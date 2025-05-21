Пентагон проведет проверку вывода войск США из Афганистана в 2021 году, - Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился провести проверку вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В течение последних трех месяцев министерство занималось анализом этого катастрофического события в истории нашей армии. Я пришел к выводу, что нам необходимо провести всесторонний анализ, чтобы обеспечить ответственность за это событие и предоставить американскому народу полную картину", - говорится в документе, который министр обнародовал в соцсети Х.

Хегсет сказал, что назначает Шона Парнелла, своего советника и помощника по связям с общественностью, возглавить комиссию по проверке. По его словам, комиссия "тщательно изучит предварительные расследования".

Глава Минобороны США отметил, что он и президент Трамп "официально пообещали полную прозрачность того, что произошло во время вывода войск из Афганистана. Министерство обороны обязано обнародовать факты".

Как отмечает СNN, публичных увольнений чиновников из-за того, как был осуществлен вывод войск, не было, хотя этот вывод был предметом многочисленных других проверок и расследований.

Напоминаем, талибы заняли Кабул и фактически захватили власть в Афганистане 15 августа 2021 года - незадолго до оговоренного срока вывода из страны войск США. Соединенные Штаты 31 августа завершили вывод своих войск из Афганистана, таким образом положив конец своему присутствию в этой стране, которое длилось почти 20 лет.

