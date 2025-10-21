Россия отправила США условия для мира с Украиной: требует весь Донбасс, - Reuters
Россия отправила США "неофициальный дипломатический меморандум", в котором повторила условия для достижения мирного соглашения с Украиной.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и человека, информированного о дипломатической ситуации, сообщает Цензор.НЕТ.
В сообщении Кремль повторил свое требование о взятии под контроль всей Донецкой области.
"Эта позиция Кремля фактически отвергает точку зрения президента Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены в их нынешнем положении", - пишет агентство.
Кроме этого, в меморандуме Россия также требовала, чтобы в рамках мирного соглашения не было допущено размещение в Украине войск НАТО.
Что предшествовало?
Напомним, что также издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донетчиной он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.
хєрас кацапам, а не Донбас!
хай мочу пьють замість пива!
.
курящая лошадь лавруша знову вимагає ліквідувати "пєрвопрічіни" -
ну ніяк не можуть кацапи залишити Адєссу нацикам і НАТІ
цю шарманку вони будуть крутити доти, допоки будуть гроші на війну і поки ми бодай не зупинимо їх наступ
.
.
У США нема Донбасу...
Вже три роки на Донбасі.
Лиман / Славік.
Зараз Констаха / Дружківка / Крам і той же Славік.
Повно цивільних.
Крам і Славік по суті нічим не відрізняються від міст в далекому тилу.
Цивільні усі абсолютно проукраїнські.
Я ж чую як вони між собою спілкуються в побуті, в магазинах.
Абсолютно нормальні українці. Нормальні люди. Між собою - суржиком.
Якщо й є ждуни - не уявляю як їм тут. Навіть з сусідами не поговорити. Кацапів тут дуже м'яко кажучи, не *******.
І шо?
Та нє. Абсолютно неможливо добровільно віддати цей регіон.
Це все одно, що взяти та подарувати Черкаську область КНДР..
а ***** здохне
🔍 Чи означає що "антисемітські настрої" молодіжних членів команди республіканців на чолі J.D. Vance в організації YRNF повністю доведені? В той час коли Лідер партії республіканців, J.D. Vance (або віце-президент США у цьому контексті) знизив значущість антисемістських висловлювань членів організації , назвавши їх «жартами дітей» або «грубими жартами молоді».
Так, є документально підтверджені факти антисемітських висловлювань у чатах молодих республіканців.
Але - це не означає, що вся організація або всі її члени поділяють ці настрої. Витік охоплює окремі групи/гілки, не всю широку структуру.
Також немає наразі відкритого офіційного дослідження, яке б показало розмір поширеності таких настроїв серед усіх членів YRNF або молодіжного крила Республіканської партії.
Але що дивно - любимчик помічник Трампа зятьок єврей. В його перший термін - рішення по Єрусалиму ... Тобто ВЕНС страшніше Трампа, за Трампа тут голосував увесь Брайтон Біч ...
Помітно прогрес:
Вже не чотири області вимагають, в лише дві.
Через пів року будуть згодні на "лінію зіткнення".
"Шоб було?..."
А Крим?