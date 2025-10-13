Пакистан висуває Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року
Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф заявив, що готовий підтримати кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пакистанський лідер зробив заяву під час підписання угоди про припинення вогню в секторі Гази у Єгипті, стоячи поруч із президентом США.
"Я хотів би номінувати цього великого президента на Нобелівську премію миру, оскільки він є найщирішим і найкращим кандидатом", - сказав Шариф.
За словами прем’єр-міністра Пакистану, Трамп зробив вагомий внесок у справу миру у світі та врятував мільйони життів, зокрема в регіоні Індії та Пакистану, а також у Газі.
Раніше уряд Пакистану вже рекомендував Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року за "рішуче дипломатичне втручання і лідерство" в індійсько-пакистанській кризі.
Водночас Індія заперечила будь-який зв’язок Трампа з припиненням вогню між двома країнами.
На зустрічі не були присутні представники власне воюючих сторін - ХАМАС та Ізраїлю.
Десятиліття близькосхідного конфлікту та воєн показують, що благі декларації можуть розбитися об невідповідність у виконанні деталей.
Нехай попробує Біба щось там казати. Гаага чекає не дочекається.
Або хамас. Трамп з Ердоганом про все домовились.
В США могли дистанційно відключити системи управління F-16,
але не відключили.
Але до 1990 року були введені санкції через ядерну програму Пакистану, що заморозило постачання.
Після терактів 11 вересня Пакистан знову став ключовим партнером США у так званій війні з терором.
Військові зв'язки відновилися, і у 2005 році два модернізовані F-16 були передані як військова допомога.
У 2006 році розпочалася велика програма модернізації, що фінансувалася в основному Пакистаном з невеликою допомогою США ($108 мільйонів).
У 2010 році Пакистан отримав 18 нових літаків F-16 Block 52 за $1,4 мільярда.
Кожна угода щодо F-16 з Пакистаном супроводжувалася умовами для кінцевого користувача. США чітко дали зрозуміти: літаки призначені лише для операцій проти терору, а не проти інших країн.
Вашингтон пильно стежив за тим, як Пакистан використовує літаки, прагнучи запобігти будь-яким діям, які можуть дестабілізувати регіон.
Ракета сумісна з літаками F-16, що перебувають на озброєнні Пакистану.