На кордоні Пакистану й Афганістану почалися сутички: таліби атакували прикордонні пости, - Reuters
Пізно ввечері суботи, 11 жовтня, пакистансько-афганському кордоні почалися бойові дії. Війська режиму Талібану, який керує Афганістаном, обстріляли пункти прикордонників Пакистану.
Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що таліби заявили про захоплення двох прикордонних постів з Пакистаном.
Своєю чергою пакистанські силовики підтвердили зіткнення у більш ніж п'яти місцях на кордоні, заявивши, що вони завдають удару у відповідь.
Афганістан пообіцяв відповісти після того, як, за його словами, 9 жовтня Пакистан завдав авіаударів по столиці країни Кабулу та східній провінції Пактіка, пише Reuters.
Влада Пакистану не підтвердила і не спростувала авіаудари.
От, якщо б ще Таджикістану ******** перепало...
Однако я хочу что бы Китай вписался за Пакистан. Это будет выгодно всем, если Китай завянет в Афгане...
За Пакистаном стоїть Саудівська Аравія.