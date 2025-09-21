УКР
Новини Виведення військ США з Афганістану Присутність США в Афганістані
Трамп вимагає від Афганістану повернути США авіабазу Баграм

Американський лідер Дональд Трамп вимагає від Афганістану повернути Сполученим Штатам авіабазу Баграм.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в соцмережі TruthSocial, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, якщо Афганістан не піде на його умови, то зіткнеться з серйозними наслідками.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував - Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі",- написав глава Білого дому.

Варто зазначити, що авіабаза Баграм станом на 2020 рік була найбільшою американською базою в Афганістані. У липні 2021 року Баграм передали попередньому афганському уряду – за кілька тижнів до виведення американських військ й захоплення країни "Талібаном".

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Геґсет розпорядився провести перевірку виведення американських військ з Афганістану у 2021 році.

Читайте також: Пентагон проведе перевірку виведення військ США з Афганістану у 2021 році, - Гегсет

Афганістан (498) США (24353) Трамп Дональд (7184)
Топ коментарі
+9
хай геніального перемовника вітькова посилає до хайбатулли ахундзади. Може там його і прикандичать нарешті.

21.09.2025 02:14 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 02:14 Відповісти
+8
Взагалі це виглядає як намагання керувати світом через соцмережу TruthSocial непомітно для санітарів.

21.09.2025 02:18 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 02:18 Відповісти
+4
Трампу подобається від всіх пісюти ****** ловити. Хочеш ще щоб афганці по морді повозили?

21.09.2025 02:17 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 02:17 Відповісти
21.09.2025 02:14 Відповісти
💯
21.09.2025 02:45 Відповісти
21.09.2025 02:45 Відповісти
За талібан впишуться касапи і Китай.
показати весь коментар
21.09.2025 02:16 Відповісти
Китай всіх у Афгані підкупить - Трампу просто не будуть відповідати!
Він там тільки може деківлька отворів у горах пробити.
показати весь коментар
21.09.2025 02:49 Відповісти
Как по мне, это выглядит как очередной типичный вброс для отвлечения внимания, как самолет отстреливающий тепловые ловушки

21.09.2025 03:40 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 03:40 Відповісти
https://t.me/RomanShrike/2547 Роман Шрайк:
Восемь месяцев со дня инаугурации Трампа 👑
Раз в месяц я фиксирую текущую ситуацию без учета переговорной *******.
▪️Ноль новых пакетов помощи США Украине. Урезана гуманитарная помощь, поставки старой военной помощи приостанавливались три раза. Часть оружия, произведенного для Украины, была изъята.
В качестве замены начала работать система закупок оружия европейскими странами с последующей передачей его Украине.
▪️Ноль новых санкций против России. Ослаблен контроль соблюдения старых. "Базовая" пошлина, которую Трамп ввалил почти всем странам мира, России не досталась. Вместо этого были введены "вторичные пошлины" для покупателей российской нефти. Но пока это только дубинка, которой помахали перед носом Индии, не добившись изменения ее политики.
В текущей политике США вряд ли что-то изменится.
Исключение - если Трамп совсем-совсем разочаруется в друге Владимире и введет какие-то санкции. Но сейчас верится в это слабо.
показати весь коментар
21.09.2025 02:20 Відповісти
Трамп заборонить продаж електро автомобілів Тесла та смартфонів Айфон в Афганістан?
Ще може накласти 💩 в штани від злості.
Напевно Дональд розглядає другий варіант.
показати весь коментар
21.09.2025 02:22 Відповісти
поп-корн не їм, але доведеться....

.
показати весь коментар
21.09.2025 02:38 Відповісти
Дід почав ліпити собі «не підсудність» на майбутні впровадження щодо корупції, узурпації влади та державної зради. Вчись у старших, нелох!

21.09.2025 02:46 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 02:46 Відповісти
таки да !

Конгрес з Сенатом можуть ще до Різдва визнати трампа придурком - судити не можна, але президентом залишиться.
показати весь коментар
21.09.2025 03:02 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 03:37 Відповісти
BBC
Представник Талібану відкинув ідею про те, що США можуть повернути ключову авіабазу в Афганістані після того, як президент Трамп заявив журналістам, що хоче її повернути. Повне виведення військ США було частиною угоди, підписаної під час першої адміністрації Трампа у 2020 році та завершеної за Джо Байдена у 2021 році.

Але в березні Трамп заявив, що планував зберегти авіабазу Баграм «не через Афганістан, а через Китай».

У четвер Трамп знову наголосив на важливості його розташування, заявивши, що однією з причин повернути Баграм є те, що «він знаходиться за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю».

Незрозуміло, що саме він має на увазі: у липневому розслідуванні BBC Verify зазначалося, що приблизно за 2000 км, на північному заході Китаю, знаходиться ядерний полігон.
показати весь коментар
21.09.2025 03:43 Відповісти
Нехай рудий недоумок запросить лідерів Талібану на Аляску (обов'язково має бути червона доріжка) може й повернуть авіабазу.

21.09.2025 03:46 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 03:46 Відповісти
 
 