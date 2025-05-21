РУС
Новости Вывод войск США из Афганистана
Пентагон проведет проверку вывода войск США из Афганистана в 2021 году, - Хегсет

Гегсет министр обороны США

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился провести проверку вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В течение последних трех месяцев министерство занималось анализом этого катастрофического события в истории нашей армии. Я пришел к выводу, что нам необходимо провести всесторонний анализ, чтобы обеспечить ответственность за это событие и предоставить американскому народу полную картину", - говорится в документе, который министр обнародовал в соцсети Х.

Хегсет сказал, что назначает Шона Парнелла, своего советника и помощника по связям с общественностью, возглавить комиссию по проверке. По его словам, комиссия "тщательно изучит предварительные расследования".

Глава Минобороны США отметил, что он и президент Трамп "официально пообещали полную прозрачность того, что произошло во время вывода войск из Афганистана. Министерство обороны обязано обнародовать факты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин решился на большую войну в Украине после вывода войск США из Афганистана, - Трамп

Как отмечает СNN, публичных увольнений чиновников из-за того, как был осуществлен вывод войск, не было, хотя этот вывод был предметом многочисленных других проверок и расследований.

Напоминаем, талибы заняли Кабул и фактически захватили власть в Афганистане 15 августа 2021 года - незадолго до оговоренного срока вывода из страны войск США. Соединенные Штаты 31 августа завершили вывод своих войск из Афганистана, таким образом положив конец своему присутствию в этой стране, которое длилось почти 20 лет.

Также читайте: В Украине Трамп повторяет ошибку с Афганистаном, - конгрессмен-республиканец Бейкон

Автор: 

Афганистан (608) США (27780) Пит Хегсет (91)
Топ комментарии
+15
Вообще-то что договор с талибами подписал именно Трамп и он же и вывел подавляющее большинство контингента.
21.05.2025 00:10 Ответить
+12
Коли не розумієш, чим маєш займатися, через повну некомпетентність, тоді проводиш аналіз та перевірку, того, у чому геть дурний!
21.05.2025 00:09 Ответить
+8
Самое главное не выйти на самих себя.
21.05.2025 00:10 Ответить
Коли не розумієш, чим маєш займатися, через повну некомпетентність, тоді проводиш аналіз та перевірку, того, у чому геть дурний!
21.05.2025 00:09 Ответить
Він планує зайнятися "аналізом цієї катастрофічної події в історії нашої армії", але не бачить, яка ганебна для армії США історія розгортається прямо зараз.
21.05.2025 09:27 Ответить
Самое главное не выйти на самих себя.
21.05.2025 00:10 Ответить
Так на них вийшли ще тоді. Тепер хочуть зачистити документи.
21.05.2025 01:10 Ответить
Вообще-то что договор с талибами подписал именно Трамп и он же и вывел подавляющее большинство контингента.
21.05.2025 00:10 Ответить
Допився вже до "білої мами"...
21.05.2025 00:15 Ответить
Да трампу не стоит бояться гегсета.
21.05.2025 08:16 Ответить
Ще з вьєтнаму з 1971 року.
21.05.2025 00:48 Ответить
По ходу трампу пора вести розмови з талібами чере *****, бо можуть напровіряти так шо ше ненароком вийдут на тромбона!
21.05.2025 00:49 Ответить
Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп не проводив особистих зустрічей із лідерами Талібану. У вересні 2019 року він планував зустріч з представниками Талібану в Кемп-Девіді, але скасував її після нападу, в якому загинув американський солдат .

Натомість, 29 лютого 2020 року адміністрація Трампа підписала мирну угоду з Талібаном у Досі, Катар, відому як Доська угода. Ця угода передбачала повне виведення американських військ з Афганістану до травня 2021 року за умови, що Талібан дотримуватиметься певних зобов'язань, включаючи припинення підтримки терористичних груп .

Підписання угоди відбулося за участю спеціального представника США Залмая Халілзада та лідера Талібану Абдула Гані Барадара . Президент Трамп не був присутній на церемонії підписання, але публічно підтримав угоду, назвавши її кроком до завершення війни в Афганістані.
Таким чином, хоча Трамп не зустрічався особисто з лідерами Талібану, його адміністрація активно вела переговори, що призвели до підписання мирної угоди та початку процесу виведення військ з Афганістану.
21.05.2025 01:13 Ответить
Так а что там проверять. Вроде бы очередная гениальная сделка Тампона с Талибами была, не?)) Амерским воякам правда об этом сказать забыли. Но это ничего. Как показала практика бегают они быстро.)
21.05.2025 01:57 Ответить
14 апреля 2021 года Байден объявил о своем намерении вывести все регулярные войска США к 11 сентября 2021 года
21.05.2025 06:47 Ответить
для выполнения соглашения, заключенного Трампом.
21.05.2025 08:18 Ответить
Перевірять чи вивели чи ні?
21.05.2025 03:26 Ответить
21.05.2025 05:22 Ответить
гарний хід. Це дасть змогу протриматись на посаді ще пів-року.
21.05.2025 07:00 Ответить
 
 