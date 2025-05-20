Пентагон проведе перевірку виведення військ США з Афганістану у 2021 році, - Гегсет
Міністр оборони США Піт Геґсет розпорядився провести перевірку виведення американських військ з Афганістану у 2021 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Протягом останніх трьох місяців міністерство займалося аналізом цієї катастрофічної події в історії нашої армії. Я дійшов висновку, що нам необхідно провести всебічний аналіз, щоб забезпечити відповідальність за цю подію і надати американському народу повну картину", – йдеться у документі, який міністр оприлюднив у соцмережі Х.
Геґсет сказав, що призначає Шона Парнелла, свого радника і помічника зі зв’язків з громадськістю, очолити комісію з перевірки. За його словами, комісія "ретельно вивчить попередні розслідування".
Очільник Міноборони США зауважив, що він і президент Трамп "офіційно пообіцяли повну прозорість того, що сталося під час виведення військ з Афганістану. Міністерство оборони зобов’язане оприлюднити факти".
Як зауважує СNN, публічних звільнень високопосадовців через те, як було здійснено виведення військ, не було, хоча це виведення було предметом численних інших перевірок і розслідувань.
Нагадуємо, таліби зайняли Кабул і фактично захопили владу в Афганістані 15 серпня 2021 року – незадовго до обумовленого терміну виведення з країни військ США. Сполучені Штати 31 серпня завершили виведення своїх військ із Афганістану, таким чином поклавши край своїй присутності в цій країні, яка тривала майже 20 років.
Натомість, 29 лютого 2020 року адміністрація Трампа підписала мирну угоду з Талібаном у Досі, Катар, відому як Доська угода. Ця угода передбачала повне виведення американських військ з Афганістану до травня 2021 року за умови, що Талібан дотримуватиметься певних зобов'язань, включаючи припинення підтримки терористичних груп .
Підписання угоди відбулося за участю спеціального представника США Залмая Халілзада та лідера Талібану Абдула Гані Барадара . Президент Трамп не був присутній на церемонії підписання, але публічно підтримав угоду, назвавши її кроком до завершення війни в Афганістані.
Таким чином, хоча Трамп не зустрічався особисто з лідерами Талібану, його адміністрація активно вела переговори, що призвели до підписання мирної угоди та початку процесу виведення військ з Афганістану.