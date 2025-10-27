Трамп предложил помощь в урегулировании конфликта между Афганистаном и Пакистаном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично помочь в урегулировании напряженности между Афганистаном и Пакистаном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Associated Press.
Трамп сделал это заявление 26 октября во время саммита АСЕАН в Малайзии. По его словам, он может "очень быстро" способствовать достижению мира между двумя странами, если те не смогут самостоятельно договориться.
"Я слышал, что Пакистан и Афганистан уже работают над этим вопросом. Но я могу помочь - и сделаю это очень быстро", - заявил американский лидер.
Президент США также положительно отозвался о пакистанских политиках, назвав их "замечательными людьми".
Вооруженное противостояние между Афганистаном и Пакистаном резко обострилось в начале октября. Афганская сторона сообщает о десятках погибших и сотнях раненых, тогда как Пакистан настаивает, что его удары направлены только против боевиков, а не гражданских.
Второй раунд переговоров между сторонами проходит в Стамбуле. Афганская делегация требует от Исламабада прекратить нарушение воздушного пространства и гарантировать, что территория Пакистана не будет использоваться террористическими группировками.
Также рассматривается идея создания четырехстороннего мониторингового механизма, который будет контролировать соблюдение перемирия. Пакистан пока воздерживается от официальных комментариев.
Пограничные регионы Пакистана остаются одним из самых нестабильных мест в регионе еще со времен советской войны в Афганистане.
К слову, Россия активно вербует наемников на Ближнем Востоке для войны против Украины. Среди них есть и выходцы из Афганистана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перш за все, це пов'язано з її близькістю до Китаю та її стратегічним значенням.
Баграм розташований приблизно за 800 кілометрів від кордону з Китаєм і приблизно за 2400 кілометрів від найближчого китайського ракетного заводу в Синьцзяні.
Відмова «Талібану» від переговорів щодо бази поки що не зупинила Трампа.
Війн, зупинених, рудим дідом
- між Камбоджею і Вірменією.
- між Азербайджаном і Албанією.
Окрім того в Трампона дуже гарні стосунки з двома ********* маньяками - москальським ****** і ''пухнастим'' Кімом.
Настільки реалістично загрозливо-попереджуюча розмова двох талановитих аналітиків - Яценюк -Портніков "на допиті" у преркасного розумного журналіста Еспресо .
Яценюк повернувся проїхавши більшість країн- пратнерів ЄС та у США, Це настільки важко й страшно слухати , але точно не можна на все, що вони розклали по поличках, закрити очі забути "ростерти зплюнувши, як набридлу жуйку".
Яценюк як голова форуму не просто модерує - він задає тон, виступаючи з промовами, що надихають на дію. Він обговорює санкції проти Росії, підтримку України від Заходу, ризики від Трампа. Його коментарі про те, як Путін "зчитує слабкості США", стали вірусними, ніби іскра, що запалює дискусії. Форум - це не сухі панелі; це живі розмови, де емоції перетинаються з фактами, створюючи атмосферу єдності.
У 2025 році форум фокусується на гібридних загрозах, кібербезпеці та економічній стійкості. Яценюк запрошує експертів, як-от представників НАТО, щоб обговорити реальні стратегії, що можуть змінити баланс сил. Це його спосіб тримати Україну в центрі уваги світу, ніби диригент, що веде оркестр до перемоги.
безпекові форуми за роками та темами :
2023р- Стійкість проти агресії. Делегатів 800+ з 40 країн. Промова про санкції
2024р - Глобальна солідарність. Делегатів 900+ з 45 країн. Ініціатива з партнерами НАТО
2025 Єднання проти агресора. Делегатів 1000+ з 50 країн. Коментарі щодо Трампа та Путіна
Джерела даних: за даними сайту ksf.openukraine.org та інтерв'ю для Ukrinform.
Перша десятка списку Народного Фронту
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсеній Яценюкhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяна Чорноволhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Турчиновhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Парубійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Тетерукhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсен Аваковhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Вікторія Сюмарhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Кириленкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Лілія Гриневич https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Береза
приклався тоді до її спонсорства Бєня-папаКарло Буратінки. Яценюк зник після пермоги зЄ ...
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 позачергових виборах до Верховної ради 2014 року партія «Народний фронт» набрала найбільшу кількість голосів виборців (3 488 114 голосів - 22,14 %), що дозволило їй у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховній Раді України VIII скликанняотримати 64 мандати за партійними спискамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-21 [21].
Але зараз геній-миротворець трамп все порішає (вірніше, просив його набрати, коли сторони самі помиряться). Нобелівка сама себе не здобуде