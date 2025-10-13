Путин проверяет возможности европейской ПВО атаками дронов, - Зеленский

Инцидентыс дронами в странах ЕС и вторжение самолетов РФ стали испытанием реакции Европы и ее обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"После этих атак я думаю, это были успешные шаги Путина, направленные на давление на Европу.

Во-первых, он хотел увидеть реальную реакцию Европы. И я думаю, она была недостаточно громкая. Он не увидел реальной реакции.

Второй момент, не политический, очень практический - он увидел, какие возможности ПВО, как Европа готова к той или иной атаке... Я думаю, это был тест. Он посмотрел на нордические страны, на реакцию Польши", - отметил Зеленский.

Он предположил, что Россия дроновыми атаками стремится давить на европейские страны, чтобы уменьшить объемы поставок Украине систем ПВО накануне зимы.

В то же время, он назвал самой опасной причиной таких провокаций подготовку российского общества к возможной агрессии против стран Балтии и Польши.

Зеленский провел параллель с 2014 годом, когда первые шаги агрессии РФ против Крыма не встретили решительной реакции ни США, ни Европы, ни стран Глобального Юга.

"Я считаю, это наиболее опасная причина - он тестирует и готовит свое общество. С Крымом он готовил российское общество к тому, что Крым может быть в оккупации. Это очень опасно для Польши, стран Балтии и других государств. Потому что мы слышали не только дроны, мы слышали их месседжи в медиа: "Мы думаем о Балтии, мы думаем о Польше". То есть они уже готовят месседжи для российского общества, и это опасно", - сказал президент.

