Афганістан і Пакистан домовилися про тимчасове припинення вогню

Афганістан і Пакистан погодилися на тимчасове припинення вогню на 48 годин, починаючи з 18:00 15 жовтня за пакистанським часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це рішення ухвалили після того, як авіаудари та бої на кордоні викликали побоювання повномасштабного конфлікту, пише Reuters.

Раніше Пакистан завдав ударів по провінції Кандагар на півдні Афганістану, що спричинило численні жертви.

Конфлікт між Афганістаном і Пакистаном почався після того, як Ісламабад попросив Талібан вплинути на бойовиків, які нападали на Пакистан, ховаючись в Афганістані. Талібан у відповідь звинуватив пакистанську армію у поширенні фейків, провокаціях на кордоні та підтримці бойовиків ІДІЛ.

Пакистанські військові заперечують ці звинувачення і кажуть, що атаки роблять бойовики ІДІЛ-К з Ісламської держави Хорасан, регіонального філіалу ІДІЛ, що діє в сусідніх країнах, які борються проти Талібану і нападають на цивільних, чиновників та іноземні представництва.

Після боїв у середу обидві країни закрили частину прикордонних переходів, через що зупинилася торгівля і десятки вантажівок не змогли перетнути кордон.

Це серйозна проблема для Афганістану, бо Пакистан постачає більшість продуктів і товарів у країну, яка не має виходу до моря.

