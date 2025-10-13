Зеленский приветствует завершение войны в Газе благодаря лидерству Трампа: Работаем, чтобы мир наступил и для Украины
Украина приветствует дипломатическое окончание войны в Газе и надеется, что решительные действия партнеров помогут положить конец войне в Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда достигается мир для одной части мира, то и в других регионах, где жизнь до сих пор под угрозой, надежды на мир становится больше. Мы в Украине приветствуем все усилия, которые привели к сегодняшнему результату для Ближнего Востока. Заложники освобождены, и война в Газе завершается. Это действительно чрезвычайное событие", - отметил глава государства.
Он также выразил уверенность, что лидерство и решимость президента Дональда Трампа сработали.
"И важно, что была вся необходимая помощь стран и многих людей, которые имеют реальное влияние. Мы работаем для того, чтобы день мира наступил и для Украины", - добавил Зеленский.
Президент подчеркнул, что российская агрессия остается последним глобальным источником дестабилизации.
"Если удалось достичь прекращения огня и мира для Ближнего Востока, лидерство и решимость глобальных субъектов точно могут сработать и для нас в Украине, в Европе. И это возможно. Террор всегда проигрывает, когда глобальное единство достаточно сильно. Спасибо всем, кто помогает миру!", - резюмировал он.
Ранее Зеленский отмечал, что Путина можно принудить к миру, как и любого другого террориста.
Щоб отримати Томагавки, та іншу зброю
але мені хоч і не подобається Зе але в цьому випадку він робить правільно.
Якщо вже взявся воювати то воюй, топи флот московитів в мвжнародних водах збивай військові літаки в міжнародному просторі!
нам як раз це можна робити трампу ні