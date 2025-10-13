Пакистан выдвигает Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что готов поддержать кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пакистанский лидер сделал заявление во время подписания соглашения о прекращении огня в Секторе Газа в Египте, стоя рядом с президентом США.
"Я хотел бы номинировать этого великого президента на Нобелевскую премию мира, поскольку он является самым искренним и лучшим кандидатом", - сказал Шариф.
По словам премьер-министра Пакистана, Трамп сделал весомый вклад в дело мира в мире и спас миллионы жизней, в частности в регионе Индии и Пакистана, а также в Секторе Газа.
Ранее правительство Пакистана уже рекомендовало Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за "решительное дипломатическое вмешательство и лидерство" в индийско-пакистанском кризисе.
В то же время Индия отрицает любую связь Трампа с прекращением огня между двумя странами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На зустрічі не були присутні представники власне воюючих сторін - ХАМАС та Ізраїлю.
Десятиліття близькосхідного конфлікту та воєн показують, що благі декларації можуть розбитися об невідповідність у виконанні деталей.
Нехай попробує Біба щось там казати. Гаага чекає не дочекається.
Або хамас. Трамп з Ердоганом про все домовились.
В США могли дистанційно відключити системи управління F-16,
але не відключили.
Але до 1990 року були введені санкції через ядерну програму Пакистану, що заморозило постачання.
Після терактів 11 вересня Пакистан знову став ключовим партнером США у так званій війні з терором.
Військові зв'язки відновилися, і у 2005 році два модернізовані F-16 були передані як військова допомога.
У 2006 році розпочалася велика програма модернізації, що фінансувалася в основному Пакистаном з невеликою допомогою США ($108 мільйонів).
У 2010 році Пакистан отримав 18 нових літаків F-16 Block 52 за $1,4 мільярда.
Кожна угода щодо F-16 з Пакистаном супроводжувалася умовами для кінцевого користувача. США чітко дали зрозуміти: літаки призначені лише для операцій проти терору, а не проти інших країн.
Вашингтон пильно стежив за тим, як Пакистан використовує літаки, прагнучи запобігти будь-яким діям, які можуть дестабілізувати регіон.