Путін демонструє військову міць для випробування НАТО, - віцепрезидент ПАРЄ Туїг
Росія намагається показати більшу міць, ніж має, та оцінити реакцію НАТО і європейських країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи, лорд Дон Туїг.
Він наголосив, що останнім часом Європа почала відчувати зростання загрози з боку Росії, проте це "не на першому плані".
"Я вважаю, що Путін через ці вторгнення (порушення повітряного простору європейських країн, - ред.) прагне показати, що має таку здатність і перевірити, яку відповідь отримає від НАТО та західних країн Європи. І це типу як "я виграю цю війну, дивіться, що я роблю. Я руйную, вбиваю людей, руйную Київ тощо. Дивіться, я можу вдертися у вашу країну, робити це над вашою країною і т.д." - сказав Туїг.
Такими діями Путін хоче враження могутності, якої насправді не має.
"Він створює враження, що має силу. Я не впевнений, що російська армія справді має таку силу. Я не думаю, що вона має таку силу, але він намагається це продемонструвати. Ніч за ніччю на наших телевізорах ми бачимо ще одну атаку на Київ. Потім наступного ранку - вторгнення в Естонію, вторгнення у Фінляндію тощо. І я думаю, що він створює враження, що має більшу військову міць, ніж насправді. А насправді не має, і він це знає" -, підсумував Туїг.
головне щоб не було ескалації, кажуть вони
але чим далі, тим гірше
ворог бачить що ви лише вмієте потужно надувати щоки
це вже не та Європа яка показувала всьому світу кузькіну мать
один лев постарів, молоді сказали що вони левиці і збрили гриви, а гієни уже поруч...