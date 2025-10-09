УКР
У НАТО обговорюють можливість військової відповіді на провокації Росії, - FT

Союзники по НАТО розглядають варіанти рішучішої реакції на зростання провокацій з боку Росії проти країн Альянсу, не виключаючи можливість військової відповіді.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, серед варіантів, які обговорюють, - розгортання ударних дронів уздовж кордону з Росією та зниження обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

Мета ініціатив - підвищити для Москви вартість її "гібридної війни" після серії порушень повітряного простору Польщі, Румунії та Естонії. Деякі країни також пропонують провести масштабні навчання НАТО на кордоні з Росією.

Обговорення, які почалися між країнами, що межують з РФ, нині переросли у ширшу дискусію. Частина союзників виступає за більш агресивну позицію Альянсу, інші ж радять зберігати обережність через ризики прямої конфронтації з ядерною державою.

Переговори перебувають на початковому етапі, і рішень щодо конкретних дій поки не ухвалено.

Реакція буде рішучою а не на пів - шостого
09.10.2025
И ришуча эрекция прийде коли кацапы в Португалию рогами упрутся?
09.10.2025
Дешевле и эффективней, после каждой провокации давать Украине дополнительные ударные ракеты.
РФ как раз добивается, чтобы ЕС тратили деньги на собственное ПВО, а не на Украину.
09.10.2025
Обісруться як завжди
09.10.2025
Не поспішайте панове, не поспішайте,,, чого там хвилюватися, ось коли вже каби посипляться на Александрплац наприклад, або чи то на Парижзьську площу, ось тоді вже й поставите це питання на голосування, а так не поспішайте, булочки, кава, жабки, все нормуль!(
09.10.2025
 
 