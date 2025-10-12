На кордоні Пакистану й Афганістану почалися сутички: таліби атакували прикордонні пости, - Reuters

Пізно ввечері суботи, 11 жовтня, пакистансько-афганському кордоні почалися бойові дії. Війська режиму Талібану, який керує Афганістаном, обстріляли пункти прикордонників Пакистану.

Повідомляється, що таліби заявили про захоплення двох прикордонних постів з Пакистаном.

Своєю чергою пакистанські силовики підтвердили зіткнення у більш ніж п'яти місцях на кордоні, заявивши, що вони завдають удару у відповідь.

Афганістан пообіцяв відповісти після того, як, за його словами, 9 жовтня Пакистан завдав авіаударів по столиці країни Кабулу та східній провінції Пактіка, пише Reuters.

Влада Пакистану не підтвердила і не спростувала авіаудари.

