Трамп требует от Афганистана вернуть США авиабазу Баграм

Американский лидер Дональд Трамп требует от Афганистана вернуть Соединенным Штатам авиабазу Баграм.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети TruthSocial, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, если Афганистан не пойдет на его условия, то столкнется с серьезными последствиями.

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, случатся очень плохие вещи",- написал глава Белого дома.

Стоит отметить, что авиабаза Баграм по состоянию на 2020 год была крупнейшей американской базой в Афганистане. В июле 2021 года Баграм передали предыдущему афганскому правительству - за несколько недель до вывода американских войск и захвата страны "Талибаном".

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился провести проверку вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Читайте также: Пентагон проведет проверку вывода войск США из Афганистана в 2021 году, - Хегсет

+35
Взагалі це виглядає як намагання керувати світом через соцмережу TruthSocial непомітно для санітарів.
21.09.2025 02:18 Ответить
+34
хай геніального перемовника вітькова посилає до хайбатулли ахундзади. Може там його і прикандичать нарешті.
21.09.2025 02:14 Ответить
+23
Трампу подобається від всіх пісюти ****** ловити. Хочеш ще щоб афганці по морді повозили?
21.09.2025 02:17 Ответить
хай геніального перемовника вітькова посилає до хайбатулли ахундзади. Може там його і прикандичать нарешті.
21.09.2025 02:14 Ответить
💯
21.09.2025 02:45 Ответить
лучший комент !!!)))
21.09.2025 08:26 Ответить
За талібан впишуться касапи і Китай.
21.09.2025 02:16 Ответить
Китай всіх у Афгані підкупить - Трампу просто не будуть відповідати!
Він там тільки може деківлька отворів у горах пробити.
21.09.2025 02:49 Ответить
з кацапами вже ніхто не рахується
21.09.2025 07:58 Ответить
Трампу подобається від всіх пісюти ****** ловити. Хочеш ще щоб афганці по морді повозили?
21.09.2025 02:17 Ответить
Взагалі це виглядає як намагання керувати світом через соцмережу TruthSocial непомітно для санітарів.
21.09.2025 02:18 Ответить
Как по мне, это выглядит как очередной типичный вброс для отвлечения внимания, как самолет отстреливающий тепловые ловушки
21.09.2025 03:40 Ответить
сам трамп є вкидом для відволікання від реальних світових проблем.
21.09.2025 04:58 Ответить
Ну можно и так сказать, а вернее, он следствие общей деградации, ослабевания левой повестки и роста на этом фоне правых настроений в Америке (да и во всем мире), вот они его и выбрали вбросили
21.09.2025 05:11 Ответить
21.09.2025 06:50 Ответить
21.09.2025 08:00 Ответить
https://t.me/RomanShrike/2547 Роман Шрайк:
Восемь месяцев со дня инаугурации Трампа 👑
Раз в месяц я фиксирую текущую ситуацию без учета переговорной *******.
▪️Ноль новых пакетов помощи США Украине. Урезана гуманитарная помощь, поставки старой военной помощи приостанавливались три раза. Часть оружия, произведенного для Украины, была изъята.
В качестве замены начала работать система закупок оружия европейскими странами с последующей передачей его Украине.
▪️Ноль новых санкций против России. Ослаблен контроль соблюдения старых. "Базовая" пошлина, которую Трамп ввалил почти всем странам мира, России не досталась. Вместо этого были введены "вторичные пошлины" для покупателей российской нефти. Но пока это только дубинка, которой помахали перед носом Индии, не добившись изменения ее политики.
В текущей политике США вряд ли что-то изменится.
Исключение - если Трамп совсем-совсем разочаруется в друге Владимире и введет какие-то санкции. Но сейчас верится в это слабо.
21.09.2025 02:20 Ответить
Трамп заборонить продаж електро автомобілів Тесла та смартфонів Айфон в Афганістан?
Ще може накласти 💩 в штани від злості.
Напевно Дональд розглядає другий варіант.
21.09.2025 02:22 Ответить
поп-корн не їм, але доведеться....

.
21.09.2025 02:38 Ответить
Дід почав ліпити собі «не підсудність» на майбутні впровадження щодо корупції, узурпації влади та державної зради. Вчись у старших, нелох!
21.09.2025 02:46 Ответить
таки да !

Конгрес з Сенатом можуть ще до Різдва визнати трампа придурком - судити не можна, але президентом залишиться.
21.09.2025 03:02 Ответить
Навряд, вони там такі самі.
21.09.2025 05:32 Ответить
21.09.2025 03:37 Ответить
BBC
Представник Талібану відкинув ідею про те, що США можуть повернути ключову авіабазу в Афганістані після того, як президент Трамп заявив журналістам, що хоче її повернути. Повне виведення військ США було частиною угоди, підписаної під час першої адміністрації Трампа у 2020 році та завершеної за Джо Байдена у 2021 році.

Але в березні Трамп заявив, що планував зберегти авіабазу Баграм «не через Афганістан, а через Китай».

У четвер Трамп знову наголосив на важливості його розташування, заявивши, що однією з причин повернути Баграм є те, що «він знаходиться за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю».

Незрозуміло, що саме він має на увазі: у липневому розслідуванні BBC Verify зазначалося, що приблизно за 2000 км, на північному заході Китаю, знаходиться ядерний полігон.
21.09.2025 03:43 Ответить
Нехай рудий недоумок запросить лідерів Талібану на Аляску (обов'язково має бути червона доріжка) може й повернуть авіабазу.
21.09.2025 03:46 Ответить
Э-эээ... це вже зовсiм iнше. Рудий лошок мае зустрiчатися в Кореi(сторона Ына)... Там червонi дорiжки настеленi навiть на той свiт. ЗЫ... А Трампу з пинею вже не довго ходити старими .ердунами, по цiй грiшнiй землi.
21.09.2025 06:18 Ответить
Ще одне ***** , там нічого твого немає.
21.09.2025 05:45 Ответить
Шо он пернул, цей Трамп. В Украину бз.ит вводить свои войска , а в трикутну ось зла(Чайна-Иран-цапорылия) он попрется?
21.09.2025 06:12 Ответить
Не знаю, чи правда, але в мережі промайнуло повідомлення, що в сімейці Трампів маразм - спадковий... Татусь його, на старість, теж "кукухою поїхав". Дружина мусила створить "макет центру", де Трамп-старший "керував бізнесом". Роль секретарок виконували дві підготовлені медсестри - щоб він вважав, що він "керує"...Ну, а нашому "Блазню" , і вік не потрібен - він ще з дитинства не виліз... Його "няньки" все життя доглядають...
21.09.2025 06:39 Ответить
Коли державою керує психично нездорова людина то для держпви це пагано скінчается.
Оно, Параша тому приклад.
21.09.2025 06:49 Ответить
Руде посміховисько..
21.09.2025 06:53 Ответить
Маменькин сыночок-оболдуй... Спав-спав , та взяв та й проснувся з тим Афганом.
21.09.2025 08:19 Ответить
Як казали спартанці "Прийди і візьми".
Вже один раз взяли... за щоку від голодранців у шльопанцях. Мабуть сподобалось.
21.09.2025 06:57 Ответить
Ще його талібан на*уй не посилав
21.09.2025 07:28 Ответить
Діду сеча в голову стукнула?
21.09.2025 07:38 Ответить
В АФГАНІСТАНІ обісралися срср потім сша, ще раз хоче повні штанці цей рудий мальчік в трусіках. А де сленг як би я був презом то Афган би був 52 штатом
21.09.2025 07:41 Ответить
Мабуть мито накладе на Афган, а втім Афган "накладе" на нього, це вже схоже міжнародна практика "множити на ноль" рудого.
21.09.2025 07:43 Ответить
на опіум накладе
21.09.2025 07:54 Ответить
є інфа що ІРАН послав магате нах
21.09.2025 07:43 Ответить
💁‍♂️ Трамп заявив, що зупинив війну між Камбоджею та Вірменією, сплутавши першу країну з Азербайджаном - «Камбоджа та Вірменія, це тільки починалося, і це було погано. Подумайте про це».
21.09.2025 07:50 Ответить
Миб їм,як дали....колиб вони нас дігнали.....
21.09.2025 07:50 Ответить
А може це внуки діда Дональда так забавляються ,поки той спить після прийняття пігулок.. ??,)))
21.09.2025 08:02 Ответить
Проблема, що таліби не прочитають цей геніальний висер, бо вони не вчені і в них нема тирнету
21.09.2025 08:05 Ответить
Трампон відчуває себе жахливо ущемленим, якщо на нього перестають звертати увагу, тому він кожного дня вкидує у соцмережі якусь муйню, щоб про нього не забували, зазвичай на Трампона після таких повідомлень на кілька годин відгукуються новинні заголовки, але чим далі, то забувають про нього все швидше.
Старому дурню весь час доводиться виявляти тематичну винахідливість, щоб про нього щось говорили, тепер прийшла черга пустопорожніх погроз талібам через покинуту США базу у Баграмі, прогнозую, що через добу про цю "новину" забудуть.
21.09.2025 08:16 Ответить
рыжий длб , теперь можешь только ПОНЮХАТЬ у ишака под хвостом !!!
21.09.2025 08:20 Ответить
А базу Баграм побудував з нуля ще давно подохлий Совок і аж ніяк не США.
21.09.2025 08:23 Ответить
Шо-та не вяжется у Трампа с последовательностью мысли... То если бы он был презом, не было б войны. То он - през , дык хочет развязать войну в Афгане, пуще прежнего... Дакйте Трампу сельоТки и отпустите уже его в Ростов. Хватит нам здесь шлепериады.
21.09.2025 08:29 Ответить
 
 