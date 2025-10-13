РУС
682 24

Путин проверяет возможности европейской ПВО атаками дронов, - Зеленский

зеленський

Инцидентыс дронами в странах ЕС и вторжение самолетов РФ стали испытанием реакции Европы и ее обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Fox News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"После этих атак я думаю, это были успешные шаги Путина, направленные на давление на Европу.

Во-первых, он хотел увидеть реальную реакцию Европы. И я думаю, она была недостаточно громкая. Он не увидел реальной реакции.

Второй момент, не политический, очень практический - он увидел, какие возможности ПВО, как Европа готова к той или иной атаке... Я думаю, это был тест. Он посмотрел на нордические страны, на реакцию Польши", - отметил Зеленский.

Он предположил, что Россия дроновыми атаками стремится давить на европейские страны, чтобы уменьшить объемы поставок Украине систем ПВО накануне зимы.

В то же время, он назвал самой опасной причиной таких провокаций подготовку российского общества к возможной агрессии против стран Балтии и Польши.

Зеленский провел параллель с 2014 годом, когда первые шаги агрессии РФ против Крыма не встретили решительной реакции ни США, ни Европы, ни стран Глобального Юга.

"Я считаю, это наиболее опасная причина - он тестирует и готовит свое общество. С Крымом он готовил российское общество к тому, что Крым может быть в оккупации. Это очень опасно для Польши, стран Балтии и других государств. Потому что мы слышали не только дроны, мы слышали их месседжи в медиа: "Мы думаем о Балтии, мы думаем о Польше". То есть они уже готовят месседжи для российского общества, и это опасно", - сказал президент.

Топ комментарии
+8
Дибіл з пафосним і зарозумілив виглядом дурню пафосну несе
13.10.2025 08:42 Ответить
+6
Геть мохнатого ішака!
13.10.2025 08:38 Ответить
+2
А можливості стратегічної демагогії вже давно перевірені.
13.10.2025 08:44 Ответить
Геть мохнатого ішака!
13.10.2025 08:38 Ответить
Дибіл з пафосним і зарозумілив виглядом дурню пафосну несе
13.10.2025 08:42 Ответить
Роззуй очі - чого ти за Європу? - він Україну кошмарить
13.10.2025 08:42 Ответить
Зверніться безпосередньо до преZедента.
13.10.2025 08:45 Ответить
Різні вагові категорії - він генералів не чує
13.10.2025 08:49 Ответить
Він і вас не чує, кричить гучніше.
13.10.2025 10:05 Ответить
Чого кричіть? - а шо мовчати в ганчірочку - вчора один мене вчив шо мені робити - сьогодні другий
13.10.2025 10:09 Ответить
Однозначно, чого мовчати? І демагогію навіщо на ЦН розводити? Кричи гучніше, щоб преZедент почув.
13.10.2025 10:17 Ответить
В чому я збрехав?
13.10.2025 10:18 Ответить
Це чия демагогія, Ви до кого зверталися? - "Роззуй очі - чого ти за Європу? - він Україну кошмарить".
13.10.2025 10:30 Ответить
До Зелі - шо не так?
13.10.2025 10:32 Ответить
Всен нормавльно, просто я Вам запропонував кричати гучніше. Найвеличніший не читає ЦН, тому кричить гучніше щоб він Вас почув.
13.10.2025 10:39 Ответить
Ти, за наше ще відповіси, не лізь в чужий "город". Каштани на Хрещатику дебелі, шмарклю витримають...
13.10.2025 08:43 Ответить
А можливості стратегічної демагогії вже давно перевірені.
13.10.2025 08:44 Ответить
Маміріммін геостратех!
13.10.2025 08:58 Ответить
Советы- советует. Справжній СРСРовець.
13.10.2025 09:01 Ответить
Ого який Зє-еспєрд. Портнікова чи Жданова в ютюбі надивився?
13.10.2025 09:08 Ответить
Легко бути експертом для чужих країн, коли в себе ні бум-бум!
13.10.2025 09:11 Ответить
Це ЄС знає і без підказки дімилітвіна,яку озвучив найвеличніший.
А сам то не дбає про ппо своєї країни і історія з фламінгами виявилася лапшою на вуха?
Невже Касьянов був правий,що брешуть і по цьому напрямку?
13.10.2025 09:12 Ответить
у 2019 році куйло перевірив "мудприй нарід" підсунувши йому підготовленого рашистами " зеленого служивого зезедента "Після виконаних ,по вказівці куйла, підготовчих робіт " зеленим слугою" в Україні (підготовка доріг для майбутнього наступу, та розмінування проходів у місцях рашистського наступу) куйло розпочав повномасштабну кровопролитну і руйнівну війну проти України і її народу ,
13.10.2025 09:30 Ответить
Мудрець, блт!
13.10.2025 11:49 Ответить
 
 