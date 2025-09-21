"Талібан" почав відключати інтернет в Афганістані для "запобігання аморальності"

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані в 2021 році, заборонив оптоволоконний інтернет в афганській провінції, щоб "запобігти аморальності".

Це перший такий випадок за час правління талібів, і це залишає урядові установи, приватний сектор, державні установи та будинки в північній провінції Балх без Wi-Fi інтернету, пише Associated Press.

При цьому мобільний інтернет у провінції залишається функціональним.

Речник "уряду" провінції Хаджі Аттаулла Заїд, заявив, що в Балху більше немає доступу до кабельного інтернету за наказом лідера руху Гібатулли Ахундзади про "повну заборону".

"Цей захід було вжито для запобігання аморальності, і в країні буде створено альтернативу для забезпечення потреб", – сказав Заїд.

Він не надав жодної додаткової інформації, зокрема, чому Балх був обраний для заборони, або чи пошириться блокування на інші провінції.

"Блокування інтернету – це поза моїм розумінням у таку просунуту епоху", – сказав мешканець провінції, який говорив на умовах анонімності через страх помсти Талібану.

Він розповів Associated Press, що рідко користується мобільним інтернетом, оскільки він повільний і дорогий. У його домогосподарстві було шестеро людей, і всі вони користувалися Wi-Fi. Швидке та стабільне інтернет-з’єднання також було важливим для його роботи, яка передбачала спілкування з людьми та компаніями, розташованими за межами Афганістану.

Після захоплення влади в Афганістані в 2021 році "Талібан" сформував уряд, який запровадив низку жорстких репресивних заходів. Особливу увагу було приділено обмеженню прав жінок: заборона на освіту та спілкування, а також поновлення практики публічних страт за "перелюб". Крім того, було відновлено тілесні покарання та створено "департамент зі збереження цінностей джихаду". Судова система країни повністю переведена на норми шаріату. Уряд руху "Талібан" офіційно не визнаний жодною країною через невиконання міжнародних зобов'язань, таких як дотримання прав людини, створення інклюзивного кабміну, а також боротьба з тероризмом та наркотрафіком.

Афганська "влада" іноді призупиняє роботу мобільного зв'язку з міркувань безпеки, зазвичай під час релігійних свят, щоб запобігти детонації вибухових пристроїв.

Раніше повідомлялося, що "Талібан" запропонував російським компаніям інвестувати в розробку нафтогазових родовищ країни.

Нагадаємо, в середні квітня цього року в Росії суд дозволив діяльність визнаного терористичним руху "Талібан".

У вересні 2022 року Росія першою підписала торговельну угоду з "Талібаном".

У травні цього року стало відомо, що рух "Талібан", який править у Афганістані, веде переговори з Росією щодо переходу на розрахунки в національних валютах у двосторонній торгівлі.