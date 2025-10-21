РУС
Новости Встреча Трампа и Путина в Будапеште
Саммит Трампа с Путиным в Будапеште отменили после "неудачного" разговора Лаврова и Рубио, - The Telegraph

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп больше не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент США не встретится с российским лидером в "ближайшем будущем" после того, как телефонный разговор между переговорщиками с целью подготовки к мирным переговорам закончился неудачно", - пишет издание.

Отмечается, что подготовка к саммиту лидеров остановилась, когда Москва отменила личную встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Детали разговора Лаврова и Рубио

В статье говорится, что телефонный разговор между Лавровым и Рубио был "неудачным". Во время беседы российский министр заявил, что Москва не согласится на заморозку линии фронта в Украине.

В то же время в Белом доме переговоры назвали "продуктивными", отметив, что "дополнительная личная встреча" не нужна.

"Дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не нужна, и президент Трамп не планирует встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем", - цитирует издание Белый дом.

Неназванный западный чиновник в комментарии The Telegraph сказал, что это положительное развитие событий.

"Россия ясно дала понять, что ее позиция не изменилась, так зачем же встреча?" - заявил он.

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

Россия отказывается от остановки на текущей линии фронта и продолжает требовать взятия под контроль всей Донецкой области.

+5
Підстаркуваті клоуни, але куди їм до нашого ще молодого.
21.10.2025 23:36 Ответить
+5
Вітя Орбан повіситься!? Так вилизував обом.
21.10.2025 23:37 Ответить
+5
какая боль, какая боль!
трамп знову дурень у п'ять-ноль

.
21.10.2025 23:38 Ответить
Підстаркуваті клоуни, але куди їм до нашого ще молодого.
21.10.2025 23:36 Ответить
Вітя Орбан повіситься!? Так вилизував обом.
21.10.2025 23:37 Ответить
Уйде в запой, - максiмум.
21.10.2025 23:38 Ответить
Вітя ***** то херня, а от тампон знову обісцяний ******...
21.10.2025 23:41 Ответить
Трмп бiср.
21.10.2025 23:37 Ответить
какая боль, какая боль!
трамп знову дурень у п'ять-ноль

.
21.10.2025 23:38 Ответить
Що ви до того Рубіо причепилися...

Всі вони з однієї обойми. І від трампівської "каманди" вже не відмиються.
21.10.2025 23:42 Ответить
А почитайте англомовну вікі та його біографію - слідом за Кісінджером, Рубіо єдиний екземпляр в історії США - уточню саме при республіканцеві президенті. За пів-0години до посадки літаків з ху та 47-мим саме через рубіж все пішло як пішло ганебною кінцівкою для Трампа. Його те-а-тет з ху респи відмінили, посадивши Рубіо поряд з Віткофом й Трампом й уся галіматня передумов договорняків Віткоффа з ху була розгромлена наступними годинами після самміту .
22.10.2025 00:21 Ответить
Рубiка депортують на кубу, як нелегала.
21.10.2025 23:42 Ответить
Це ж було вже
21.10.2025 23:41 Ответить
Представляю як Орбана обламали. Воно вже туалети мило і коровай пекло. А замість весілля отримало спалений НПЗ
21.10.2025 23:42 Ответить
Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто в своєму Х заявив, що інформація про те, що переговори Трампа та путіна в Угорщині зірвались є «фейком провоєнних політичних еліт та ЗМІ» щоб зірвати їх (с)
21.10.2025 23:48 Ответить
Перед приїздом ЗЕ- москва покликала 47-го поговорити . Поговорили - Трамп озвучав АТУ-його! від Крмеля на Україну . Усьо - хйло переграло в котре УСЄХ !!! Наступний крок- Москві не сподобалася заміна Віткоффа на Рубіо - усьо, саміт на котрий й не збирався відмінено . А от тепер, за планом Кремля, Трамп повинен гнобити Рубіо?
21.10.2025 23:44 Ответить
Водночас у Білому домі переговори назвали "продуктивними", зазначивши, що "додаткова особиста зустріч" не потрібна. Джерело: https://censor.net/ua/n3580955
Ну хоч так. і те добре.
21.10.2025 23:46 Ответить
мабуть вплинула неточність перекладу термінів "*****" і "*****".
21.10.2025 23:48 Ответить
А печенеги?
21.10.2025 23:55 Ответить
Якщо так далі піде, то Трамп таки отримає премію.
"Премію Дарвіна"😂
21.10.2025 23:57 Ответить
Чому б ідіоту Трампу не заспокоїтися, нехай все нах*й вб'ють один одного. Давайте більше зброї і все.
22.10.2025 00:07 Ответить
Мета ***** здійснилась: томагавків не дали нам, санкції не ввели, фсьо ідет па плану.
Плєшивий щур знову всіх зробив.
22.10.2025 00:11 Ответить
схоже, що їм усім хочеться, щоб їх "зробили", не настільки ж вони ідіоти
22.10.2025 00:15 Ответить
Цілком правильно. У дурнях залишився зовсім не Трамп. І не путлер. І не Орбан. А один неголений наполеончик.
22.10.2025 00:19 Ответить
Кацапчик, тут водки нет. Тому що томагавки хотіли давати Україні.
22.10.2025 00:26 Ответить
Тамагавки давай, жлобеня капітолійське.
22.10.2025 00:17 Ответить
Немає ніяких тисяч Томагавків, не існує в природі. Америці вони самій потрібні, пара сотень або три, неважливо. Це був блеф.
22.10.2025 00:20 Ответить
Навряд чи за довбоїбізм доплачують. ))
22.10.2025 00:25 Ответить
Розумію що завжди хочеться вірити в міражі. Особливо коли зневірився.
22.10.2025 00:36 Ответить
США мають приблизно 4150 ракет https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ss&cs=0&sca_esv=86330681d862db70&sxsrf=AE3TifPQw3GxbDYJvUEzAcOfI5yIVdYNuw%3A1761083029380&q=Tomahawk&sa=X&ved=2ahUKEwiF9trCobaQAxU2VvEDHbgvJcIQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfB9VxQa8AXypYoNNdhVb1sHznuRuOMJGCRxYkqBjc1xEMvXtWHrWI-D12oXry7JlfV03fUuVaBzPJpXcMvJqIISQAhaEsMECUXqQvZGlMaBtJpEKHAve8KiBEGEF_YNwIbI2s1g_ZSGnyr-p9UWODcpQg_KscwKi5PTRyDIrcEbRPZJpQvvHIKaANtADfwrm_nLvawp10uL3e5u8MH7V6vzBseG11zAqcsjYFK0cfEKbQOzOx1nMOH3zl4EmMJxvCimgUenNTJx2kxsvrW80qaoI92GP7eI3lDNY1Oi7pVLNA&csui=3 Tomahawk. Більшість із них перебуває на озброєнні ВМС або передана союзникам, але близько 4000 одиниць зберігаються на складах,
22.10.2025 00:44 Ответить
От що жлоб, то -.да. Такий же, як і ***** з підворіття. І таке гівно керує світом, чи за спиною консультанти, у обох? Мабуть є.
22.10.2025 00:28 Ответить
Трамп мабуть хоче закопать тамагавки на полі чудес.
22.10.2025 00:26 Ответить
 
 