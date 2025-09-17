УКР
57 ОМБр взяла у полон громадянина Кенії, який воював за РФ: Поїхав до Росії як турист. ВIДЕО

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка взяли у полон громадянина Кенії на Вовчанському напрямку, який воював на боці російських окупантів.

Відео оприлюднила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Захисники зауважили, що інтерв'ю із ним було записано зі згоди полоненого.

Чоловіка звати Еванс, позивний Іван, йому 36 років.

Розслідування проти поляка, який воює на боці РФ та поширює пропаганду, розпочали у Кракові

Він розповів, що він вирішив здатися у полон, тому що якби він побіг до росіян, то вони б його вбили.

"Я не поїхав до Росії для військової служби. Я поїхав туди як турист, щоб подивитися різні місця. Я провів там два тижні", - сказав полонений.

Хлопець, який його приймав у Росії, запитав його, чи хотів би той залишитися у Росії. Згодом він прийшов із паперами до нього та запропонував "роботу". Пізніше Еванс опинився у військовому таборі. Проте кенієць заявив, що не хотів проходити службу та втік з позицій. 

Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, майже кожен п'ятий - загинув, - "Слідство.Інфо"

військовополонені (1060) Кенія (26) найманці рф (2074)
пи*дить як дихає
17.09.2025 12:03 Відповісти
Дурний, дурний, а хитрий.
17.09.2025 12:02 Відповісти
... здить, приїхав підзаробити вбивством українців, але потім зрозумів, що ми не папуаси.
17.09.2025 12:07 Відповісти
