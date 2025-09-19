Росія активно вербує найманців на Близькому Сході для війни проти України, - ЗМІ

Росія разом з Іраном активно проводить масштабні операції з вербування найманців для участі у війні проти України. Це переважно громадяни Іраку, Сирії, Афганістану, Лівії, Ємену та інших країн регіону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Українська правда".

Співпраця з Іраном

Згідно з отриманими даними видання, Іран і Росія залучають до процесу вербування навіть колишніх бойовиків ІДІЛ, а це викликає серйозну стурбованість експертів у галузі безпеки.

Однією з основних причин такого масштабного вербування вважається нестача особового складу в армії РФ. Для залучення найманців використовуються як фінансові стимули, так і обіцянки надання російського громадянства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 57 ОМБр взяла у полон громадянина Кенії, який воював за РФ: Поїхав до Росії як турист. ВIДЕО

Крім того, для перекидання найманців задіюються нелегальні міграційні та торговельні маршрути, що проходять за чотирма основними напрямками:

Близький Схід – Іран – Вірменія – Грузія – Росія Близький Схід – Іран – Азербайджан – Росія Близький Схід – Іран – Центральна Азія – Росія Афганістан – Центральна Азія – Росія

Як зазначає співрозмовник УП, останніми днями з'явилися повідомлення про затримання нелегальних мігрантів під час спроби перетину кордонів у Вірменії, Азербайджані та країнах Центральної Азії. Їхнє листування свідчить про тісну координацію з російською стороною та конкретні обіцянки щодо участі в цьому процесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, майже кожен п’ятий - загинув, - "Слідство.Інфо"

Відомі імена деяких найманців РФ

Судячи з фотодокументів, пише УП, був затриманий громадянин Іраку Амір Вісам Джвад, 23 грудня 2006 року народження.

Він намагався незаконно перетнути територію однієї із зазначених країн. Встановлено, що найманець був завербований Міноборони РФ для участі у війні проти України.

Фото: Українська правда

Згідно з наявними даними, громадянин Іраку за пропозицією співробітника Міноборони РФ Поліни Олександрівни уклав контракт з міністерством для вступу до лав збройного угруповання "Багдад".

За умовами контракту, за згоду брати участь у бойових діях іноземцю спочатку було обіцяно грошову винагороду в розмірі від 3000 до 8000 доларів, а також надання російського громадянства після закінчення шести місяців, додає видання.

Також дивіться: Сили оборони ліквідували вже близько 500 іноземних найманців із 28 країн, які воювали на боці РФ. ВIДЕО