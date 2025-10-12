На границе Пакистана и Афганистана начались столкновения: талибы атаковали пограничные посты, - Reuters

Поздно вечером субботы, 11 октября, на пакистанско-афганской границе начались боевые действия. Войска режима Талибана, который руководит Афганистаном, обстреляли пункты пограничников Пакистана.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что талибы заявили о захвате двух пограничных постов с Пакистаном.

В свою очередь пакистанские силовики подтвердили столкновения в более чем пяти местах на границе, заявив, что они наносят ответный удар.

Афганистан пообещал ответить после того, как, по его словам, 9 октября Пакистан нанес авиаудары по столице страны Кабулу и восточной провинции Пактика, пишет Reuters.

Власти Пакистана не подтвердили и не опровергли авиаудары.

