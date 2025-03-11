УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5222 відвідувача онлайн
Новини Мирний план Трампа
6 954 33

В Україні Трамп повторює помилку з Афганістаном, - конгресмен-республіканець Бейкон

Дон Бейкон розкритикував Трампа

Президент Дональд Трамп повторює помилки, яких він припустився в Афганістані, коли не долучає президента України Володимира Зеленського до переговорів про припинення війни його країни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон.

"Це жахлива помилка - не запросити українського лідера на переговори. Ми вже це бачили. Я пам'ятаю, як адміністрація Трампа вела переговори з талібами без афганського уряду. Це дуже послабило афганський уряд", – наголосив він.

У 2020 році адміністрація Трампа уклала угоду з талібами, яка передбачала повне виведення військ США з Афганістану до травня 2021 року, якщо угруповання дотримуватиметься певних зобов'язань, зокрема відмови у наданні притулку Аль-Каїді. Проте здійснене адміністрацією Байдена виведення військ пішло шкереберть: таліби взяли під контроль великі міста швидше, ніж очікували американські урядовці, а навчені та оснащені США афганські сили не змогли чинити значного опору.

Зараз, на тлі наслідків напруженої зустрічі в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом, українські та американські високопосадовці зустрічаються в Саудівській Аравії, щоб обговорити війну, але сам Зеленський не буде присутній на зустрічі.

"Україна – наш союзник. Вони хочуть бути частиною Заходу. Росія – наш ворог, і потрібно щоб ця адміністрація нарешті затямила це", – сказав Бейкон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо про суперечку Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті: Був шокований, все пішло не за планом

Конгресмен розкритикував загальний підхід адміністрації Трампа до відносин із Зеленським та президентом Росії Владіміром Путіним, заявивши, що виборці-республіканці критично ставляться до дій Білого дому.

"Вони поводяться з Путіним наче в оксамитових рукавичках, натомість з нашими союзниками – жорстко, немов у їжакових. Мушу вам сказати, що я чую це звідусіль, але особливо багато республіканців в Омасі, яким не подобається те, що вони бачать", — сказав Бекон.

Він зазначив, що міжнародні гравці ставлять під сумнів, чи США досі є лідером вільного світу.

"Багатьом лідерам і людям в усьому світі, включаючи республіканців у Небрасці, здається, що ця адміністрація відходить від спадщини, яку створили президенти від Республіканської партії, зокрема Дуайт Ейзенхауер та Рональд Рейган", – наголосив Бейкон та закликав США проводити зовнішню політику, згідно з якою Сполучені Штати відстоюють свободу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф каже, що Зеленський вибачився перед Трампом за суперечку

Він вважає неправильною зовнішню політику, яка повністю побудована на реалізмі чи трансакціонізмі, де питання ставиться у вигляді: "Що ми від цього отримаємо?".

Натомість за його словами, він віддає перевагу зовнішній політиці, що поєднує в собі реалізм, захист США та ідеалізм, де американці є лідерами, які відстоюють свободу, вільні ринки та верховенство права.

Бейкон сказав, що коли мова йде про Путіна, важливо мати "ясний погляд" і "моральну чистоту".

"Путін вторгся в Україну. Він убив усіх своїх політичних опонентів. Він намагався вбити попереднього українського прем'єр-міністра. Він бомбардує міста. Він посилив бомбардування міст після того, як президент Трамп був жорстким щодо президента Зеленського. Ми граємо на руку Путіну, і я думаю, що це є руйнівним для нашої національної безпеки і наших зовнішніх відносин на довгі роки. Тому я дуже стурбований", – сказав він у інтерв’ю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не запросили у Париж на обговорення формату сил безпеки для України, - Associated Press

Автор: 

Афганістан (491) Зеленський Володимир (23683) США (22497) Трамп Дональд (5471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
я думаю, що Трампу глибоко похрін на свої помилки, він їх ніколи не визнає та завжди знайде винних...
показати весь коментар
11.03.2025 09:19
+19
Він слабкий, самозакоханий, нарцис з слабим інтелектом, він навіть на англійській говорить як в нас в школі в 11 класі - простими словами без конструкцій. Розумово відсталий мажор
показати весь коментар
11.03.2025 09:18
+9
В Афганістані американці були хоча би присутні фізично. Як можна вийти звідди де ніколи не був? це як двічі вийти з однієї річки
показати весь коментар
11.03.2025 09:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Афганістані американці були хоча би присутні фізично. Як можна вийти звідди де ніколи не був? це як двічі вийти з однієї річки
показати весь коментар
11.03.2025 09:16 Відповісти
Є ж притомні респи! - то прииміть від нього граблі
показати весь коментар
11.03.2025 09:18 Відповісти
Нууу, Трамп не помилку робить, а роботу. І робота успішна. Просто конгресмен Бейкон не знає, яка у Трампа мета.
показати весь коментар
11.03.2025 09:50 Відповісти
Він слабкий, самозакоханий, нарцис з слабим інтелектом, він навіть на англійській говорить як в нас в школі в 11 класі - простими словами без конструкцій. Розумово відсталий мажор
показати весь коментар
11.03.2025 09:18 Відповісти
я думаю, що Трампу глибоко похрін на свої помилки, він їх ніколи не визнає та завжди знайде винних...
показати весь коментар
11.03.2025 09:19 Відповісти
американський Найвеличніший?
показати весь коментар
11.03.2025 09:21 Відповісти
Ваш любімий прєзідєнт. Так він казав.
показати весь коментар
11.03.2025 09:23 Відповісти
ні один ні другий не мій лубимий презедент
показати весь коментар
11.03.2025 09:24 Відповісти
Трампофоб, фашіст. Мінітмени займуться вашим перевихованням.
показати весь коментар
11.03.2025 09:24 Відповісти
жорстко. побіг я трампони міняти і миску на голову вдягну
показати весь коментар
11.03.2025 09:26 Відповісти
З Афганістаном є принципова різниця: в Україні немає військ США.
показати весь коментар
11.03.2025 09:22 Відповісти
Браво, мр. Бейкон! От тільки трамплу пох. на вашу думку, навіть якшо Ви в Конгресі, не говорячи вже про всіх інших.....
показати весь коментар
11.03.2025 09:23 Відповісти
А воно хоч пам'ятає оті події?
показати весь коментар
11.03.2025 09:24 Відповісти
Зато Тампон кожен раз хвалиться як він вміє укладати угоди і завершувати війни. А те що він просто підписує капітуляції, розриває домовленості і здає своїх союзників і партнерів то діло друге, про це заборонено говорити бо це буде провокація
показати весь коментар
11.03.2025 09:25 Відповісти
Буде значно гірше для Европи. Бо де отой Афганістан і де Україна.
показати весь коментар
11.03.2025 09:25 Відповісти
це не помилка, це такий собі стиль життя - наробити іншим проблем та самозадоволено піти відпочити та щось тракнути...
показати весь коментар
11.03.2025 09:26 Відповісти
невдале порівняння. Американці не збираються виходити з України, бо і не заходили в Україну. Так що трампліни можуть вести перемовини хоч з кацапи, хоч з талібами. та хоч з хусітами - це на наш фронт не впливає. Тому і американської зброї залишити талібамкацапам вже не вдасться.
показати весь коментар
11.03.2025 09:27 Відповісти
Конгресмен-республіканець Бейкон , дякуємо за тверезий погляд та підтримку. Дай Боже, щоб (хоча б поступово), критичних голосів від республіканців щодо політики Трампа було якомога більше !
показати весь коментар
11.03.2025 09:35 Відповісти
Схоже що зараз у Трампа пік уваги бо він розраховує на швидку перемогу. Якщо не піде, то він втратить цікавість і перемкнеться на щось інше. Питань до нього стає все більше, особливо в економіці.
показати весь коментар
11.03.2025 09:35 Відповісти
В Афганістані армія і влада були тільки декорацією. Нічого справжнього там не було. Дурне порівняння.
показати весь коментар
11.03.2025 09:39 Відповісти
це не помилка , це свідома політика, зливу народів та держав кремлю ...трамп як агент, не може по іншому , тим більше, шо мріє про автолітаризм, та геополітичний дерібан на трьох...шкода, США стає державою нацистів , як і московія ...
показати весь коментар
11.03.2025 09:40 Відповісти
Ни чего он не повторяет, просто яйца агента краснова в кремле и на полке у рыболовлева.....долги нужно отрабатывать...
показати весь коментар
11.03.2025 09:41 Відповісти
Ніяких помилок по відношенню до України трамп не робить. Так у нього було задумано.
показати весь коментар
11.03.2025 09:41 Відповісти
Путін вторгся в Україну. Він убив усіх своїх політичних опонентів. Він намагався вбити попереднього українського прем'єр-міністра. Джерело: https://censor.net/ua/n3540411
**********
А Гончарука то за шо?

показати весь коментар
11.03.2025 09:42 Відповісти
Гончарука ж зняли за злиті розмови із засідання Кабміну, де він говорив, що Зе не дуже розумний і йому можна любу х..ню розповідати, головне щоб красиво виглядало...
показати весь коментар
11.03.2025 10:01 Відповісти
До речі доносчиця була Маркарова, нині послиця у США. Нагорода заслужена. Тому розгром Зеленського у Вашингтоні карма безсумнівна
показати весь коментар
11.03.2025 10:30 Відповісти
Uh ti , a ranshe gavarili , chto vsio tam izportil Baiden ...🤔 nu v Afgane
показати весь коментар
11.03.2025 09:58 Відповісти
Сравнил дебил с Афганистаном! Какая нах ашипка ?
Оккупация средневекового клочка земли не представлявшего интереса или угрозы для сша, не имела никакого смысла и основания.
Преступная авантюра в Афганистане обошлась Америке в триллионы бессмысленно растраченных и откровенно разворованных средств государства.
Вывод войск был единственным правильным и разумным решением в этой истории.
В Украине, США пытаются своровать и награбить как можно больше и сдать на растерзание кацапам!
показати весь коментар
11.03.2025 10:08 Відповісти
"зрадили Афганістан, зрадимо і Україну" сша
показати весь коментар
11.03.2025 10:36 Відповісти
Не повторяет ошибку, а специально применяет опыт этих действий, чтобы были тяжелые последствия для Украины
показати весь коментар
11.03.2025 10:51 Відповісти
усі довготривалі стосунки з америкою згідно угод не повинні тривати довше 24 годин.
все що більше америка встромить ножа в спину і зрадить.
гнилі людці.
показати весь коментар
11.03.2025 11:57 Відповісти
Гундоса тварюка - неадекватна. Кого там долучати - божевільного самодура-наркомана? Все одно країною Єрмак керує, нах там гундосий нарік?
показати весь коментар
11.03.2025 12:38 Відповісти
 
 