"Талібан" попросив у Росії грошей на видобуток нафти й газу

Рух "Табілан", який захопив владу в Афганістані в 2021 році, запропонував російським компаніям інвестувати в розробку нафтогазових родовищ країни.

Про це пише The Moscow Times.

"Уряд Афганістану гарантує безпеку, прозорість та довгострокові можливості для вашого капіталу. Ми хочемо створити спільні проєкти, від яких виграють не лише наші країни, а й увесь регіон", – заявив міністр гірничодобувної промисловості та нафти Афганістану Хедаятулла Бадрі.

За його словами, значні запаси природних ресурсів, зокрема й вуглеводневої сировини, сконцентровані в Афганістані у басейнах Амударей, Катаваза та Гільменда.

"Ці ресурси можуть не лише задовольнити потреби Афганістану, а й стати джерелом експорту до сусідніх країн, гарантуючи енергетичну безпеку та регіональний розвиток", – сказав Бадрі.

Він додав, що Афганістан має намір розвивати регіональні зв'язки та розширювати економічне співробітництво, щоб стати "транзитним центром, що з'єднує Центральну та Південну Азію, а також Близький та Далекий Схід".

До цього міністр оборони Афганістану Мохаммад Якуб Муджахід заявив, що Росія, Китай та США мають почати конкурувати між собою за право будувати в країні інфраструктуру та промислові підприємства, наголосивши, що Кабул ні до кого не має неприязнь і хоче "добрих стосунків з усіма на основі ісламського шаріату".

Після захоплення влади в Афганістані в 2021 році "Талібан" сформував уряд, який запровадив низку жорстких репресивних заходів. Особливу увагу було приділено обмеженню прав жінок: заборона на освіту та спілкування, а також поновлення практики публічних страт за "перелюб". Крім того, було відновлено тілесні покарання та створено "департамент зі збереження цінностей джихаду". Судова система країни повністю переведена на норми шаріату. Уряд руху "Талібан" офіційно не визнаний жодною країною через невиконання міжнародних зобов'язань, таких як дотримання прав людини, створення інклюзивного кабміну, а також боротьба з тероризмом та наркотрафіком.

Нагадаємо, в середні квітня цього року в Росії суд дозволив діяльність визнаного терористичним руху "Талібан".

У вересні 2022 року Росія першою підписала торговельну угоду з "Талібаном".

У травні цього року стало відомо, що рух "Талібан", який править у Афганістані, веде переговори з Росією щодо переходу на розрахунки в національних валютах у двосторонній торгівлі.

У червні рух "Талібан", який править у Афганістані, домовився про збільшення в 10 разів потоку афганських трудових мігрантів до Росії.