Саммит Трампа с Путиным в Будапеште отменили после "неудачного" разговора Лаврова и Рубио, - The Telegraph
В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп больше не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.
Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент США не встретится с российским лидером в "ближайшем будущем" после того, как телефонный разговор между переговорщиками с целью подготовки к мирным переговорам закончился неудачно", - пишет издание.
Отмечается, что подготовка к саммиту лидеров остановилась, когда Москва отменила личную встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.
Детали разговора Лаврова и Рубио
В статье говорится, что телефонный разговор между Лавровым и Рубио был "неудачным". Во время беседы российский министр заявил, что Москва не согласится на заморозку линии фронта в Украине.
В то же время в Белом доме переговоры назвали "продуктивными", отметив, что "дополнительная личная встреча" не нужна.
"Дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не нужна, и президент Трамп не планирует встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем", - цитирует издание Белый дом.
Неназванный западный чиновник в комментарии The Telegraph сказал, что это положительное развитие событий.
"Россия ясно дала понять, что ее позиция не изменилась, так зачем же встреча?" - заявил он.
Отмена встречи Трампа и Путина
21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
Россия отказывается от остановки на текущей линии фронта и продолжает требовать взятия под контроль всей Донецкой области.
