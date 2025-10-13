Путіна можна примусити до миру, як і будь-якого іншого терориста, - Зеленський
Партнери повинні допомогти Україні зупинити Росію та диктатора Володимира Путіна.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до 71-ої щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що наразі проходить 71-ша щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО, на якій присутні делегації з майже 50 країн.
"Це дуже важливо. Зараз ми бачимо, що війна на Близькому Сході нарешті завершується - після стількох жертв з'явився реальний шанс на мир. Це було важко, але це відбувається. Війна Росії у Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності. І від усіх вас залежить, чи закінчиться й ця війна теж. Путіна можна примусити до миру – так само, як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС звільнив заручників. І якщо це стало можливим, то Путіна теж можна змусити відновити мир", - зауважив він.
За словами Зеленського, зупинивши Росію зараз, партнери не лише допоможуть нам захистити наші життя, а допоможуть собі.
"І ви позбавите своїх лідерів необхідності робити те, що роблю я: звертатися до світу по допомогу, якщо російські дрони, ракети й солдати стануть загрозою для вас. Росія має програти", - зазначив глава держави.
тобто ***** з 13 року у війні проти України поклало півтора мілйони скота і більше половини техніки московії, а тепер от так просто зупиниться?
йому і так і так смерть неприроднім шляхом уготована , війна продовжує йому життя
Ще раз: миру між нами і касапами ніколи не буде, якщо існуватиме касапська недоімперія з її поточною ідеологією колонізувати навкруги все і вся, всі землі навколо з населенням, що ньому проживає. І оце навколо щораз буде розходитись все ширше, і ширше, як концентричні кола на плесо після падіння туди камінчика.
Але ЄрЗе цієї істини - не доганяє; та й вона його менталітету непотрібна...
А примушувати терориста до миру-це не рівень слуги.
Недаром він назвав його слугою народу,по сталінськи.