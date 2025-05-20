УКР
Новини Виведення військ США з Афганістану
1 929 18

Пентагон проведе перевірку виведення військ США з Афганістану у 2021 році, - Гегсет

Гегсет міністр оборони США

Міністр оборони США Піт Геґсет розпорядився провести перевірку виведення американських військ з Афганістану у 2021 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Протягом останніх трьох місяців міністерство займалося аналізом цієї катастрофічної події в історії нашої армії. Я дійшов висновку, що нам необхідно провести всебічний аналіз, щоб забезпечити відповідальність за цю подію і надати американському народу повну картину", – йдеться у документі, який міністр оприлюднив у соцмережі Х.

Геґсет сказав, що призначає Шона Парнелла, свого радника і помічника зі зв’язків з громадськістю, очолити комісію з перевірки. За його словами, комісія "ретельно вивчить попередні розслідування".

Очільник Міноборони США зауважив, що він і президент Трамп "офіційно пообіцяли повну прозорість того, що сталося під час виведення військ з Афганістану. Міністерство оборони зобов’язане оприлюднити факти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін наважився на велику війну в Україні після виведення військ США з Афганістану, - Трамп

Як зауважує СNN, публічних звільнень високопосадовців через те, як було здійснено виведення військ, не було, хоча це виведення було предметом численних інших перевірок і розслідувань.

Нагадуємо, таліби зайняли Кабул і фактично захопили владу в Афганістані 15 серпня 2021 року – незадовго до обумовленого терміну виведення з країни військ США. Сполучені Штати 31 серпня завершили виведення своїх військ із Афганістану, таким чином поклавши край своїй присутності в цій країні, яка тривала майже 20 років.

Також читайте: В Україні Трамп повторює помилку з Афганістаном, - конгресмен-республіканець Бейкон

Автор: 

Афганістан (497) США (24127) Гегсет Піт (91)
Топ коментарі
+15
Вообще-то что договор с талибами подписал именно Трамп и он же и вывел подавляющее большинство контингента.
21.05.2025 00:10 Відповісти
21.05.2025 00:10 Відповісти
+12
Коли не розумієш, чим маєш займатися, через повну некомпетентність, тоді проводиш аналіз та перевірку, того, у чому геть дурний!
21.05.2025 00:09 Відповісти
21.05.2025 00:09 Відповісти
+8
Самое главное не выйти на самих себя.
21.05.2025 00:10 Відповісти
21.05.2025 00:10 Відповісти
Коли не розумієш, чим маєш займатися, через повну некомпетентність, тоді проводиш аналіз та перевірку, того, у чому геть дурний!
21.05.2025 00:09 Відповісти
21.05.2025 00:09 Відповісти
Він планує зайнятися "аналізом цієї катастрофічної події в історії нашої армії", але не бачить, яка ганебна для армії США історія розгортається прямо зараз.
21.05.2025 09:27 Відповісти
21.05.2025 09:27 Відповісти
Самое главное не выйти на самих себя.
21.05.2025 00:10 Відповісти
21.05.2025 00:10 Відповісти
Так на них вийшли ще тоді. Тепер хочуть зачистити документи.
21.05.2025 01:10 Відповісти
21.05.2025 01:10 Відповісти
Вообще-то что договор с талибами подписал именно Трамп и он же и вывел подавляющее большинство контингента.
21.05.2025 00:10 Відповісти
21.05.2025 00:10 Відповісти
Допився вже до "білої мами"...
21.05.2025 00:15 Відповісти
21.05.2025 00:15 Відповісти
Да трампу не стоит бояться гегсета.
21.05.2025 08:16 Відповісти
21.05.2025 08:16 Відповісти
Ще з вьєтнаму з 1971 року.
21.05.2025 00:48 Відповісти
21.05.2025 00:48 Відповісти
По ходу трампу пора вести розмови з талібами чере *****, бо можуть напровіряти так шо ше ненароком вийдут на тромбона!
21.05.2025 00:49 Відповісти
21.05.2025 00:49 Відповісти
Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп не проводив особистих зустрічей із лідерами Талібану. У вересні 2019 року він планував зустріч з представниками Талібану в Кемп-Девіді, але скасував її після нападу, в якому загинув американський солдат .

Натомість, 29 лютого 2020 року адміністрація Трампа підписала мирну угоду з Талібаном у Досі, Катар, відому як Доська угода. Ця угода передбачала повне виведення американських військ з Афганістану до травня 2021 року за умови, що Талібан дотримуватиметься певних зобов'язань, включаючи припинення підтримки терористичних груп .

Підписання угоди відбулося за участю спеціального представника США Залмая Халілзада та лідера Талібану Абдула Гані Барадара . Президент Трамп не був присутній на церемонії підписання, але публічно підтримав угоду, назвавши її кроком до завершення війни в Афганістані.
Таким чином, хоча Трамп не зустрічався особисто з лідерами Талібану, його адміністрація активно вела переговори, що призвели до підписання мирної угоди та початку процесу виведення військ з Афганістану.
21.05.2025 01:13 Відповісти
21.05.2025 01:13 Відповісти
Так а что там проверять. Вроде бы очередная гениальная сделка Тампона с Талибами была, не?)) Амерским воякам правда об этом сказать забыли. Но это ничего. Как показала практика бегают они быстро.)
21.05.2025 01:57 Відповісти
21.05.2025 01:57 Відповісти
14 апреля 2021 года Байден объявил о своем намерении вывести все регулярные войска США к 11 сентября 2021 года
21.05.2025 06:47 Відповісти
21.05.2025 06:47 Відповісти
для выполнения соглашения, заключенного Трампом.
21.05.2025 08:18 Відповісти
21.05.2025 08:18 Відповісти
Перевірять чи вивели чи ні?
21.05.2025 03:26 Відповісти
21.05.2025 03:26 Відповісти
21.05.2025 05:22 Відповісти
21.05.2025 05:22 Відповісти
гарний хід. Це дасть змогу протриматись на посаді ще пів-року.
21.05.2025 07:00 Відповісти
21.05.2025 07:00 Відповісти
 
 