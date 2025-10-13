Путін демонструє військову міць для випробування НАТО, - віцепрезидент ПАРЄ Туїг

Росія намагається показати більшу міць, ніж має, та оцінити реакцію НАТО і європейських країн.

про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи, лорд Дон Туїг.

Він наголосив, що останнім часом Європа почала відчувати зростання загрози з боку Росії, проте це "не на першому плані".

"Я вважаю, що Путін через ці вторгнення (порушення повітряного простору європейських країн, - ред.) прагне показати, що має таку здатність і перевірити, яку відповідь отримає від НАТО та західних країн Європи. І це типу як "я виграю цю війну, дивіться, що я роблю. Я руйную, вбиваю людей, руйную Київ тощо. Дивіться, я можу вдертися у вашу країну, робити це над вашою країною і т.д." - сказав Туїг.

Такими діями Путін хоче враження могутності, якої насправді не має.

"Він створює враження, що має силу. Я не впевнений, що російська армія справді має таку силу. Я не думаю, що вона має таку силу, але він намагається це продемонструвати. Ніч за ніччю на наших телевізорах ми бачимо ще одну атаку на Київ. Потім наступного ранку - вторгнення в Естонію, вторгнення у Фінляндію тощо. І я думаю, що він створює враження, що має більшу військову міць, ніж насправді. А насправді не має, і він це знає" -, підсумував Туїг.

