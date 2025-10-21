УКР
Новини Передача територій
8 426 59

Росія відправила США умови для миру з Україною: вимагає весь Донбас, - Reuters

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Росія відправила США "неофіційний дипломатичний меморандум", в якому повторила умови для досягнення мирної угоди з Україною. 

Про це пише агентство Reuters з посиланням на двох американських чиновників і людину, поінформовану про дипломатичну ситуацію, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні Кремль повторив свою вимогу щодо взяття під контроль всієї Донецької області. 

"Ця позиція Кремля фактично відкидає точку зору президента Дональда Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені в їхньому нинішньому становищі", - пише агентство.

Окрім цього, у меморандумі Росія також вимагала, щоб у межах мирної угоди не було допущено розміщення в Україні військ НАТО.

Що передувало?

Нагадаємо, що також видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Читайте також: Віткофф дійсно говорив про відмову від Донеччини. США неправильно трактують сигнали РФ щодо територій, - Зеленський

Топ коментарі
+22
21.10.2025 21:56 Відповісти
+15
Навіть приблизно не уявляю подібного сценарію.
Вже три роки на Донбасі.
Лиман / Славік.
Зараз Констаха / Дружківка / Крам і той же Славік.
Повно цивільних.
Крам і Славік по суті нічим не відрізняються від міст в далекому тилу.
Цивільні усі абсолютно проукраїнські.
Я ж чую як вони між собою спілкуються в побуті, в магазинах.
Абсолютно нормальні українці. Нормальні люди. Між собою - суржиком.
Якщо й є ждуни - не уявляю як їм тут. Навіть з сусідами не поговорити. Кацапів тут дуже м'яко кажучи, не *******.
І шо?
Та нє. Абсолютно неможливо добровільно віддати цей регіон.
Це все одно, що взяти та подарувати Черкаську область КНДР..
21.10.2025 22:04 Відповісти
+9
Щось там Бісмарк говорив ,про те чого варті обіцянки московії.. Дуже цінні,коли бракує туалетного паперу...
21.10.2025 21:55 Відповісти
ото ж!

хєрас кацапам, а не Донбас!
хай мочу пьють замість пива!

.
21.10.2025 22:02 Відповісти
В ху-ху не хо-хо?!
21.10.2025 21:53 Відповісти
Дулю під носа
21.10.2025 21:55 Відповісти
21.10.2025 21:56 Відповісти
👏👍
21.10.2025 22:55 Відповісти
Гм. Вже пропала денацифікація, демілітаризація та скорочення військ. Якщо б дали з півтисячі томагавків, можливо б і лінії ЛБЗ заморозка була б (на повний відхід поки що немає передумов, треба сильніший тиск).
21.10.2025 21:56 Відповісти
і НЄ надєйтєсь !

курящая лошадь лавруша знову вимагає ліквідувати "пєрвопрічіни" -
ну ніяк не можуть кацапи залишити Адєссу нацикам і НАТІ

цю шарманку вони будуть крутити доти, допоки будуть гроші на війну і поки ми бодай не зупинимо їх наступ

.
21.10.2025 22:06 Відповісти
За темпами останніх 30 днів, захоплення того, що залишилося від чотирьох регіонів, на які вже претендує Путін - Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей - займе час до червня 2030 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3580433
21.10.2025 21:59 Відповісти
як знати - кацапські ДРГ вже блудять по Покровську

.
21.10.2025 22:07 Відповісти
Йолопи, вчіть географію!
У США нема Донбасу...
21.10.2025 22:01 Відповісти
Техас-Донбас, легко сплутати!
21.10.2025 22:23 Відповісти
Ти не повіриш але в США є місто Одесса і їх аж 7 штук в різних штатах ..Найбільша Одесса в Техасі
21.10.2025 22:50 Відповісти
Знаю. І Перербург є
21.10.2025 23:11 Відповісти
21.10.2025 22:04 Відповісти
ніхто нічого віддавати не буде
а ***** здохне
21.10.2025 22:34 Відповісти
21.10.2025 22:06 Відповісти
А тепер увага- Трамп ламається , ну рОчки... Стає Венс президентом

🔍 Чи означає що "антисемітські настрої" молодіжних членів команди республіканців на чолі J.D. Vance в організації YRNF повністю доведені? В той час коли Лідер партії республіканців, J.D. Vance (або віце-президент США у цьому контексті) знизив значущість антисемістських висловлювань членів організації , назвавши їх «жартами дітей» або «грубими жартами молоді».

Так, є документально підтверджені факти антисемітських висловлювань у чатах молодих республіканців.

Але - це не означає, що вся організація або всі її члени поділяють ці настрої. Витік охоплює окремі групи/гілки, не всю широку структуру.

Також немає наразі відкритого офіційного дослідження, яке б показало розмір поширеності таких настроїв серед усіх членів YRNF або молодіжного крила Республіканської партії.
21.10.2025 22:07 Відповісти
Ідіоти..Антисемитизм привів Гітлера до поразки..Як й Муссоліні..А Франко нормально ставився до евреїв...як до гіспанців й європейців..Й чухав собі норм ще довго після другі світовій..Ці придурки дістануть такий же кінець як й Адік..Сам я не еврей еслі шо))..Як раз навпаки,колись дуже давно,у іншому житті мав такіж погляди як в цього Венса й його камераден....))))
21.10.2025 22:16 Відповісти
Не "перегинай"... Муссоліні не був антисемітом... І у програмі ФАШИСТСЬКОЇ партії Муссоліні про євреїв ні слова не говорилося... А Франко, за деякими чутками, взагалі був потомком "маранів" (хрещених євреїв). Саме тому багато євреїв з Німеччини та іншиї окупованих країн, тікали через Францію, на південь, переходили Піренеї, і через Іспанію виїжджали з Європи...
показати весь коментар
21.10.2025 22:28 Відповісти
значить фашистські настрої? Так це й підтверджує витік колись на презкомпанії у США - на тумбочці Трампа валялась книга Гітлера., ніби він чітатєль... Але так - антисемітом був саме Гітлер.
Але що дивно - любимчик помічник Трампа зятьок єврей. В його перший термін - рішення по Єрусалиму ... Тобто ВЕНС страшніше Трампа, за Трампа тут голосував увесь Брайтон Біч ...
21.10.2025 23:08 Відповісти
Трампісти належать до "Партії любителів грошових знаків"... І настрої у них такі "Гребти побільше, і щоб за це нічого не було...".
21.10.2025 23:19 Відповісти
чат мене просвітив

фашизм і нацизм не одне й те саме, і ця різниця справді історично та ідейно важлива.

А от американці 1930-х, переважно, не розрізняли ці тонкощі. Для більшості з них усе це виглядало просто як "сильна авторитарна влада, що навела порядок після хаосутта проти Сталіна з комуністами .
21.10.2025 23:58 Відповісти
Ми живемо у 30-ті роки ХХІ ст... Тобто, на століття пізніше... ТОму повинні уміть "розрізнять"...
22.10.2025 00:01 Відповісти
я то слухаю Vox Veritats - й добре вивчаю його уроки))
22.10.2025 00:10 Відповісти
нажаль не приймає ЦЕНЗОР фото тих часів-

ФОТО - велика зала, Madison Square Garden у Нью-Йорку (20 лютого 1939): прапори зі свастиками поруч з американськими прапорами та зображенням Джорджа Вашингтона.

це вражаюче!!!
22.10.2025 00:02 Відповісти
За походженням Франко іспанськиий єврей.
21.10.2025 22:52 Відповісти
Випускайте Трампа!
21.10.2025 22:08 Відповісти
Запросто!..Всі кацапи їдуть на Донбас зі всі Рашки..зі всіма манатками й бурятками....а Рашу перекопуем під бурачки..після дезінфнкції..хоча все одно нічого там не уродить..Ліпш відразу сіллю засипати...
21.10.2025 22:10 Відповісти
новина - в Румунії та Угорщині горять НПЗ з роспаливом
21.10.2025 22:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g19LGT9llvI
21.10.2025 22:19 Відповісти
Викид. Фейк. Мабуть щоб від чогось відволікти.
21.10.2025 22:22 Відповісти
Срашка у США может потребовать только всю Аризону... или Округ Колумбию... Донбасс - не США... Х**ло б ещё у пингвинов всю Сахару потребовал...)))
21.10.2025 22:22 Відповісти
Нууу....
Помітно прогрес:
Вже не чотири області вимагають, в лише дві.
Через пів року будуть згодні на "лінію зіткнення".
21.10.2025 22:22 Відповісти
Цікаво - і що вони з тим Донбасом, робитимуть? З 2014-го окупувана ними, його частина... Що там "покращилося"? Розтягли навіть те, що було на момент окупації...
"Шоб було?..."
21.10.2025 22:23 Відповісти
Для них це просто плацдарм для подальшого наступу. Не вірю я в мирну угоду, московити порушать її на наступний же день, та і взагалі чому Україна повинна обмінювати свою територію на свою ж.
21.10.2025 22:30 Відповісти
От-от... Кацапам потрібна "передишка" - для накопиччення резервів (техніки та навчених кадрів). Та й наступать зручніше, з уже захоплених земель...
21.10.2025 22:37 Відповісти
плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя
21.10.2025 22:35 Відповісти
Они стоят в 27 км от Запорожья, плацдарм получше.
21.10.2025 22:39 Відповісти
А Харківську область можна буде вже з трьох сторін зажимати.
21.10.2025 23:27 Відповісти
Москальню цікафлять корисні копалини на Донбасі !
21.10.2025 23:25 Відповісти
Які саме? Для того, щоб щось з того мать - треба туди "вкластися". А у них там уже навіть шахти вугільні затоплюються - нема коштів їх зберігать... Там скоро земля під ногами провалюватиметься... Які там "корисні копалини"?
22.10.2025 00:12 Відповісти
Я зовсім не розумію, нахіба окупацію і капітуляцію називати миром? Пропоную вдарити по моцкві ядерною зброєю заради миру і благополуччя розіян
21.10.2025 22:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Je9wMx9wBMY https://www.youtube.com/watch?v=Лариса Волошина: Рубио - в деле! Тяжелейший удар по российской игре. Кремлю ломают хребет
21.10.2025 22:27 Відповісти
А якби вони приїхали на Донбас ,якби в них не було електроенергії,бензину,дизеля....?)
21.10.2025 22:30 Відповісти
Далі у списку - Аляска 😂 Краще зробити це, поки цей імпотентний клоун у Білому домі.
21.10.2025 22:31 Відповісти
Не буде ніякого миру, угод і тому подібне, Україна цю війну виграла і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнення усіх своїх територій!
21.10.2025 22:38 Відповісти
Встреча БИБЫ И ЬОБЫ два пустоты
21.10.2025 22:41 Відповісти
Суходол до Криму ніхто не віддасть .
21.10.2025 22:46 Відповісти
У повідомленні Кремль повторив свою вимогу щодо взяття під контроль всієї Донецької області. Джерело: https://censor.net/ua/n3580940
А Крим?
21.10.2025 23:01 Відповісти
Як завжди перед будь-якими мирними переговорами ідуть ліберальні страшилки з "посиланням на анонімні джерела" про те що "зараз заключати мир погано, Україна нічого не отримає, тільки втратить"
21.10.2025 23:02 Відповісти
ахметов включайся ******* ти стид, ти ж без донбаса жити не міг
21.10.2025 23:13 Відповісти
трамп звини ху..лу кажи шо даси ПЕРШИНРГИ
21.10.2025 23:19 Відповісти
Питання до модерів Ц.Н.
А що, панове, слова "*******, ********, **********" це якійсь НЕЦЕНЗУРНІ СЛОВА,чи це НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА???
ЧОМУ редактори ставлять " **** " замість цілком прийнятних українських слів?
21.10.2025 23:22 Відповісти
А памʼятаєте, що ***** казало, коли починало свою спєцабасрацію?
Воно казало, що новиє території йому не потрібні, лише нациків та біндерафцев всіх денацифікує та піде з України. Ще тоді було зрозуміло, що ***** жадібне буде вгризатись у кожен клаптик нашої святої землі і не віддасть нічого вже окупованого. Тільки силою та ЯЗ ми зможемо повернути втрачені землі.
21.10.2025 23:34 Відповісти
 
 