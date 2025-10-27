Трамп запропонував допомогу з врегулювання конфлікту між Афганістаном і Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий особисто допомогти у врегулюванні напруженості між Афганістаном і Пакистаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Associated Press.

Трамп зробив цю заяву 26 жовтня під час саміту АСЕАН у Малайзії. За його словами, він може "дуже швидко" сприяти досягненню миру між двома країнами, якщо ті не зможуть самостійно домовитися.

"Я чув, що Пакистан і Афганістан уже працюють над цим питанням. Але я можу допомогти - і зроблю це дуже швидко", - заявив американський лідер.

Президент США також позитивно відгукнувся про пакистанських політиків, назвавши їх "чудовими людьми".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вимагає від Афганістану повернути США авіабазу Баграм

Збройне протистояння між Афганістаном і Пакистаном різко загострилося на початку жовтня. Афганська сторона повідомляє про десятки загиблих і сотні поранених, тоді як Пакистан наполягає, що його удари спрямовані лише проти бойовиків, а не цивільних.

Другий раунд переговорів між сторонами проходить у Стамбулі. Афганська делегація вимагає від Ісламабада припинити порушення повітряного простору та гарантувати, що територія Пакистану не використовуватиметься терористичними угрупованнями.

Також розглядається ідея створення чотиристороннього моніторингового механізму, який контролюватиме дотримання перемир’я. Пакистан поки утримується від офіційних коментарів.

Читайте: Афганістан і Пакистан домовилися про тимчасове припинення вогню

Прикордонні регіони Пакистану залишаються одним із найнестабільніших місць у регіоні ще з часів радянської війни в Афганістані.

До слова, Росія активно вербує найманців на Близькому Сході для війни проти України. Серед них є й вихідці з Афганістану.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі