УКР
Новини Конфлікт між Афганістаном та Пакистаном
На кордоні Пакистану й Афганістану почалися сутички: таліби атакували прикордонні пости, - Reuters

пакистан, афганістан

Пізно ввечері суботи, 11 жовтня, пакистансько-афганському кордоні почалися бойові дії. Війська режиму Талібану, який керує Афганістаном, обстріляли пункти прикордонників Пакистану.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що таліби заявили про захоплення двох прикордонних постів з Пакистаном.

Своєю чергою пакистанські силовики підтвердили зіткнення у більш ніж п'яти місцях на кордоні, заявивши, що вони завдають удару у відповідь.

Афганістан пообіцяв відповісти після того, як, за його словами, 9 жовтня Пакистан завдав авіаударів по столиці країни Кабулу та східній провінції Пактіка, пише Reuters.

Влада Пакистану не підтвердила і не спростувала авіаудари.

Читайте також: "Талібан" почав відключати інтернет в Афганістані для "запобігання аморальності"

Автор: 

Афганістан (500) Пакистан (80) Талібан (157)
Ще одна війна, що буде закінчена безуглим Дональдом.
12.10.2025 00:39 Відповісти
Якби Трумп був президентом, цього б ніколи не сталося!
12.10.2025 01:22 Відповісти
І тут Трамп може за нобелівку на наступний рік поборотись 🤔
12.10.2025 00:41 Відповісти
Не дали дідові шНобеля,от і маєте.
12.10.2025 01:11 Відповісти
Трамп себе еще одну победу примерения припишет
12.10.2025 00:45 Відповісти
Вболіваю за обидві сторони.
12.10.2025 00:49 Відповісти
Чим Пакистан завинив?
12.10.2025 00:51 Відповісти
паки підтримували снарядами, коли в тих була така велика необхідність.
12.10.2025 01:33 Відповісти
Нихуя не жаль Пакистан: сначала, по сути, создали Талибан. Затем помогали талибам в войне против колиции. По сути Пакистан помог Талибану захватить Афганистан. А теперь вот Талибан решил поблагодарить.

Однако я хочу что бы Китай вписался за Пакистан. Это будет выгодно всем, если Китай завянет в Афгане...
12.10.2025 00:51 Відповісти
таліби зійшлися з росіянами.
За Пакистаном стоїть Саудівська Аравія.
12.10.2025 00:56 Відповісти
І Китай
12.10.2025 01:01 Відповісти
Китай за ними тільки проти Індії...
12.10.2025 01:09 Відповісти
К Пакистану треба придивитись. Може вийде в них видурити ядрьону бімбу за якусь допомогу?
12.10.2025 00:59 Відповісти
Ні з кого, в кого є "ядрьонбатон" не видуриш.
12.10.2025 01:03 Відповісти
Комусь ціна на нєфтюшку не подобається,хто ж там мутить воду ...
12.10.2025 00:59 Відповісти
а "нєфтюшка" тут до чого?
12.10.2025 01:11 Відповісти
Люба двіжуха в тих регіонах впливає на нєфтюшку,Сектор Газа без лупи не знайдеш на карті, а ціни ковбасить.
12.10.2025 01:24 Відповісти
Будь-яка бойня у світі на користь Україні, бо в нас найпотужніша армія на випадок світового воєнного армагедону. Головне, щоб нашою армією керували наші хлопці!
12.10.2025 01:07 Відповісти
Це ті таліби які друзяки *****? ***** за допомогою своїх нових проксі нову війну розпалює щоб кошмарити світ
12.10.2025 01:18 Відповісти
Там тянущийся конфликт между Исламабадом и Белуджистаном ещё с сороковых годов, плюс местная ячейка Талибана среди северных племëн периодически разжигает всякое с террактами. В прямом бою Пакистан их раскатывает как и любая другая армия, но стоит перейти к партизанщине, и они тоже вязнут.
12.10.2025 01:21 Відповісти
 
 