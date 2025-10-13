РУС
Путина можно принудить к миру, как и любого другого террориста, - Зеленский

Зеленский призвал остановить террориста Путина

Партнеры должны помочь Украине остановить Россию и диктатора Владимира Путина.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что сейчас проходит 71-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО, на которой присутствуют делегации из почти 50 стран.

"Это очень важно. Сейчас мы видим, что война на Ближнем Востоке наконец завершается - после стольких жертв появился реальный шанс на мир. Это было трудно, но это происходит. Война России в Европе остается самым большим источником глобальной нестабильности. И от всех вас зависит, закончится ли и эта война тоже. Путина можно принудить к миру - так же, как и любого другого террориста. Даже ХАМАС освободил заложников. И если это стало возможным, то Путина тоже можно заставить восстановить мир", - отметил он.

По словам Зеленского, остановив Россию сейчас, партнеры не только помогут нам защитить наши жизни, а помогут себе.

"И вы избавите своих лидеров от необходимости делать то, что делаю я: обращаться к миру за помощью, если российские дроны, ракеты и солдаты станут угрозой для вас. Россия должна проиграть", - отметил глава государства.

+3
Примусити?
тобто ***** з 13 року у війні проти України поклало півтора мілйони скота і більше половини техніки московії, а тепер от так просто зупиниться?
йому і так і так смерть неприроднім шляхом уготована , війна продовжує йому життя
13.10.2025 14:05 Ответить
+2
Терорістів потрібно ліквідовувати, а не червоні доріжки їм стелити, та умовляти
13.10.2025 14:05 Ответить
+1
Схоже що ЗЄля дізнався про тероризм з казки Колобок.
13.10.2025 14:14 Ответить
В.Зеленский "Как я пр@ал все, шо мог", том 12-й, избранные цитаты.
13.10.2025 14:05 Ответить
Терорістів потрібно ліквідовувати, а не червоні доріжки їм стелити, та умовляти
13.10.2025 14:05 Ответить
Примусити?
тобто ***** з 13 року у війні проти України поклало півтора мілйони скота і більше половини техніки московії, а тепер от так просто зупиниться?
йому і так і так смерть неприроднім шляхом уготована , війна продовжує йому життя
13.10.2025 14:05 Ответить
Кругом мир, в одних нас війна. Може і з нашим переприседентом теж щось не так
13.10.2025 14:07 Ответить
Схоже що ЗЄля дізнався про тероризм з казки Колобок.
13.10.2025 14:14 Ответить
Трамп можливо, і здатен натиснути на ***** і зупинити його просування, (хоча і не факт, що здатен); але зупинити цим війну і примусити ***** до миру з Україною він не може за визначенням. Тому що зупинити війну означає не що інше, як позбавити можливості касапів і їх царя (без різниці, яке буде його прізвище, ***** чи ****** і т.п.) воювати. І це можливо лише розпадом касапської войовничої недоімперії, і ніяк інакше. Інакше касапам завжди кортітиме "брать Киев, брать Варшаву, брать Берлин", тощо.
Ще раз: миру між нами і касапами ніколи не буде, якщо існуватиме касапська недоімперія з її поточною ідеологією колонізувати навкруги все і вся, всі землі навколо з населенням, що ньому проживає. І оце навколо щораз буде розходитись все ширше, і ширше, як концентричні кола на плесо після падіння туди камінчика.

Але ЄрЗе цієї істини - не доганяє; та й вона його менталітету непотрібна...
13.10.2025 14:15 Ответить
Як не зміг закінчити війну-треба піти. Як обіцяв мільйонам своїх прихильників.Надурив,значить плюнув їм в обличчя з приказкою "я вам ничего не должен".
А примушувати терориста до миру-це не рівень слуги.
Недаром він назвав його слугою народу,по сталінськи.
13.10.2025 14:23 Ответить
Мене заважди дивували люди, які ніколи і нічому не вчаться. Зеленський з них. Напевно рядом такі самі оскільки немає там нікого хто б підказав йом; путін ніколи не піде на жодну мирову. Його план дотиснути Україну і він буде виконувати його навіть якщо загине все населення росії чи її економіка розвалиться повністю. А головне, що те населення згодне здихати за це. Воно згодне їсти траву але буде йти здихати за свого фюрера. Є лише 2 виходжи з цієї ситуації. Капітуляція України. Табакерка по голові путіна.
13.10.2025 14:38 Ответить
Террористов уничтожают. А не ищут с ними мира.
13.10.2025 14:39 Ответить
🕌 Исламский терроризм (Аль-Каида, ИГИЛ и др.) 1. Усама бен Ладен
📅 Ликвидирован: 2 мая 2011
📍 Пакистан (Абботтабад)
🧠 Роль: Основатель и лидер «Аль-Каиды» - организатор атак 11 сентября 2001 года.
🛑 Ликвидирован американским спецподразделением «SEAL Team Six».
📚 Значение: После его смерти влияние Аль-Каиды стало постепенно снижаться, но полностью не исчезло.

2. Абу Бакр аль-Багдади
📅 Ликвидирован: 27 октября 2019
📍 Сирия (провинция Идлиб)
🧠 Роль: Лидер «Исламского государства» (ИГИЛ). Объявил «халифат» в 2014 году.
🛑 Подорвал себя в тупике тоннеля во время операции спецназа США.
📚 Значение: Смерть лидера сильно ударила по структуре ИГ, но организация не исчезла.

3. Айман аз-Завахири
📅 Ликвидирован: 31 июля 2022
📍 Афганистан (Кабул)
🧠 Роль: Преемник Бен Ладена, главный идеолог Аль-Каиды.
🛑 Убит ракетой с дрона ЦРУ (специальная ракета Hellfire R9X без взрывчатки - с лезвиями).
📚 Значение: Один из старейших «ветеранов» джихадистского движения.

4. Касем Сулеймани (не террорист в классическом смысле, но лидер иранских спецподразделений, поддерживавших террористические группировки)
📅 Ликвидирован: 3 января 2020
📍 Багдад, Ирак
🧠 Роль: Глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана.
🛑 Убит ударом американского беспилотника.
📚 Значение: Уничтожение Сулеймани вызвало серьёзное напряжение между США и Ираном.

5. Абу Мусаб аз-Заркави
📅 Ликвидирован: 7 июня 2006
📍 Ирак
🧠 Роль: Основатель «Аль-Каиды в Ираке», предшественник ИГИЛ.
🛑 Убит авиаударом США.
📚 Значение: Его гибель временно ослабила джихадистское движение в Ираке.
13.10.2025 14:43 Ответить
Вот системный список наиболее известных тиранов XX-XXI веков, которых уничтожили (казнили, убили, ликвидировали) - с кратким описанием способа устранения и исторического значения.
Я сгруппировал их по хронологии:

🧭 XX век 1. 🇮🇹 Бенито Муссолини

📅 28 апреля 1945

⚔️ Расстрелян итальянскими партизанами.

📍 Италия

📚 Лидер фашистов. После убийства его тело повесили на площади.

🧠 Символ краха фашизма в Европе.

2. 🇩🇪 Адольф Гитлер

📅 30 апреля 1945

⚔️ Самоубийство в бункере при штурме Берлина.

📍 Германия

📚 Тиран, развязавший Вторую мировую и Холокост.

🧠 Его смерть положила конец Третьему Рейху.

3. 🇯🇵 Хидэки Тодзё (премьер-министр Японии, военный диктатор)

📅 23 декабря 1948

⚔️ Казнён через повешение по приговору Международного трибунала.

📍 Япония

📚 Ответственен за агрессию и военные преступления.

🧠 Символ разгрома милитаристской Японии.

4. 🇭🇺 Ференц Салаши (диктатор Венгрии, союзник Гитлера)

📅 12 марта 1946

⚔️ Повешен.

📍 Венгрия

📚 Возглавлял фашистскую партию «Скрещённые стрелы».

🧠 Казнь - часть денацификации Европы.

5. 🇧🇬 Никола Петков / и др. про-немецкие диктаторы (Болгария, Хорватия, Словакия) - ликвидированы или казнены 1945-1946 гг.

(включаю обобщённо, чтобы не перегружать деталями)

6. 🇮🇷 Мохаммед Реза Пехлеви - не убит, умер в изгнании (контрастный пример). 7. 🇨🇳 Чан Кайши - умер естественно (ещё один контрастный). 8. 🇨🇲 Франсиско Франко (Испания) - умер естественно (режим пал позже - для сравнения). 🧭 Конец XX века (Холодная война и после) 9. 🇷🇴 Николай Чаушеску

📅 25 декабря 1989

⚔️ Расстрел после короткого военного трибунала.

📍 Румыния

📚 Жестокий диктатор, правивший с 1965.

🧠 Его смерть символизировала падение коммунистических диктатур в Восточной Европе.

10. 🇪🇹 Менгисту Хайле Мариам - свергнут и бежал (жив). (для контраста) 🌍 XXI век 11. 🇮🇶 Саддам Хусейн

📅 30 декабря 2006

⚔️ Повешен по приговору суда после американского вторжения.

📍 Ирак

📚 Жестокий диктатор, развязавший войны с Ираном и Кувейтом.

🧠 После его казни страна погрузилась в многолетнюю нестабильность.

12. 🇮🇶 Удей и Кусай Хусейн (сыновья Саддама)

📅 22 июля 2003

⚔️ Убиты в перестрелке с американскими войсками.

📍 Мосул, Ирак

📚 Символы жестокости режима.

🧠 Их смерть ослабила остатки сопротивления.

13. 🇱🇾 Муаммар Каддафи

📅 20 октября 2011

⚔️ Захвачен и убит повстанцами (при поддержке авиации НАТО).

📍 Сирт, Ливия

📚 Правил 42 года.

🧠 Конец режима привёл к гражданской войне и распаду государства.

14. 🇾🇪 Али Абдалла Салех (Йемен)

📅 4 декабря 2017

⚔️ Убит во время боёв с бывшими союзниками (хуситами).

📍 Сана, Йемен

📚 Правил более 30 лет.

🧠 Смерть усилила гражданскую войну.

15. 🇸🇩 Омар аль-Башир (Судан)

📅 Снят в 2019, жив, ожидает суда. (контрастный пример).

16. 🇦🇫 Талибан / Бен Ладен / Аль-Багдади - это террористические лидеры, но тоже были фактическими диктаторами территорий.

📅 Бен Ладен - ликвидация 2011, Аль-Багдади - 2019.

🧠 Влияние мировое, режимы квазигосударственного типа.

17. 🇨🇫 Лоран Гбагбо (Кот-д'Ивуар) - свергнут, не убит.

(для полноты картины: не всех убивают, некоторых судят в Гааге).

18. 🇹🇳 Зин эль-Абидин Бен Али - свергнут во время «Арабской весны», бежал, умер в изгнании.

(контраст: мирное свержение без казни).

📌 ИТОГОВАЯ СХЕМА № Имя Страна Годы правления Год устранения Способ 1 Муссолини Италия 1922-1943 1945 Расстрел 2 Гитлер Германия 1933-1945 1945 Самоубийство 3 Хидэки Тодзё Япония 1941-1944 1948 Повешение 4 Салаши Венгрия 1944-1945 1946 Повешение 5 Робеспьер (для справки раньше) - - - - 6 Чаушеску Румыния 1965-1989 1989 Расстрел 7 Саддам Хусейн Ирак 1979-2003 2006 Повешение 8 Удей и Кусай Ирак - 2003 Ликвидация 9 Каддафи Ливия 1969-2011 2011 Убийство повстанцами 10 Салех Йемен 1978-2012 2017 Убит во время восстания 🧠 Закономерности XX-XXI веков

🩸 Большинство тираний заканчиваются насильственно, особенно если правитель держится на страхе и армии.

🌍 После устранения тирана нередко наступает период хаоса (Ливия, Ирак, Йемен).
13.10.2025 14:49 Ответить
 
 