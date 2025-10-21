Россия отправила США условия для мира с Украиной: требует весь Донбасс, - Reuters

Россия отправила США "неофициальный дипломатический меморандум", в котором повторила условия для достижения мирного соглашения с Украиной.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и человека, информированного о дипломатической ситуации, сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении Кремль повторил свое требование о взятии под контроль всей Донецкой области.

"Эта позиция Кремля фактически отвергает точку зрения президента Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены в их нынешнем положении", - пишет агентство.

Кроме этого, в меморандуме Россия также требовала, чтобы в рамках мирного соглашения не было допущено размещение в Украине войск НАТО.

Что предшествовало?

Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

