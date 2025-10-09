В НАТО обсуждают возможность военного ответа на провокации России, - FT

Союзники по НАТО рассматривают варианты более решительной реакции на рост провокаций со стороны России против стран Альянса, не исключая возможность военного ответа.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, среди вариантов, которые обсуждают, - развертывание ударных дронов вдоль границы с Россией и снижение ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

Цель инициатив - повысить для Москвы стоимость ее "гибридной войны" после серии нарушений воздушного пространства Польши, Румынии и Эстонии. Некоторые страны также предлагают провести масштабные учения НАТО на границе с Россией.

Обсуждения, которые начались между странами, граничащими с РФ, сейчас переросли в более широкую дискуссию. Часть союзников выступает за более агрессивную позицию Альянса, другие же советуют сохранять осторожность из-за рисков прямой конфронтации с ядерной державой.

Переговоры находятся на начальном этапе, и решений по конкретным действиям пока не принято.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ