Трамп требует от Афганистана вернуть США авиабазу Баграм
Американский лидер Дональд Трамп требует от Афганистана вернуть Соединенным Штатам авиабазу Баграм.
Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети TruthSocial, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, если Афганистан не пойдет на его условия, то столкнется с серьезными последствиями.
"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, случатся очень плохие вещи",- написал глава Белого дома.
Стоит отметить, что авиабаза Баграм по состоянию на 2020 год была крупнейшей американской базой в Афганистане. В июле 2021 года Баграм передали предыдущему афганскому правительству - за несколько недель до вывода американских войск и захвата страны "Талибаном".
Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился провести проверку вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він там тільки може деківлька отворів у горах пробити.
выбраливбросили
Восемь месяцев со дня инаугурации Трампа 👑
Раз в месяц я фиксирую текущую ситуацию без учета переговорной *******.
▪️Ноль новых пакетов помощи США Украине. Урезана гуманитарная помощь, поставки старой военной помощи приостанавливались три раза. Часть оружия, произведенного для Украины, была изъята.
В качестве замены начала работать система закупок оружия европейскими странами с последующей передачей его Украине.
▪️Ноль новых санкций против России. Ослаблен контроль соблюдения старых. "Базовая" пошлина, которую Трамп ввалил почти всем странам мира, России не досталась. Вместо этого были введены "вторичные пошлины" для покупателей российской нефти. Но пока это только дубинка, которой помахали перед носом Индии, не добившись изменения ее политики.
В текущей политике США вряд ли что-то изменится.
Исключение - если Трамп совсем-совсем разочаруется в друге Владимире и введет какие-то санкции. Но сейчас верится в это слабо.
Ще може накласти 💩 в штани від злості.
Напевно Дональд розглядає другий варіант.
.
Конгрес з Сенатом можуть ще до Різдва визнати трампа придурком - судити не можна, але президентом залишиться.
Представник Талібану відкинув ідею про те, що США можуть повернути ключову авіабазу в Афганістані після того, як президент Трамп заявив журналістам, що хоче її повернути. Повне виведення військ США було частиною угоди, підписаної під час першої адміністрації Трампа у 2020 році та завершеної за Джо Байдена у 2021 році.
Але в березні Трамп заявив, що планував зберегти авіабазу Баграм «не через Афганістан, а через Китай».
У четвер Трамп знову наголосив на важливості його розташування, заявивши, що однією з причин повернути Баграм є те, що «він знаходиться за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю».
Незрозуміло, що саме він має на увазі: у липневому розслідуванні BBC Verify зазначалося, що приблизно за 2000 км, на північному заході Китаю, знаходиться ядерний полігон.
Оно, Параша тому приклад.
Вже один раз взяли... за щоку від голодранців у шльопанцях. Мабуть сподобалось.
Старому дурню весь час доводиться виявляти тематичну винахідливість, щоб про нього щось говорили, тепер прийшла черга пустопорожніх погроз талібам через покинуту США базу у Баграмі, прогнозую, що через добу про цю "новину" забудуть.