На границе Пакистана и Афганистана начались столкновения: талибы атаковали пограничные посты, - Reuters
Поздно вечером субботы, 11 октября, на пакистанско-афганской границе начались боевые действия. Войска режима Талибана, который руководит Афганистаном, обстреляли пункты пограничников Пакистана.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что талибы заявили о захвате двух пограничных постов с Пакистаном.
В свою очередь пакистанские силовики подтвердили столкновения в более чем пяти местах на границе, заявив, что они наносят ответный удар.
Афганистан пообещал ответить после того, как, по его словам, 9 октября Пакистан нанес авиаудары по столице страны Кабулу и восточной провинции Пактика, пишет Reuters.
Власти Пакистана не подтвердили и не опровергли авиаудары.
От, якщо б ще Таджикістану ******** перепало...
Але вони плотно лежать під жовтопикими і таліби це їхнє дитя.
Однако я хочу что бы Китай вписался за Пакистан. Это будет выгодно всем, если Китай завянет в Афгане...
За Пакистаном стоїть Саудівська Аравія.