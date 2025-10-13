УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6714 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ Дрони РФ над Європою
473 20

Путін перевіряє можливості європейської ППО атаками дронів, - Зеленський

зеленський

Інциденти з дронами у країнах ЄС і вторгнення літаків РФ стали випробуванням реакції Європи та її оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Fox News розповів президент України Володимир Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Після цих атак я думаю, це були успішні кроки Путіна, спрямовані на тиск на Європу.

По-перше, він хотів побачити реальну реакцію Європи. І я думаю, вона була недостатньо гучна. Він не побачив реальної реакції.

Другий момент, не політичний, дуже практичний - він побачив, які можливості ППО, як Європа готова до тої чи іншої атаки… Я думаю, це був тест. Він подивився на нордичні країни, на реакцію Польщі",  - зазначив Зеленський.

Він припустив, що Росія дроновими атаками прагне тиснути на європейські країни, щоб зменшити обсяги постачання Україні систем ППО напередодні зими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент закликав збивати російські дрони й літаки, що порушують повітряний простір ЄС

Водночас він назвав найнебезпечнішою причиною таких провокацій підготовку російського суспільства до можливої агресії проти країн Балтії та Польщі.

Зеленський провів паралель із 2014 роком, коли перші кроки агресії РФ проти Криму не зустріли рішучої реакції ані США, ані Європи, ані країн Глобального Півдня.

"Я вважаю, це найбільш небезпечна причина – він тестує і готує своє суспільство. Із Кримом він готував російське суспільство до того, що Крим може бути в окупації. Це дуже небезпечно для Польщі, країн Балтії та інших держав. Бо ми чули не тільки дрони, ми чули їхні меседжі в медіа: "Ми думаємо про Балтію, ми думаємо про Польщу". Тобто вони вже готують меседжі для російського суспільства, і це небезпечно", – сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО обговорюють можливість військової відповіді на провокації Росії, - FT

Автор: 

росія (68383) дрони (6016)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Дибіл з пафосним і зарозумілив виглядом дурню пафосну несе
показати весь коментар
13.10.2025 08:42 Відповісти
+4
Геть мохнатого ішака!
показати весь коментар
13.10.2025 08:38 Відповісти
+2
А можливості стратегічної демагогії вже давно перевірені.
показати весь коментар
13.10.2025 08:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Геть мохнатого ішака!
показати весь коментар
13.10.2025 08:38 Відповісти
Дибіл з пафосним і зарозумілив виглядом дурню пафосну несе
показати весь коментар
13.10.2025 08:42 Відповісти
Роззуй очі - чого ти за Європу? - він Україну кошмарить
показати весь коментар
13.10.2025 08:42 Відповісти
Зверніться безпосередньо до преZедента.
показати весь коментар
13.10.2025 08:45 Відповісти
Різні вагові категорії - він генералів не чує
показати весь коментар
13.10.2025 08:49 Відповісти
Він і вас не чує, кричить гучніше.
показати весь коментар
13.10.2025 10:05 Відповісти
Чого кричіть? - а шо мовчати в ганчірочку - вчора один мене вчив шо мені робити - сьогодні другий
показати весь коментар
13.10.2025 10:09 Відповісти
Однозначно, чого мовчати? І демагогію навіщо на ЦН розводити? Кричи гучніше, щоб преZедент почув.
показати весь коментар
13.10.2025 10:17 Відповісти
В чому я збрехав?
показати весь коментар
13.10.2025 10:18 Відповісти
Це чия демагогія, Ви до кого зверталися? - "Роззуй очі - чого ти за Європу? - він Україну кошмарить".
показати весь коментар
13.10.2025 10:30 Відповісти
Ти, за наше ще відповіси, не лізь в чужий "город". Каштани на Хрещатику дебелі, шмарклю витримають...
показати весь коментар
13.10.2025 08:43 Відповісти
А можливості стратегічної демагогії вже давно перевірені.
показати весь коментар
13.10.2025 08:44 Відповісти
Маміріммін геостратех!
показати весь коментар
13.10.2025 08:58 Відповісти
Советы- советует. Справжній СРСРовець.
показати весь коментар
13.10.2025 09:01 Відповісти
Ого який Зє-еспєрд. Портнікова чи Жданова в ютюбі надивився?
показати весь коментар
13.10.2025 09:08 Відповісти
Легко бути експертом для чужих країн, коли в себе ні бум-бум!
показати весь коментар
13.10.2025 09:11 Відповісти
Це ЄС знає і без підказки дімилітвіна,яку озвучив найвеличніший.
А сам то не дбає про ппо своєї країни і історія з фламінгами виявилася лапшою на вуха?
Невже Касьянов був правий,що брешуть і по цьому напрямку?
показати весь коментар
13.10.2025 09:12 Відповісти
у 2019 році куйло перевірив "мудприй нарід" підсунувши йому підготовленого рашистами " зеленого служивого зезедента "Після виконаних ,по вказівці куйла, підготовчих робіт " зеленим слугою" в Україні (підготовка доріг для майбутнього наступу, та розмінування проходів у місцях рашистського наступу) куйло розпочав повномасштабну кровопролитну і руйнівну війну проти України і її народу ,
показати весь коментар
13.10.2025 09:30 Відповісти
 
 