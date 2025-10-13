Путина можно принудить к миру, как и любого другого террориста, - Зеленский

Партнеры должны помочь Украине остановить Россию и диктатора Владимира Путина.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что сейчас проходит 71-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО, на которой присутствуют делегации из почти 50 стран.

"Это очень важно. Сейчас мы видим, что война на Ближнем Востоке наконец завершается - после стольких жертв появился реальный шанс на мир. Это было трудно, но это происходит. Война России в Европе остается самым большим источником глобальной нестабильности. И от всех вас зависит, закончится ли и эта война тоже. Путина можно принудить к миру - так же, как и любого другого террориста. Даже ХАМАС освободил заложников. И если это стало возможным, то Путина тоже можно заставить восстановить мир", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин демонстрирует военную мощь для испытания НАТО, - вице-президент ПАСЕ Туиг

По словам Зеленского, остановив Россию сейчас, партнеры не только помогут нам защитить наши жизни, а помогут себе.

"И вы избавите своих лидеров от необходимости делать то, что делаю я: обращаться к миру за помощью, если российские дроны, ракеты и солдаты станут угрозой для вас. Россия должна проиграть", - отметил глава государства.

Больше читайте в нашем Telegram-канале