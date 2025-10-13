Зеленський вітає завершення війни в Газі завдяки лідерству Трампа: Працюємо, щоб мир настав і для України
Україна вітає дипломатичне закінчення війни в Газі та сподівається, що рішучі дії партнерів допоможуть покласти край війні в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли досягається мир для однієї частини світу, то і в інших регіонах, де життя досі під загрозою, надії на мир стає більше. Ми в Україні вітаємо всі зусилля, які привели до сьогоднішнього результату для Близького Сходу. Заручники звільнені, і війна в Газі завершується. Це дійсно надзвичайна подія", - зауважив глава держави.
Він також висловив впевненість, що лідерство та рішучість президента Дональда Трампа спрацювали.
"І важливо, що була вся необхідна допомога країн і багатьох людей, які мають реальний вплив. Ми працюємо для того, щоб день миру настав і для України", - додав Зеленський.
Президент наголосив, що російська агресія залишається останнім глобальним джерелом дестабілізації.
"Якщо вдалося досягти припинення вогню та миру для Близького Сходу, лідерство й рішучість глобальних суб’єктів точно можуть спрацювати і для нас в Україні, у Європі. І це можливо. Терор завжди програє, коли глобальна єдність достатньо сильна. Дякую всім, хто допомагає миру!", - резюмував він.
Раніше Зеленський наголошував, що Путіна можна примусити до миру, як і будь-якого іншого терориста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб отримати Томагавки, та іншу зброю
але мені хоч і не подобається Зе але в цьому випадку він робить правільно.
Якщо вже взявся воювати то воюй, топи флот московитів в мвжнародних водах збивай військові літаки в міжнародному просторі!
нам як раз це можна робити трампу ні