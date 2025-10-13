Путін перевіряє можливості європейської ППО атаками дронів, - Зеленський

Інциденти з дронами у країнах ЄС і вторгнення літаків РФ стали випробуванням реакції Європи та її оборони.

"Після цих атак я думаю, це були успішні кроки Путіна, спрямовані на тиск на Європу.

По-перше, він хотів побачити реальну реакцію Європи. І я думаю, вона була недостатньо гучна. Він не побачив реальної реакції.

Другий момент, не політичний, дуже практичний - він побачив, які можливості ППО, як Європа готова до тої чи іншої атаки… Я думаю, це був тест. Він подивився на нордичні країни, на реакцію Польщі", - зазначив Зеленський.

Він припустив, що Росія дроновими атаками прагне тиснути на європейські країни, щоб зменшити обсяги постачання Україні систем ППО напередодні зими.

Водночас він назвав найнебезпечнішою причиною таких провокацій підготовку російського суспільства до можливої агресії проти країн Балтії та Польщі.

Зеленський провів паралель із 2014 роком, коли перші кроки агресії РФ проти Криму не зустріли рішучої реакції ані США, ані Європи, ані країн Глобального Півдня.

"Я вважаю, це найбільш небезпечна причина – він тестує і готує своє суспільство. Із Кримом він готував російське суспільство до того, що Крим може бути в окупації. Це дуже небезпечно для Польщі, країн Балтії та інших держав. Бо ми чули не тільки дрони, ми чули їхні меседжі в медіа: "Ми думаємо про Балтію, ми думаємо про Польщу". Тобто вони вже готують меседжі для російського суспільства, і це небезпечно", – сказав президент.

