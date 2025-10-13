РУС
Путин демонстрирует военную мощь для испытания НАТО, - вице-президент ПАСЕ Туиг

Провокации России в Европе: НАТО под прицелом – лорд Дон Тухиг

Россия пытается показать большую мощь, чем имеет, и оценить реакцию НАТО и европейских стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, лорд Дон Туиг.

Он отметил, что в последнее время Европа начала чувствовать рост угрозы со стороны России, но это "не на первом плане".

"Я считаю, что Путин через эти вторжения (нарушение воздушного пространства европейских стран, - ред.) стремится показать, что имеет такую способность и проверить, какой ответ получит от НАТО и западных стран Европы. И это типа как "я выигрываю эту войну, смотрите, что я делаю. Я разрушаю, убиваю людей, разрушаю Киев и тому подобное. Смотрите, я могу вторгнуться в вашу страну, делать это с вашей страной и т.д." - сказал Туиг.

Такими действиями Путин хочет впечатление могущества, которого на самом деле нет.

"Он создает впечатление, что имеет силу. Я не уверен, что российская армия действительно имеет такую силу. Я не думаю, что она имеет такую силу, но он пытается это продемонстрировать. Ночь за ночью на наших телевизорах мы видим еще одну атаку на Киев. Затем на следующее утро - вторжение в Эстонию, вторжение в Финляндию и так далее. И я думаю, что он создает впечатление, что имеет большую военную мощь, чем на самом деле. А на самом деле не имеет, и он это знает", - подытожил Тухиг.

ПАСЕ (1681) путин владимир (32297) россия (97670)
Реакція буде? - чи тільки на словах?
13.10.2025 09:33 Ответить
Проведуть консультації
13.10.2025 09:36 Ответить
Гопник має переконатися, що перед ним жертва що не буде відповідати 🤔
13.10.2025 09:39 Ответить
А яку силу має НАТО.ЯКЩО ВОНО НЕ В ЗМОЗІ ВІДПОВІСТИ КУЙЛУ, НА ДЕМОНСТРАЦІЮ СВОЄЇ ЯКЩО НЕ АВАНТЮРИ,ТО ВІЙСКОВОЇ СТРАТЕГІЇ...???
13.10.2025 09:40 Ответить
Шо ви все кацапів оцінюєте? - ви себе покажіть
13.10.2025 09:45 Ответить
якщо чесно, я вважаю що захід своєю нерішучістю допустив і далі допускає путінське свавілля
головне щоб не було ескалації, кажуть вони
але чим далі, тим гірше
ворог бачить що ви лише вмієте потужно надувати щоки
це вже не та Європа яка показувала всьому світу кузькіну мать
один лев постарів, молоді сказали що вони левиці і збрили гриви, а гієни уже поруч...
13.10.2025 09:45 Ответить
Та що там те НАТО випробовувати, воно вже всцялось і всралось
13.10.2025 11:46 Ответить
***** демонструє, а НАТО сцить навіть демонструвати.
13.10.2025 22:18 Ответить
 
 