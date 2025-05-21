Пентагон проведет проверку вывода войск США из Афганистана в 2021 году, - Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился провести проверку вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"В течение последних трех месяцев министерство занималось анализом этого катастрофического события в истории нашей армии. Я пришел к выводу, что нам необходимо провести всесторонний анализ, чтобы обеспечить ответственность за это событие и предоставить американскому народу полную картину", - говорится в документе, который министр обнародовал в соцсети Х.
Хегсет сказал, что назначает Шона Парнелла, своего советника и помощника по связям с общественностью, возглавить комиссию по проверке. По его словам, комиссия "тщательно изучит предварительные расследования".
Глава Минобороны США отметил, что он и президент Трамп "официально пообещали полную прозрачность того, что произошло во время вывода войск из Афганистана. Министерство обороны обязано обнародовать факты".
Как отмечает СNN, публичных увольнений чиновников из-за того, как был осуществлен вывод войск, не было, хотя этот вывод был предметом многочисленных других проверок и расследований.
Напоминаем, талибы заняли Кабул и фактически захватили власть в Афганистане 15 августа 2021 года - незадолго до оговоренного срока вывода из страны войск США. Соединенные Штаты 31 августа завершили вывод своих войск из Афганистана, таким образом положив конец своему присутствию в этой стране, которое длилось почти 20 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Натомість, 29 лютого 2020 року адміністрація Трампа підписала мирну угоду з Талібаном у Досі, Катар, відому як Доська угода. Ця угода передбачала повне виведення американських військ з Афганістану до травня 2021 року за умови, що Талібан дотримуватиметься певних зобов'язань, включаючи припинення підтримки терористичних груп .
Підписання угоди відбулося за участю спеціального представника США Залмая Халілзада та лідера Талібану Абдула Гані Барадара . Президент Трамп не був присутній на церемонії підписання, але публічно підтримав угоду, назвавши її кроком до завершення війни в Афганістані.
Таким чином, хоча Трамп не зустрічався особисто з лідерами Талібану, його адміністрація активно вела переговори, що призвели до підписання мирної угоди та початку процесу виведення військ з Афганістану.