В Україні Трамп повторює помилку з Афганістаном, - конгресмен-республіканець Бейкон

Президент Дональд Трамп повторює помилки, яких він припустився в Афганістані, коли не долучає президента України Володимира Зеленського до переговорів про припинення війни його країни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон.

"Це жахлива помилка - не запросити українського лідера на переговори. Ми вже це бачили. Я пам'ятаю, як адміністрація Трампа вела переговори з талібами без афганського уряду. Це дуже послабило афганський уряд", – наголосив він.

У 2020 році адміністрація Трампа уклала угоду з талібами, яка передбачала повне виведення військ США з Афганістану до травня 2021 року, якщо угруповання дотримуватиметься певних зобов'язань, зокрема відмови у наданні притулку Аль-Каїді. Проте здійснене адміністрацією Байдена виведення військ пішло шкереберть: таліби взяли під контроль великі міста швидше, ніж очікували американські урядовці, а навчені та оснащені США афганські сили не змогли чинити значного опору.

Зараз, на тлі наслідків напруженої зустрічі в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом, українські та американські високопосадовці зустрічаються в Саудівській Аравії, щоб обговорити війну, але сам Зеленський не буде присутній на зустрічі.

"Україна – наш союзник. Вони хочуть бути частиною Заходу. Росія – наш ворог, і потрібно щоб ця адміністрація нарешті затямила це", – сказав Бейкон.

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Конгресмен розкритикував загальний підхід адміністрації Трампа до відносин із Зеленським та президентом Росії Владіміром Путіним, заявивши, що виборці-республіканці критично ставляться до дій Білого дому.

"Вони поводяться з Путіним наче в оксамитових рукавичках, натомість з нашими союзниками – жорстко, немов у їжакових. Мушу вам сказати, що я чую це звідусіль, але особливо багато республіканців в Омасі, яким не подобається те, що вони бачать", — сказав Бекон.

Він зазначив, що міжнародні гравці ставлять під сумнів, чи США досі є лідером вільного світу.

"Багатьом лідерам і людям в усьому світі, включаючи республіканців у Небрасці, здається, що ця адміністрація відходить від спадщини, яку створили президенти від Республіканської партії, зокрема Дуайт Ейзенхауер та Рональд Рейган", – наголосив Бейкон та закликав США проводити зовнішню політику, згідно з якою Сполучені Штати відстоюють свободу.

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Він вважає неправильною зовнішню політику, яка повністю побудована на реалізмі чи трансакціонізмі, де питання ставиться у вигляді: "Що ми від цього отримаємо?".

Натомість за його словами, він віддає перевагу зовнішній політиці, що поєднує в собі реалізм, захист США та ідеалізм, де американці є лідерами, які відстоюють свободу, вільні ринки та верховенство права.

Бейкон сказав, що коли мова йде про Путіна, важливо мати "ясний погляд" і "моральну чистоту".

"Путін вторгся в Україну. Він убив усіх своїх політичних опонентів. Він намагався вбити попереднього українського прем'єр-міністра. Він бомбардує міста. Він посилив бомбардування міст після того, як президент Трамп був жорстким щодо президента Зеленського. Ми граємо на руку Путіну, і я думаю, що це є руйнівним для нашої національної безпеки і наших зовнішніх відносин на довгі роки. Тому я дуже стурбований", – сказав він у інтерв’ю.

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