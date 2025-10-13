РУС
Зеленский приветствует завершение войны в Газе благодаря лидерству Трампа: Работаем, чтобы мир наступил и для Украины

Украина приветствует дипломатическое окончание войны в Газе и надеется, что решительные действия партнеров помогут положить конец войне в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда достигается мир для одной части мира, то и в других регионах, где жизнь до сих пор под угрозой, надежды на мир становится больше. Мы в Украине приветствуем все усилия, которые привели к сегодняшнему результату для Ближнего Востока. Заложники освобождены, и война в Газе завершается. Это действительно чрезвычайное событие", - отметил глава государства.

Он также выразил уверенность, что лидерство и решимость президента Дональда Трампа сработали.

"И важно, что была вся необходимая помощь стран и многих людей, которые имеют реальное влияние. Мы работаем для того, чтобы день мира наступил и для Украины", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что российская агрессия остается последним глобальным источником дестабилизации.

"Если удалось достичь прекращения огня и мира для Ближнего Востока, лидерство и решимость глобальных субъектов точно могут сработать и для нас в Украине, в Европе. И это возможно. Террор всегда проигрывает, когда глобальное единство достаточно сильно. Спасибо всем, кто помогает миру!", - резюмировал он.

Ранее Зеленский отмечал, что Путина можно принудить к миру, как и любого другого террориста.

лизнув так лизнув. від душі.
13.10.2025 15:59 Ответить
ти ще не зрозумів що це робиться заради України, Трампу це подобається ...
Щоб отримати Томагавки, та іншу зброю

але мені хоч і не подобається Зе але в цьому випадку він робить правільно.
13.10.2025 16:05 Ответить
важко зрозуміти нарко залежну людину. та його дії.
13.10.2025 16:16 Ответить
А як інакше з Трампоном?
13.10.2025 16:07 Ответить
13.10.2025 16:00 Ответить
Проти Ізраїлю воюють лохобани, а проти нас ядерний ***** з необмеженим скотарником!
Якщо вже взявся воювати то воюй, топи флот московитів в мвжнародних водах збивай військові літаки в міжнародному просторі!
нам як раз це можна робити трампу ні
13.10.2025 16:01 Ответить
трампон скоро срати не зможе .. анус йом Оманська Гнида просто зализала (це після того як обісралась в Овальному)
показать весь комментарий
13.10.2025 16:02 Ответить
політика брудна справа, тому іноді приходиться робити і такі речи - якщо це допоможе Україні і Трамп дасть/продасть Томагавки, Атакамси або іншу зброю....

13.10.2025 16:10 Ответить
Труфольдино из Кривого Рога-- слуга двух господ.
13.10.2025 16:13 Ответить
 
 