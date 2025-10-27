РУС
Новости Конфликт между Афганистаном и Пакистаном
1 461 21

Трамп предложил помощь в урегулировании конфликта между Афганистаном и Пакистаном

Трамп: США быстро урегулируют конфликт между Афганистаном и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично помочь в урегулировании напряженности между Афганистаном и Пакистаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Associated Press.

Трамп сделал это заявление 26 октября во время саммита АСЕАН в Малайзии. По его словам, он может "очень быстро" способствовать достижению мира между двумя странами, если те не смогут самостоятельно договориться.

"Я слышал, что Пакистан и Афганистан уже работают над этим вопросом. Но я могу помочь - и сделаю это очень быстро", - заявил американский лидер.

Президент США также положительно отозвался о пакистанских политиках, назвав их "замечательными людьми".

Вооруженное противостояние между Афганистаном и Пакистаном резко обострилось в начале октября. Афганская сторона сообщает о десятках погибших и сотнях раненых, тогда как Пакистан настаивает, что его удары направлены только против боевиков, а не гражданских.

Второй раунд переговоров между сторонами проходит в Стамбуле. Афганская делегация требует от Исламабада прекратить нарушение воздушного пространства и гарантировать, что территория Пакистана не будет использоваться террористическими группировками.

Также рассматривается идея создания четырехстороннего мониторингового механизма, который будет контролировать соблюдение перемирия. Пакистан пока воздерживается от официальных комментариев.

Пограничные регионы Пакистана остаются одним из самых нестабильных мест в регионе еще со времен советской войны в Афганистане.

К слову, Россия активно вербует наемников на Ближнем Востоке для войны против Украины. Среди них есть и выходцы из Афганистана.

