Зеленський вітає завершення війни в Газі завдяки лідерству Трампа: Працюємо, щоб мир настав і для України

Україна вітає дипломатичне закінчення війни в Газі та сподівається, що рішучі дії партнерів допоможуть покласти край війні в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли досягається мир для однієї частини світу, то і в інших регіонах, де життя досі під загрозою, надії на мир стає більше. Ми в Україні вітаємо всі зусилля, які привели до сьогоднішнього результату для Близького Сходу. Заручники звільнені, і війна в Газі завершується. Це дійсно надзвичайна подія", - зауважив глава держави.

Він також висловив впевненість, що лідерство та рішучість президента Дональда Трампа спрацювали.

"І важливо, що була вся необхідна допомога країн і багатьох людей, які мають реальний вплив. Ми працюємо для того, щоб день миру настав і для України", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що російська агресія залишається останнім глобальним джерелом дестабілізації.

"Якщо вдалося досягти припинення вогню та миру для Близького Сходу, лідерство й рішучість глобальних суб’єктів точно можуть спрацювати і для нас в Україні, у Європі. І це можливо. Терор завжди програє, коли глобальна єдність достатньо сильна. Дякую всім, хто допомагає миру!", - резюмував він.

