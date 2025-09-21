Трамп вимагає від Афганістану повернути США авіабазу Баграм

Американський лідер Дональд Трамп вимагає від Афганістану повернути Сполученим Штатам авіабазу Баграм.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в соцмережі TruthSocial, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, якщо Афганістан не піде на його умови, то зіткнеться з серйозними наслідками.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував - Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі",- написав глава Білого дому.

Варто зазначити, що авіабаза Баграм станом на 2020 рік була найбільшою американською базою в Афганістані. У липні 2021 року Баграм передали попередньому афганському уряду – за кілька тижнів до виведення американських військ й захоплення країни "Талібаном".

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Геґсет розпорядився провести перевірку виведення американських військ з Афганістану у 2021 році.

