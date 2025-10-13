Путин демонстрирует военную мощь для испытания НАТО, - вице-президент ПАСЕ Туиг

Россия пытается показать большую мощь, чем имеет, и оценить реакцию НАТО и европейских стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, лорд Дон Туиг.

Он отметил, что в последнее время Европа начала чувствовать рост угрозы со стороны России, но это "не на первом плане".

"Я считаю, что Путин через эти вторжения (нарушение воздушного пространства европейских стран, - ред.) стремится показать, что имеет такую способность и проверить, какой ответ получит от НАТО и западных стран Европы. И это типа как "я выигрываю эту войну, смотрите, что я делаю. Я разрушаю, убиваю людей, разрушаю Киев и тому подобное. Смотрите, я могу вторгнуться в вашу страну, делать это с вашей страной и т.д." - сказал Туиг.

Такими действиями Путин хочет впечатление могущества, которого на самом деле нет.

"Он создает впечатление, что имеет силу. Я не уверен, что российская армия действительно имеет такую силу. Я не думаю, что она имеет такую силу, но он пытается это продемонстрировать. Ночь за ночью на наших телевизорах мы видим еще одну атаку на Киев. Затем на следующее утро - вторжение в Эстонию, вторжение в Финляндию и так далее. И я думаю, что он создает впечатление, что имеет большую военную мощь, чем на самом деле. А на самом деле не имеет, и он это знает", - подытожил Тухиг.

