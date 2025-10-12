РУС
4 385 32

На границе Пакистана и Афганистана начались столкновения: талибы атаковали пограничные посты, - Reuters

пакистан, афганистан

Поздно вечером субботы, 11 октября, на пакистанско-афганской границе начались боевые действия. Войска режима Талибана, который руководит Афганистаном, обстреляли пункты пограничников Пакистана.

информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что талибы заявили о захвате двух пограничных постов с Пакистаном.

В свою очередь пакистанские силовики подтвердили столкновения в более чем пяти местах на границе, заявив, что они наносят ответный удар.

Афганистан пообещал ответить после того, как, по его словам, 9 октября Пакистан нанес авиаудары по столице страны Кабулу и восточной провинции Пактика, пишет Reuters.

Власти Пакистана не подтвердили и не опровергли авиаудары.

Читайте также: "Талибан" начал отключать интернет в Афганистане для "предотвращения аморальности"

Афганистан (609) Пакистан (165) Талибан (173)
Ще одна війна, що буде закінчена безуглим Дональдом.
показать весь комментарий
12.10.2025 00:39 Ответить
Не дали дідові шНобеля,от і маєте.
показать весь комментарий
12.10.2025 01:11 Ответить
Якби Трумп був президентом, цього б ніколи не сталося!
показать весь комментарий
12.10.2025 01:22 Ответить
І тут Трамп може за нобелівку на наступний рік поборотись 🤔
показать весь комментарий
12.10.2025 00:41 Ответить
Трамп себе еще одну победу примерения припишет
показать весь комментарий
12.10.2025 00:45 Ответить
Вболіваю за обидві сторони.
От, якщо б ще Таджикістану ******** перепало...
показать весь комментарий
12.10.2025 00:49 Ответить
Чим Пакистан завинив?
показать весь комментарий
12.10.2025 00:51 Ответить
Тим же, чим і Китай, який їх купив.
показать весь комментарий
12.10.2025 02:19 Ответить
Да ладно.)) Паки,.. паки иже херувимы.)
показать весь комментарий
12.10.2025 06:50 Ответить
Саме вони виростили "Талібан". Саме на їх території розвернуті були бази талібів, під час радянсько-афганської війни... А тепер "гризуться", між собою...
показать весь комментарий
12.10.2025 03:24 Ответить
паки підтримували снарядами, коли в тих була така велика необхідність.
показать весь комментарий
12.10.2025 01:33 Ответить
Паки, як і китайози, гроші беруть з усіх.
Але вони плотно лежать під жовтопикими і таліби це їхнє дитя.
показать весь комментарий
12.10.2025 02:18 Ответить
але могли і на іншу сторону пртодати, чого не сталося. та і поводяться вони доволі порядно, на відміну від того ж муді.
показать весь комментарий
12.10.2025 09:16 Ответить
Нихуя не жаль Пакистан: сначала, по сути, создали Талибан. Затем помогали талибам в войне против колиции. По сути Пакистан помог Талибану захватить Афганистан. А теперь вот Талибан решил поблагодарить.

Однако я хочу что бы Китай вписался за Пакистан. Это будет выгодно всем, если Китай завянет в Афгане...
показать весь комментарий
12.10.2025 00:51 Ответить
таліби зійшлися з росіянами.
За Пакистаном стоїть Саудівська Аравія.
показать весь комментарий
12.10.2025 00:56 Ответить
І Китай
показать весь комментарий
12.10.2025 01:01 Ответить
Китай за ними тільки проти Індії...
показать весь комментарий
12.10.2025 01:09 Ответить
К Пакистану треба придивитись. Може вийде в них видурити ядрьону бімбу за якусь допомогу?
показать весь комментарий
12.10.2025 00:59 Ответить
Ні з кого, в кого є "ядрьонбатон" не видуриш.
показать весь комментарий
12.10.2025 01:03 Ответить
Комусь ціна на нєфтюшку не подобається,хто ж там мутить воду ...
показать весь комментарий
12.10.2025 00:59 Ответить
а "нєфтюшка" тут до чого?
показать весь комментарий
12.10.2025 01:11 Ответить
Люба двіжуха в тих регіонах впливає на нєфтюшку,Сектор Газа без лупи не знайдеш на карті, а ціни ковбасить.
показать весь комментарий
12.10.2025 01:24 Ответить
навіщо писати нісенітницю, якщо взагалі не розумієшся на темі?
показать весь комментарий
12.10.2025 09:35 Ответить
Будь-яка бойня у світі на користь Україні, бо в нас найпотужніша армія на випадок світового воєнного армагедону. Головне, щоб нашою армією керували наші хлопці!
показать весь комментарий
12.10.2025 01:07 Ответить
Це ті таліби які друзяки *****? ***** за допомогою своїх нових проксі нову війну розпалює щоб кошмарити світ
показать весь комментарий
12.10.2025 01:18 Ответить
Там тянущийся конфликт между Исламабадом и Белуджистаном ещё с сороковых годов, плюс местная ячейка Талибана среди северных племëн периодически разжигает всякое с террактами. В прямом бою Пакистан их раскатывает как и любая другая армия, но стоит перейти к партизанщине, и они тоже вязнут.
показать весь комментарий
12.10.2025 01:21 Ответить
Якби президентом Америки був трамп, такого неподобства не сталося б.
показать весь комментарий
12.10.2025 02:57 Ответить
А при Байдену такого не було
показать весь комментарий
12.10.2025 05:53 Ответить
По Кабулі авіаудари наносяться.Бо в Пакистану авіація є,навіть більше,ніж в України.Хоча вони ж мали тісні стосунки,а зараз вже стрілють.
показать весь комментарий
12.10.2025 07:55 Ответить
В афгані теж є авіація...
показать весь комментарий
12.10.2025 08:58 Ответить
яка там нахер авіація півтора літаки та славнозвісні талібанські аси?
показать весь комментарий
12.10.2025 09:43 Ответить
 
 