Саммит Трампа с Путиным в Будапеште отменили после "неудачного" разговора Лаврова и Рубио, - The Telegraph

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп больше не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент США не встретится с российским лидером в "ближайшем будущем" после того, как телефонный разговор между переговорщиками с целью подготовки к мирным переговорам закончился неудачно", - пишет издание.

Отмечается, что подготовка к саммиту лидеров остановилась, когда Москва отменила личную встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора Лаврова и Рубио

В статье говорится, что телефонный разговор между Лавровым и Рубио был "неудачным". Во время беседы российский министр заявил, что Москва не согласится на заморозку линии фронта в Украине.

В то же время в Белом доме переговоры назвали "продуктивными", отметив, что "дополнительная личная встреча" не нужна.

"Дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не нужна, и президент Трамп не планирует встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем", - цитирует издание Белый дом.

Неназванный западный чиновник в комментарии The Telegraph сказал, что это положительное развитие событий.

"Россия ясно дала понять, что ее позиция не изменилась, так зачем же встреча?" - заявил он.

Читайте также: Отказ России от прекращения огня ставит под угрозу встречу Трампа и Путина, - Reuters

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

Россия отказывается от остановки на текущей линии фронта и продолжает требовать взятия под контроль всей Донецкой области.

Читайте также: Подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отсрочили на неопределенное время, - NBC News