Пентагон проведе перевірку виведення військ США з Афганістану у 2021 році, - Гегсет

Міністр оборони США Піт Геґсет розпорядився провести перевірку виведення американських військ з Афганістану у 2021 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Протягом останніх трьох місяців міністерство займалося аналізом цієї катастрофічної події в історії нашої армії. Я дійшов висновку, що нам необхідно провести всебічний аналіз, щоб забезпечити відповідальність за цю подію і надати американському народу повну картину", – йдеться у документі, який міністр оприлюднив у соцмережі Х.

Геґсет сказав, що призначає Шона Парнелла, свого радника і помічника зі зв’язків з громадськістю, очолити комісію з перевірки. За його словами, комісія "ретельно вивчить попередні розслідування".

Очільник Міноборони США зауважив, що він і президент Трамп "офіційно пообіцяли повну прозорість того, що сталося під час виведення військ з Афганістану. Міністерство оборони зобов’язане оприлюднити факти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін наважився на велику війну в Україні після виведення військ США з Афганістану, - Трамп

Як зауважує СNN, публічних звільнень високопосадовців через те, як було здійснено виведення військ, не було, хоча це виведення було предметом численних інших перевірок і розслідувань.

Нагадуємо, таліби зайняли Кабул і фактично захопили владу в Афганістані 15 серпня 2021 року – незадовго до обумовленого терміну виведення з країни військ США. Сполучені Штати 31 серпня завершили виведення своїх військ із Афганістану, таким чином поклавши край своїй присутності в цій країні, яка тривала майже 20 років.

Також читайте: В Україні Трамп повторює помилку з Афганістаном, - конгресмен-республіканець Бейкон