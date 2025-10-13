Пакистан висуває Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф заявив, що готовий підтримати кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пакистанський лідер зробив заяву під час підписання угоди про припинення вогню в секторі Гази у Єгипті, стоячи поруч із президентом США.

"Я хотів би номінувати цього великого президента на Нобелівську премію миру, оскільки він є найщирішим і найкращим кандидатом", - сказав Шариф.

За словами прем’єр-міністра Пакистану, Трамп зробив вагомий внесок у справу миру у світі та врятував мільйони життів, зокрема в регіоні Індії та Пакистану, а також у Газі.

Раніше уряд Пакистану вже рекомендував Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року за "рішуче дипломатичне втручання і лідерство" в індійсько-пакистанській кризі.

Водночас Індія заперечила будь-який зв’язок Трампа з припиненням вогню між двома країнами.

