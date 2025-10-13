РУС
Зеленский подтвердил встречу с Трампом 17 октября: Нужно обсудить некоторые шаги

Зеленский и Трамп встретятся 17 октября

Президент Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с лидером США Дональдом Трампом в пятницу, 17 октября, в США.

Об этом глава государства сообщил на брифинге с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

"Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - сказал Зеленский.

Он надеется, что будет иметь возможность приехать в Вашингтон в эту пятницу, 17 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский после Ставки: Украина сформирует дополнительные вертолетные группы для борьбы с дронами РФ

"У меня есть еще некоторые встречи, которые для меня также важны. Некоторые военные компании, которые важны. Не могу делиться деталями относительно этого", - рассказал президент.

По его словам, у него также запланированы встречи с сенаторами и конгрессменами.

"Главная тема - ПВО. И, кстати, у меня также будет встреча с энергетическими компаниями. Это было нужно, это было предложение от господина президента. У меня будут встречи с определенными компаниями, потому что есть определенные потребности, которые нужны сейчас через различные форматы. Главные темы - ПВО и наши возможности в дальнобойности, чтобы давить на Россию", - добавил он.

Читайте также: Зеленский приветствует завершение войны в Газе благодаря лидерству Трампа: Работаем, чтобы мир наступил и для Украины

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует принять украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне в пятницу, 17 октября.

Зеленский Владимир (22236) США (28047) Трамп Дональд (6778)
подібно до того, що "трампон" прищемлює"зепоцріотту" рояльного члена ,,,,,???
показать весь комментарий
13.10.2025 19:14 Ответить
Сара, Сара! Не вертите задом!

Ето ж не пропеллер, а ви не самолёт.

Две шаги налево, две шаги направо,

Шаг назад и шаг вперёд.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:19 Ответить
Надо, верно. Трамп инициировал расследование одного дела, стоит узнать, чем обернется.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:20 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2025 19:20 Ответить
 
 