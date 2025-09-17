57 ОМБр взяла у полон громадянина Кенії, який воював за РФ: Поїхав до Росії як турист. ВIДЕО

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка взяли у полон громадянина Кенії на Вовчанському напрямку, який воював на боці російських окупантів.

Відео оприлюднила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Захисники зауважили, що інтерв'ю із ним було записано зі згоди полоненого.

Чоловіка звати Еванс, позивний Іван, йому 36 років.

Він розповів, що він вирішив здатися у полон, тому що якби він побіг до росіян, то вони б його вбили.

"Я не поїхав до Росії для військової служби. Я поїхав туди як турист, щоб подивитися різні місця. Я провів там два тижні", - сказав полонений.

Хлопець, який його приймав у Росії, запитав його, чи хотів би той залишитися у Росії. Згодом він прийшов із паперами до нього та запропонував "роботу". Пізніше Еванс опинився у військовому таборі. Проте кенієць заявив, що не хотів проходити службу та втік з позицій.

