Пакистан выдвигает Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что готов поддержать кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пакистанский лидер сделал заявление во время подписания соглашения о прекращении огня в Секторе Газа в Египте, стоя рядом с президентом США.

"Я хотел бы номинировать этого великого президента на Нобелевскую премию мира, поскольку он является самым искренним и лучшим кандидатом", - сказал Шариф.

Читайте: В Германии призвали Трампа усилить давление на Путина для мира в Украине

По словам премьер-министра Пакистана, Трамп сделал весомый вклад в дело мира в мире и спас миллионы жизней, в частности в регионе Индии и Пакистана, а также в Секторе Газа.

Ранее правительство Пакистана уже рекомендовало Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за "решительное дипломатическое вмешательство и лидерство" в индийско-пакистанском кризисе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил встречу с Трампом 17 октября: Нужно обсудить некоторые шаги

В то же время Индия отрицает любую связь Трампа с прекращением огня между двумя странами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ