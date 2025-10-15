Афганистан и Пакистан договорились о временном прекращении огня

Афганистан и Пакистан согласились на временное прекращение огня на 48 часов, начиная с 18:00 15 октября по пакистанскому времени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это решение приняли после того, как авиаудары и бои на границе вызвали опасения полномасштабного конфликта, пишет Reuters.

Ранее Пакистан нанес удары по провинции Кандагар на юге Афганистана, что повлекло многочисленные жертвы.

Конфликт между Афганистаном и Пакистаном начался после того, как Исламабад попросил Талибан повлиять на боевиков, которые нападали на Пакистан, скрываясь в Афганистане. Талибан в ответ обвинил пакистанскую армию в распространении фейков, провокациях на границе и поддержке боевиков ИГИЛ.

Пакистанские военные отрицают эти обвинения и говорят, что атаки совершают боевики ИГИЛ-К из Исламского государства Хорасан, регионального филиала ИГИЛ, действующего в соседних странах, которые борются против Талибана и нападают на гражданских, чиновников и иностранные представительства.

После боев в среду обе страны закрыли часть пограничных переходов, из-за чего остановилась торговля и десятки грузовиков не смогли пересечь границу.

Это серьезная проблема для Афганистана, так как Пакистан поставляет большинство продуктов и товаров в страну, которая не имеет выхода к морю.

