Трамп вимагає від Афганістану повернути США авіабазу Баграм
Американський лідер Дональд Трамп вимагає від Афганістану повернути Сполученим Штатам авіабазу Баграм.
Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в соцмережі TruthSocial, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Трампа, якщо Афганістан не піде на його умови, то зіткнеться з серйозними наслідками.
"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував - Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі",- написав глава Білого дому.
Варто зазначити, що авіабаза Баграм станом на 2020 рік була найбільшою американською базою в Афганістані. У липні 2021 року Баграм передали попередньому афганському уряду – за кілька тижнів до виведення американських військ й захоплення країни "Талібаном".
Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Геґсет розпорядився провести перевірку виведення американських військ з Афганістану у 2021 році.
Восемь месяцев со дня инаугурации Трампа 👑
Раз в месяц я фиксирую текущую ситуацию без учета переговорной *******.
▪️Ноль новых пакетов помощи США Украине. Урезана гуманитарная помощь, поставки старой военной помощи приостанавливались три раза. Часть оружия, произведенного для Украины, была изъята.
В качестве замены начала работать система закупок оружия европейскими странами с последующей передачей его Украине.
▪️Ноль новых санкций против России. Ослаблен контроль соблюдения старых. "Базовая" пошлина, которую Трамп ввалил почти всем странам мира, России не досталась. Вместо этого были введены "вторичные пошлины" для покупателей российской нефти. Но пока это только дубинка, которой помахали перед носом Индии, не добившись изменения ее политики.
В текущей политике США вряд ли что-то изменится.
Исключение - если Трамп совсем-совсем разочаруется в друге Владимире и введет какие-то санкции. Но сейчас верится в это слабо.
Представник Талібану відкинув ідею про те, що США можуть повернути ключову авіабазу в Афганістані після того, як президент Трамп заявив журналістам, що хоче її повернути. Повне виведення військ США було частиною угоди, підписаної під час першої адміністрації Трампа у 2020 році та завершеної за Джо Байдена у 2021 році.
Але в березні Трамп заявив, що планував зберегти авіабазу Баграм «не через Афганістан, а через Китай».
У четвер Трамп знову наголосив на важливості його розташування, заявивши, що однією з причин повернути Баграм є те, що «він знаходиться за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю».
Незрозуміло, що саме він має на увазі: у липневому розслідуванні BBC Verify зазначалося, що приблизно за 2000 км, на північному заході Китаю, знаходиться ядерний полігон.