Трамп требует от Афганистана вернуть США авиабазу Баграм

Американский лидер Дональд Трамп требует от Афганистана вернуть Соединенным Штатам авиабазу Баграм.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети TruthSocial, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, если Афганистан не пойдет на его условия, то столкнется с серьезными последствиями.

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, случатся очень плохие вещи",- написал глава Белого дома.

Стоит отметить, что авиабаза Баграм по состоянию на 2020 год была крупнейшей американской базой в Афганистане. В июле 2021 года Баграм передали предыдущему афганскому правительству - за несколько недель до вывода американских войск и захвата страны "Талибаном".

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился провести проверку вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Читайте также: Пентагон проведет проверку вывода войск США из Афганистана в 2021 году, - Хегсет