Зеленський вітає завершення війни в Газі завдяки лідерству Трампа: Працюємо, щоб мир настав і для України

Україна вітає дипломатичне закінчення війни в Газі та сподівається, що рішучі дії партнерів допоможуть покласти край війні в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли досягається мир для однієї частини світу, то і в інших регіонах, де життя досі під загрозою, надії на мир стає більше. Ми в Україні вітаємо всі зусилля, які привели до сьогоднішнього результату для Близького Сходу. Заручники звільнені, і війна в Газі завершується. Це дійсно надзвичайна подія", - зауважив глава держави.

Він також висловив впевненість, що лідерство та рішучість президента Дональда Трампа спрацювали.

"І важливо, що була вся необхідна допомога країн і багатьох людей, які мають реальний вплив. Ми працюємо для того, щоб день миру настав і для України", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що російська агресія залишається останнім глобальним джерелом дестабілізації.

"Якщо вдалося досягти припинення вогню та миру для Близького Сходу, лідерство й рішучість глобальних суб’єктів точно можуть спрацювати і для нас в Україні, у Європі. І це можливо. Терор завжди програє, коли глобальна єдність достатньо сильна. Дякую всім, хто допомагає миру!", - резюмував він.

Раніше Зеленський наголошував, що Путіна можна примусити до миру, як і будь-якого іншого терориста.

лизнув так лизнув. від душі.
ти ще не зрозумів що це робиться заради України, Трампу це подобається ...
Щоб отримати Томагавки, та іншу зброю

але мені хоч і не подобається Зе але в цьому випадку він робить правільно.
А як інакше з Трампоном?
Проти Ізраїлю воюють лохобани, а проти нас ядерний ***** з необмеженим скотарником!
Якщо вже взявся воювати то воюй, топи флот московитів в мвжнародних водах збивай військові літаки в міжнародному просторі!
нам як раз це можна робити трампу ні
трампон скоро срати не зможе .. анус йом Оманська Гнида просто зализала (це після того як обісралась в Овальному)
політика брудна справа, тому іноді приходиться робити і такі речи - якщо це допоможе Україні і Трамп дасть/продасть Томагавки, Атакамси або іншу зброю....

Труфольдино из Кривого Рога-- слуга двух господ.
