У повідомленні Кремль повторив свою вимогу щодо взяття під контроль всієї Донецької області.

"Ця позиція Кремля фактично відкидає точку зору президента Дональда Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені в їхньому нинішньому становищі", - пише агентство.

Окрім цього, у меморандумі Росія також вимагала, щоб у межах мирної угоди не було допущено розміщення в Україні військ НАТО.

Що передувало?

Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

