6 783 47

Россия отправила США условия для мира с Украиной: требует весь Донбасс, - Reuters

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Россия отправила США "неофициальный дипломатический меморандум", в котором повторила условия для достижения мирного соглашения с Украиной.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и человека, информированного о дипломатической ситуации, сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении Кремль повторил свое требование о взятии под контроль всей Донецкой области.

"Эта позиция Кремля фактически отвергает точку зрения президента Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены в их нынешнем положении", - пишет агентство.

Кроме этого, в меморандуме Россия также требовала, чтобы в рамках мирного соглашения не было допущено размещение в Украине войск НАТО.

Что предшествовало?

Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Читайте также: Виткофф действительно говорил об отказе от Донетчины. США неправильно трактуют сигналы РФ относительно территорий, - Зеленский

Топ комментарии
+20
21.10.2025 21:56 Ответить
+13
21.10.2025 22:04 Ответить
+8
Щось там Бісмарк говорив ,про те чого варті обіцянки московії.. Дуже цінні,коли бракує туалетного паперу...
21.10.2025 21:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ото ж!

хєрас кацапам, а не Донбас!
хай мочу пьють замість пива!

.
21.10.2025 22:02 Ответить
В ху-ху не хо-хо?!
21.10.2025 21:53 Ответить
Дулю під носа
21.10.2025 21:55 Ответить
21.10.2025 21:55 Ответить
21.10.2025 21:56 Ответить
👏👍
21.10.2025 22:55 Ответить
Гм. Вже пропала денацифікація, демілітаризація та скорочення військ. Якщо б дали з півтисячі томагавків, можливо б і лінії ЛБЗ заморозка була б (на повний відхід поки що немає передумов, треба сильніший тиск).
21.10.2025 21:56 Ответить
і НЄ надєйтєсь !

курящая лошадь лавруша знову вимагає ліквідувати "пєрвопрічіни" -
ну ніяк не можуть кацапи залишити Адєссу нацикам і НАТІ

цю шарманку вони будуть крутити доти, допоки будуть гроші на війну і поки ми бодай не зупинимо їх наступ

.
21.10.2025 22:06 Ответить
За темпами останніх 30 днів, захоплення того, що залишилося від чотирьох регіонів, на які вже претендує Путін - Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей - займе час до червня 2030 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3580433
21.10.2025 21:59 Ответить
як знати - кацапські ДРГ вже блудять по Покровську

.
21.10.2025 22:07 Ответить
Йолопи, вчіть географію!
У США нема Донбасу...
21.10.2025 22:01 Ответить
Техас-Донбас, легко сплутати!
21.10.2025 22:23 Ответить
Ти не повіриш але в США є місто Одесса і їх аж 7 штук в різних штатах ..Найбільша Одесса в Техасі
21.10.2025 22:50 Ответить
Знаю. І Перербург є
21.10.2025 23:11 Ответить
Навіть приблизно не уявляю подібного сценарію.
Вже три роки на Донбасі.
Лиман / Славік.
Зараз Констаха / Дружківка / Крам і той же Славік.
Повно цивільних.
Крам і Славік по суті нічим не відрізняються від міст в далекому тилу.
Цивільні усі абсолютно проукраїнські.
Я ж чую як вони між собою спілкуються в побуті, в магазинах.
Абсолютно нормальні українці. Нормальні люди. Між собою - суржиком.
Якщо й є ждуни - не уявляю як їм тут. Навіть з сусідами не поговорити. Кацапів тут дуже м'яко кажучи, не *******.
І шо?
Та нє. Абсолютно неможливо добровільно віддати цей регіон.
Це все одно, що взяти та подарувати Черкаську область КНДР..
21.10.2025 22:04 Ответить
ніхто нічого віддавати не буде
а ***** здохне
21.10.2025 22:34 Ответить
21.10.2025 22:06 Ответить
А тепер увага- Трамп ламається , ну рОчки... Стає Венс президентом

🔍 Чи означає що "антисемітські настрої" молодіжних членів команди республіканців на чолі J.D. Vance в організації YRNF повністю доведені? В той час коли Лідер партії республіканців, J.D. Vance (або віце-президент США у цьому контексті) знизив значущість антисемістських висловлювань членів організації , назвавши їх «жартами дітей» або «грубими жартами молоді».

Так, є документально підтверджені факти антисемітських висловлювань у чатах молодих республіканців.

Але - це не означає, що вся організація або всі її члени поділяють ці настрої. Витік охоплює окремі групи/гілки, не всю широку структуру.

Також немає наразі відкритого офіційного дослідження, яке б показало розмір поширеності таких настроїв серед усіх членів YRNF або молодіжного крила Республіканської партії.
21.10.2025 22:07 Ответить
Ідіоти..Антисемитизм привів Гітлера до поразки..Як й Муссоліні..А Франко нормально ставився до евреїв...як до гіспанців й європейців..Й чухав собі норм ще довго після другі світовій..Ці придурки дістануть такий же кінець як й Адік..Сам я не еврей еслі шо))..Як раз навпаки,колись дуже давно,у іншому житті мав такіж погляди як в цього Венса й його камераден....))))
21.10.2025 22:16 Ответить
Не "перегинай"... Муссоліні не був антисемітом... І у програмі ФАШИСТСЬКОЇ партії Муссоліні про євреїв ні слова не говорилося... А Франко, за деякими чутками, взагалі був потомком "маранів" (хрещених євреїв). Саме тому багато євреїв з Німеччини та іншиї окупованих країн, тікали через Францію, на південь, переходили Піренеї, і через Іспанію виїжджали з Європи...
21.10.2025 22:28 Ответить
значить фашистські настрої? Так це й підтверджує витік колись на презкомпанії у США - на тумбочці Трампа валялась книга Гітлера., ніби він чітатєль... Але так - антисемітом був саме Гітлер.
Але що дивно - любимчик помічник Трампа зятьок єврей. В його перший термін - рішення по Єрусалиму ... Тобто ВЕНС страшніше Трампа, за Трампа тут голосував увесь Брайтон Біч ...
21.10.2025 23:08 Ответить
За походженням Франко іспанськиий єврей.
21.10.2025 22:52 Ответить
Випускайте Трампа!
21.10.2025 22:08 Ответить
Запросто!..Всі кацапи їдуть на Донбас зі всі Рашки..зі всіма манатками й бурятками....а Рашу перекопуем під бурачки..після дезінфнкції..хоча все одно нічого там не уродить..Ліпш відразу сіллю засипати...
21.10.2025 22:10 Ответить
новина - в Румунії та Угорщині горять НПЗ з роспаливом
21.10.2025 22:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g19LGT9llvI
21.10.2025 22:19 Ответить
Викид. Фейк. Мабуть щоб від чогось відволікти.
21.10.2025 22:22 Ответить
Срашка у США может потребовать только всю Аризону... или Округ Колумбию... Донбасс - не США... Х**ло б ещё у пингвинов всю Сахару потребовал...)))
21.10.2025 22:22 Ответить
Нууу....
Помітно прогрес:
Вже не чотири області вимагають, в лише дві.
Через пів року будуть згодні на "лінію зіткнення".
21.10.2025 22:22 Ответить
Цікаво - і що вони з тим Донбасом, робитимуть? З 2014-го окупувана ними, його частина... Що там "покращилося"? Розтягли навіть те, що було на момент окупації...
"Шоб було?..."
21.10.2025 22:23 Ответить
Для них це просто плацдарм для подальшого наступу. Не вірю я в мирну угоду, московити порушать її на наступний же день, та і взагалі чому Україна повинна обмінювати свою територію на свою ж.
21.10.2025 22:30 Ответить
От-от... Кацапам потрібна "передишка" - для накопиччення резервів (техніки та навчених кадрів). Та й наступать зручніше, з уже захоплених земель...
показать весь комментарий
плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя
показать весь комментарий
Они стоят в 27 км от Запорожья, плацдарм получше.
21.10.2025 22:39 Ответить
Я зовсім не розумію, нахіба окупацію і капітуляцію називати миром? Пропоную вдарити по моцкві ядерною зброєю заради миру і благополуччя розіян
21.10.2025 22:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Je9wMx9wBMY https://www.youtube.com/watch?v=Лариса Волошина: Рубио - в деле! Тяжелейший удар по российской игре. Кремлю ломают хребет
21.10.2025 22:27 Ответить
А якби вони приїхали на Донбас ,якби в них не було електроенергії,бензину,дизеля....?)
21.10.2025 22:30 Ответить
Далі у списку - Аляска 😂 Краще зробити це, поки цей імпотентний клоун у Білому домі.
21.10.2025 22:31 Ответить
Не буде ніякого миру, угод і тому подібне, Україна цю війну виграла і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнення усіх своїх територій!
21.10.2025 22:38 Ответить
Встреча БИБЫ И ЬОБЫ два пустоты
21.10.2025 22:41 Ответить
Суходол до Криму ніхто не віддасть .
21.10.2025 22:46 Ответить
У повідомленні Кремль повторив свою вимогу щодо взяття під контроль всієї Донецької області. Джерело: https://censor.net/ua/n3580940
А Крим?
21.10.2025 23:01 Ответить
Як завжди перед будь-якими мирними переговорами ідуть ліберальні страшилки з "посиланням на анонімні джерела" про те що "зараз заключати мир погано, Україна нічого не отримає, тільки втратить"
21.10.2025 23:02 Ответить
 
 