Зеленский приветствует завершение войны в Газе благодаря лидерству Трампа: Работаем, чтобы мир наступил и для Украины

Украина приветствует дипломатическое окончание войны в Газе и надеется, что решительные действия партнеров помогут положить конец войне в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда достигается мир для одной части мира, то и в других регионах, где жизнь до сих пор под угрозой, надежды на мир становится больше. Мы в Украине приветствуем все усилия, которые привели к сегодняшнему результату для Ближнего Востока. Заложники освобождены, и война в Газе завершается. Это действительно чрезвычайное событие", - отметил глава государства.

Он также выразил уверенность, что лидерство и решимость президента Дональда Трампа сработали.

"И важно, что была вся необходимая помощь стран и многих людей, которые имеют реальное влияние. Мы работаем для того, чтобы день мира наступил и для Украины", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что российская агрессия остается последним глобальным источником дестабилизации.

"Если удалось достичь прекращения огня и мира для Ближнего Востока, лидерство и решимость глобальных субъектов точно могут сработать и для нас в Украине, в Европе. И это возможно. Террор всегда проигрывает, когда глобальное единство достаточно сильно. Спасибо всем, кто помогает миру!", - резюмировал он.

Ранее Зеленский отмечал, что Путина можно принудить к миру, как и любого другого террориста.