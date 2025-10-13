УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4907 відвідувачів онлайн
Новини Трампа номінують на Нобелівську премію
617 21

Пакистан висуває Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року

Пакистан висуває Трампа на Премію миру

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф заявив, що готовий підтримати кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пакистанський лідер зробив заяву під час підписання угоди про припинення вогню в секторі Гази у Єгипті, стоячи поруч із президентом США.

"Я хотів би номінувати цього великого президента на Нобелівську премію миру, оскільки він є найщирішим і найкращим кандидатом", - сказав Шариф.

Читайте: У Німеччині закликали Трампа посилити тиск на Путіна для миру в Україні

За словами прем’єр-міністра Пакистану, Трамп зробив вагомий внесок у справу миру у світі та врятував мільйони життів, зокрема в регіоні Індії та Пакистану, а також у Газі.

Раніше уряд Пакистану вже рекомендував Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року за "рішуче дипломатичне втручання і лідерство" в індійсько-пакистанській кризі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив зустріч із Трампом 17 жовтня: Потрібно обговорити деякі кроки

Водночас Індія заперечила будь-який зв’язок Трампа з припиненням вогню між двома країнами.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нобелівська премія (110) Пакистан (81) Трамп Дональд (7325)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Оманська Гнида не встиг .. раніше трампону підлизнув Пакистан ))
показати весь коментар
13.10.2025 23:26 Відповісти
+1
Треба ще дожити до серпня 2026року
показати весь коментар
13.10.2025 23:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та на здоровье. Пусть у деда будет головокружение от побед. Возможно он под этим делом ***** будет воспринимать уже как помеху перед его очередным достижением.
показати весь коментар
13.10.2025 23:10 Відповісти
А він дотягне до 2026? Він закінчить всі війни ще в 2025 і до вручення Нобеля 2026 помре від нудьги!
показати весь коментар
13.10.2025 23:57 Відповісти
В Єгипті підписали декларацію щодо Гази.
На зустрічі не були присутні представники власне воюючих сторін - ХАМАС та Ізраїлю.

Десятиліття близькосхідного конфлікту та воєн показують, що благі декларації можуть розбитися об невідповідність у виконанні деталей.
показати весь коментар
13.10.2025 23:14 Відповісти
А навіщо там ті сторони? Для галочки? Трамп так вирішив - і так і буде.
Нехай попробує Біба щось там казати. Гаага чекає не дочекається.
Або хамас. Трамп з Ердоганом про все домовились.
показати весь коментар
13.10.2025 23:29 Відповісти
Оманська Гнида не встиг .. раніше трампону підлизнув Пакистан ))
показати весь коментар
13.10.2025 23:26 Відповісти
Пакистан відбивався від Індії американськими ракетами і літаками F-16.

В США могли дистанційно відключити системи управління F-16,
але не відключили.
показати весь коментар
13.10.2025 23:35 Відповісти
який "добрий дядя" - міг відключити, але не відключив ))))
показати весь коментар
13.10.2025 23:51 Відповісти
На початку 1980-х США продали Пакистану 110 літаків F-16.
Але до 1990 року були введені санкції через ядерну програму Пакистану, що заморозило постачання.
Після терактів 11 вересня Пакистан знову став ключовим партнером США у так званій війні з терором.
Військові зв'язки відновилися, і у 2005 році два модернізовані F-16 були передані як військова допомога.
У 2006 році розпочалася велика програма модернізації, що фінансувалася в основному Пакистаном з невеликою допомогою США ($108 мільйонів).
У 2010 році Пакистан отримав 18 нових літаків F-16 Block 52 за $1,4 мільярда.
Кожна угода щодо F-16 з Пакистаном супроводжувалася умовами для кінцевого користувача. США чітко дали зрозуміти: літаки призначені лише для операцій проти терору, а не проти інших країн.
Вашингтон пильно стежив за тим, як Пакистан використовує літаки, прагнучи запобігти будь-яким діям, які можуть дестабілізувати регіон.
показати весь коментар
14.10.2025 00:21 Відповісти
За повідомленнями, Пакистан забезпечив угоду з США на поставку ******** ракет AMRAAM у рамках оборонного пакту на $2,5 млрд. Включення Пакистану до програми AMRAAM може свідчити про модернізацію парку винищувачів F-16 ВПС Пакистану.
Ракета сумісна з літаками F-16, що перебувають на озброєнні Пакистану.
показати весь коментар
14.10.2025 00:38 Відповісти
Сколько языков уже измочалили об трамповскую жопу: Зеля, Путя, теперь этот цыган...
показати весь коментар
13.10.2025 23:29 Відповісти
а зєлічка, не буде всувать дєрьмака в шнобєль умерова? ))
показати весь коментар
13.10.2025 23:31 Відповісти
А пакистанець пекельний троляка - ще не знає чи буде він в 26 році прем'єром, а обіцянку -цяцянку Трампу дає
показати весь коментар
13.10.2025 23:45 Відповісти
Треба ще дожити до серпня 2026року
показати весь коментар
13.10.2025 23:47 Відповісти
Кандидатов выдвигают за год до вручения. Сейчас вручили венисуэлке которую выдвинунули в 24-м году.
показати весь коментар
14.10.2025 00:24 Відповісти
There truly has never been such a universally beloved figure. Democratic leaders and dictators, Christians, Jews and Moslems alike just can't stop expressing their gratitude and admiration to this remarkable man. Just China is still hesitant a bit, but they will come around too - and Trump will take the place of Confucius for the Chinese like he has taken the place of Cyrus the Great for the Israelis. Who can he not? He is adorable, just look at him.
показати весь коментар
13.10.2025 23:47 Відповісти
Норвезці в носі мали цих хитрожопих циган разом із причмеленим об'єктом їхнього мінету.
показати весь коментар
13.10.2025 23:50 Відповісти
На фото він тренується розправляти крила?
показати весь коментар
13.10.2025 23:54 Відповісти
Нічого що ту війну почав Тамон з ****** перед виборами і заради виборів?
показати весь коментар
13.10.2025 23:55 Відповісти
То добре що Трампу дали шанс , а буде ще краще, коли Палата стане демівською у 2026р. Тільки б дід втримався ...
показати весь коментар
14.10.2025 00:11 Відповісти
Хай живе вічнопомаранчевий, наймудріший і найщиріший у Всесвіті
показати весь коментар
14.10.2025 00:20 Відповісти
 
 