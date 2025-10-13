Путина можно принудить к миру, как и любого другого террориста, - Зеленский
Партнеры должны помочь Украине остановить Россию и диктатора Владимира Путина.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что сейчас проходит 71-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО, на которой присутствуют делегации из почти 50 стран.
"Это очень важно. Сейчас мы видим, что война на Ближнем Востоке наконец завершается - после стольких жертв появился реальный шанс на мир. Это было трудно, но это происходит. Война России в Европе остается самым большим источником глобальной нестабильности. И от всех вас зависит, закончится ли и эта война тоже. Путина можно принудить к миру - так же, как и любого другого террориста. Даже ХАМАС освободил заложников. И если это стало возможным, то Путина тоже можно заставить восстановить мир", - отметил он.
По словам Зеленского, остановив Россию сейчас, партнеры не только помогут нам защитить наши жизни, а помогут себе.
"И вы избавите своих лидеров от необходимости делать то, что делаю я: обращаться к миру за помощью, если российские дроны, ракеты и солдаты станут угрозой для вас. Россия должна проиграть", - отметил глава государства.
тобто ***** з 13 року у війні проти України поклало півтора мілйони скота і більше половини техніки московії, а тепер от так просто зупиниться?
йому і так і так смерть неприроднім шляхом уготована , війна продовжує йому життя
Ще раз: миру між нами і касапами ніколи не буде, якщо існуватиме касапська недоімперія з її поточною ідеологією колонізувати навкруги все і вся, всі землі навколо з населенням, що ньому проживає. І оце навколо щораз буде розходитись все ширше, і ширше, як концентричні кола на плесо після падіння туди камінчика.
Але ЄрЗе цієї істини - не доганяє; та й вона його менталітету непотрібна...
А примушувати терориста до миру-це не рівень слуги.
Недаром він назвав його слугою народу,по сталінськи.
📅 Ликвидирован: 2 мая 2011
📍 Пакистан (Абботтабад)
🧠 Роль: Основатель и лидер «Аль-Каиды» - организатор атак 11 сентября 2001 года.
🛑 Ликвидирован американским спецподразделением «SEAL Team Six».
📚 Значение: После его смерти влияние Аль-Каиды стало постепенно снижаться, но полностью не исчезло.
2. Абу Бакр аль-Багдади
📅 Ликвидирован: 27 октября 2019
📍 Сирия (провинция Идлиб)
🧠 Роль: Лидер «Исламского государства» (ИГИЛ). Объявил «халифат» в 2014 году.
🛑 Подорвал себя в тупике тоннеля во время операции спецназа США.
📚 Значение: Смерть лидера сильно ударила по структуре ИГ, но организация не исчезла.
3. Айман аз-Завахири
📅 Ликвидирован: 31 июля 2022
📍 Афганистан (Кабул)
🧠 Роль: Преемник Бен Ладена, главный идеолог Аль-Каиды.
🛑 Убит ракетой с дрона ЦРУ (специальная ракета Hellfire R9X без взрывчатки - с лезвиями).
📚 Значение: Один из старейших «ветеранов» джихадистского движения.
4. Касем Сулеймани (не террорист в классическом смысле, но лидер иранских спецподразделений, поддерживавших террористические группировки)
📅 Ликвидирован: 3 января 2020
📍 Багдад, Ирак
🧠 Роль: Глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана.
🛑 Убит ударом американского беспилотника.
📚 Значение: Уничтожение Сулеймани вызвало серьёзное напряжение между США и Ираном.
5. Абу Мусаб аз-Заркави
📅 Ликвидирован: 7 июня 2006
📍 Ирак
🧠 Роль: Основатель «Аль-Каиды в Ираке», предшественник ИГИЛ.
🛑 Убит авиаударом США.
📚 Значение: Его гибель временно ослабила джихадистское движение в Ираке.
Я сгруппировал их по хронологии:
🧭 XX век 1. 🇮🇹 Бенито Муссолини
📅 28 апреля 1945
⚔️ Расстрелян итальянскими партизанами.
📍 Италия
📚 Лидер фашистов. После убийства его тело повесили на площади.
🧠 Символ краха фашизма в Европе.
2. 🇩🇪 Адольф Гитлер
📅 30 апреля 1945
⚔️ Самоубийство в бункере при штурме Берлина.
📍 Германия
📚 Тиран, развязавший Вторую мировую и Холокост.
🧠 Его смерть положила конец Третьему Рейху.
3. 🇯🇵 Хидэки Тодзё (премьер-министр Японии, военный диктатор)
📅 23 декабря 1948
⚔️ Казнён через повешение по приговору Международного трибунала.
📍 Япония
📚 Ответственен за агрессию и военные преступления.
🧠 Символ разгрома милитаристской Японии.
4. 🇭🇺 Ференц Салаши (диктатор Венгрии, союзник Гитлера)
📅 12 марта 1946
⚔️ Повешен.
📍 Венгрия
📚 Возглавлял фашистскую партию «Скрещённые стрелы».
🧠 Казнь - часть денацификации Европы.
5. 🇧🇬 Никола Петков / и др. про-немецкие диктаторы (Болгария, Хорватия, Словакия) - ликвидированы или казнены 1945-1946 гг.
(включаю обобщённо, чтобы не перегружать деталями)
6. 🇮🇷 Мохаммед Реза Пехлеви - не убит, умер в изгнании (контрастный пример). 7. 🇨🇳 Чан Кайши - умер естественно (ещё один контрастный). 8. 🇨🇲 Франсиско Франко (Испания) - умер естественно (режим пал позже - для сравнения). 🧭 Конец XX века (Холодная война и после) 9. 🇷🇴 Николай Чаушеску
📅 25 декабря 1989
⚔️ Расстрел после короткого военного трибунала.
📍 Румыния
📚 Жестокий диктатор, правивший с 1965.
🧠 Его смерть символизировала падение коммунистических диктатур в Восточной Европе.
10. 🇪🇹 Менгисту Хайле Мариам - свергнут и бежал (жив). (для контраста) 🌍 XXI век 11. 🇮🇶 Саддам Хусейн
📅 30 декабря 2006
⚔️ Повешен по приговору суда после американского вторжения.
📍 Ирак
📚 Жестокий диктатор, развязавший войны с Ираном и Кувейтом.
🧠 После его казни страна погрузилась в многолетнюю нестабильность.
12. 🇮🇶 Удей и Кусай Хусейн (сыновья Саддама)
📅 22 июля 2003
⚔️ Убиты в перестрелке с американскими войсками.
📍 Мосул, Ирак
📚 Символы жестокости режима.
🧠 Их смерть ослабила остатки сопротивления.
13. 🇱🇾 Муаммар Каддафи
📅 20 октября 2011
⚔️ Захвачен и убит повстанцами (при поддержке авиации НАТО).
📍 Сирт, Ливия
📚 Правил 42 года.
🧠 Конец режима привёл к гражданской войне и распаду государства.
14. 🇾🇪 Али Абдалла Салех (Йемен)
📅 4 декабря 2017
⚔️ Убит во время боёв с бывшими союзниками (хуситами).
📍 Сана, Йемен
📚 Правил более 30 лет.
🧠 Смерть усилила гражданскую войну.
15. 🇸🇩 Омар аль-Башир (Судан)
📅 Снят в 2019, жив, ожидает суда. (контрастный пример).
16. 🇦🇫 Талибан / Бен Ладен / Аль-Багдади - это террористические лидеры, но тоже были фактическими диктаторами территорий.
📅 Бен Ладен - ликвидация 2011, Аль-Багдади - 2019.
🧠 Влияние мировое, режимы квазигосударственного типа.
17. 🇨🇫 Лоран Гбагбо (Кот-д'Ивуар) - свергнут, не убит.
(для полноты картины: не всех убивают, некоторых судят в Гааге).
18. 🇹🇳 Зин эль-Абидин Бен Али - свергнут во время «Арабской весны», бежал, умер в изгнании.
(контраст: мирное свержение без казни).
📌 ИТОГОВАЯ СХЕМА № Имя Страна Годы правления Год устранения Способ 1 Муссолини Италия 1922-1943 1945 Расстрел 2 Гитлер Германия 1933-1945 1945 Самоубийство 3 Хидэки Тодзё Япония 1941-1944 1948 Повешение 4 Салаши Венгрия 1944-1945 1946 Повешение 5 Робеспьер (для справки раньше) - - - - 6 Чаушеску Румыния 1965-1989 1989 Расстрел 7 Саддам Хусейн Ирак 1979-2003 2006 Повешение 8 Удей и Кусай Ирак - 2003 Ликвидация 9 Каддафи Ливия 1969-2011 2011 Убийство повстанцами 10 Салех Йемен 1978-2012 2017 Убит во время восстания 🧠 Закономерности XX-XXI веков
🩸 Большинство тираний заканчиваются насильственно, особенно если правитель держится на страхе и армии.
🌍 После устранения тирана нередко наступает период хаоса (Ливия, Ирак, Йемен).