РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5587 посетителей онлайн
Новости Трампа номинируют на Нобелевку мира
579 18

Пакистан выдвигает Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года

Пакистан выдвигает Трампа на Премию мира

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что готов поддержать кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пакистанский лидер сделал заявление во время подписания соглашения о прекращении огня в Секторе Газа в Египте, стоя рядом с президентом США.

"Я хотел бы номинировать этого великого президента на Нобелевскую премию мира, поскольку он является самым искренним и лучшим кандидатом", - сказал Шариф.

Читайте: В Германии призвали Трампа усилить давление на Путина для мира в Украине

По словам премьер-министра Пакистана, Трамп сделал весомый вклад в дело мира в мире и спас миллионы жизней, в частности в регионе Индии и Пакистана, а также в Секторе Газа.

Ранее правительство Пакистана уже рекомендовало Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за "решительное дипломатическое вмешательство и лидерство" в индийско-пакистанском кризисе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил встречу с Трампом 17 октября: Нужно обсудить некоторые шаги

В то же время Индия отрицает любую связь Трампа с прекращением огня между двумя странами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Нобелевская премия (218) Пакистан (166) Трамп Дональд (6778)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Оманська Гнида не встиг .. раніше трампону підлизнув Пакистан ))
показать весь комментарий
13.10.2025 23:26 Ответить
+1
Треба ще дожити до серпня 2026року
показать весь комментарий
13.10.2025 23:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та на здоровье. Пусть у деда будет головокружение от побед. Возможно он под этим делом ***** будет воспринимать уже как помеху перед его очередным достижением.
показать весь комментарий
13.10.2025 23:10 Ответить
А він дотягне до 2026? Він закінчить всі війни ще в 2025 і до вручення Нобеля 2026 помре від нудьги!
показать весь комментарий
13.10.2025 23:57 Ответить
В Єгипті підписали декларацію щодо Гази.
На зустрічі не були присутні представники власне воюючих сторін - ХАМАС та Ізраїлю.

Десятиліття близькосхідного конфлікту та воєн показують, що благі декларації можуть розбитися об невідповідність у виконанні деталей.
показать весь комментарий
13.10.2025 23:14 Ответить
А навіщо там ті сторони? Для галочки? Трамп так вирішив - і так і буде.
Нехай попробує Біба щось там казати. Гаага чекає не дочекається.
Або хамас. Трамп з Ердоганом про все домовились.
показать весь комментарий
13.10.2025 23:29 Ответить
Оманська Гнида не встиг .. раніше трампону підлизнув Пакистан ))
показать весь комментарий
13.10.2025 23:26 Ответить
Пакистан відбивався від Індії американськими ракетами і літаками F-16.

В США могли дистанційно відключити системи управління F-16,
але не відключили.
показать весь комментарий
13.10.2025 23:35 Ответить
який "добрий дядя" - міг відключити, але не відключив ))))
показать весь комментарий
13.10.2025 23:51 Ответить
На початку 1980-х США продали Пакистану 110 літаків F-16.
Але до 1990 року були введені санкції через ядерну програму Пакистану, що заморозило постачання.
Після терактів 11 вересня Пакистан знову став ключовим партнером США у так званій війні з терором.
Військові зв'язки відновилися, і у 2005 році два модернізовані F-16 були передані як військова допомога.
У 2006 році розпочалася велика програма модернізації, що фінансувалася в основному Пакистаном з невеликою допомогою США ($108 мільйонів).
У 2010 році Пакистан отримав 18 нових літаків F-16 Block 52 за $1,4 мільярда.
Кожна угода щодо F-16 з Пакистаном супроводжувалася умовами для кінцевого користувача. США чітко дали зрозуміти: літаки призначені лише для операцій проти терору, а не проти інших країн.
Вашингтон пильно стежив за тим, як Пакистан використовує літаки, прагнучи запобігти будь-яким діям, які можуть дестабілізувати регіон.
показать весь комментарий
14.10.2025 00:21 Ответить
Сколько языков уже измочалили об трамповскую жопу: Зеля, Путя, теперь этот цыган...
показать весь комментарий
13.10.2025 23:29 Ответить
а зєлічка, не буде всувать дєрьмака в шнобєль умерова? ))
показать весь комментарий
13.10.2025 23:31 Ответить
А пакистанець пекельний троляка - ще не знає чи буде він в 26 році прем'єром, а обіцянку -цяцянку Трампу дає
показать весь комментарий
13.10.2025 23:45 Ответить
Треба ще дожити до серпня 2026року
показать весь комментарий
13.10.2025 23:47 Ответить
There truly has never been such a universally beloved figure. Democratic leaders and dictators, Christians, Jews and Moslems alike just can't stop expressing their gratitude and admiration to this remarkable man. Just China is still hesitant a bit, but they will come around too - and Trump will take the place of Confucius for the Chinese like he has taken the place of Cyrus the Great for the Israelis. Who can he not? He is adorable, just look at him.
показать весь комментарий
13.10.2025 23:47 Ответить
Норвезці в носі мали цих хитрожопих циган разом із причмеленим об'єктом їхнього мінету.
показать весь комментарий
13.10.2025 23:50 Ответить
На фото він тренується розправляти крила?
показать весь комментарий
13.10.2025 23:54 Ответить
Нічого що ту війну почав Тамон з ****** перед виборами і заради виборів?
показать весь комментарий
13.10.2025 23:55 Ответить
То добре що Трампу дали шанс , а буде ще краще, коли Палата стане демівською у 2026р. Тільки б дід втримався ...
показать весь комментарий
14.10.2025 00:11 Ответить
Хай живе вічнопомаранчевий, наймудріший і найщиріший у Всесвіті
показать весь комментарий
14.10.2025 00:20 Ответить
 
 