Зеленський підтвердив зустріч із Трампом 17 жовтня: Потрібно обговорити деякі кроки

Президент Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч з лідером США Дональдом Трампом у п'ятницю, 17 жовтня, у США.

Про це глава держави повідомив на брифінгу з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

"Я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - сказав Зеленський.

Він сподівається, що матиме можливість приїхати до Вашингтона цієї п'ятниці, 17 жовтня.

"У мене є ще деякі зустрічі, які для мене також важливі. Деякі військові компанії, які важливі. Не можу ділитися деталями щодо цього", - розповів президент.

За його словами, у нього також заплановано зустрічі з сенаторами та конгресменами.

"Головна тема –– ППО. І, до речі, у мене також буде зустріч з енергетичними компаніями. Це було потрібно, це була пропозиція від пана президента. У мене будуть зустрічі з певними компаніями, тому що є певні потреби, які потрібні зараз через різні формати. Головні теми –– ППО та наші можливості в далекобійності, щоб тиснути на Росію", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп планує прийняти українського президента Володимира Зеленського у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня.