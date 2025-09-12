Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, майже кожен п’ятий - загинув, - "Слідство.Інфо"
Кількість громадян Білорусі, які підписали контракт з російською армією за перше півріччя 2025 року майже у сто разів більша, ніж у 2022 році.
Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо", "Білоруського розслідувальницького центру" та KibOrg "Патріоти двох держав: як білорусів змушують воювати до смерті проти українців", повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти проаналізували наданий воєнною розвідкою України список із 1031 встановленого громадянина Білорусі, які долучилися до збройних сил РФ. За даними списку, перший контракт підписано у липні 2022-го, найсвіжіший — 15 липня 2025 цього року. Кількість білоруських найманців різко збільшилася у 2023-му. Якщо роком раніше було лише шість контрактників, то 2023-го — вже 235, а 2024-го — 518.
"Цьогоріч, згідно з отриманими даними від розвідки, підписання контрактів сповільнилося: на початок липня — 157 осіб. Ще у 116 добровольців не вказано дату прийняття на службу. Майже половина списку (498 осіб) є рядовими, тобто мають нижче військове звання. Прапорщик у списку один", - йдеться у повідомленні.
Водночас, за інформацією проєкту Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців ЗС РФ "Хочу жити", за перше півріччя 2025 року контракт зі збройними силами Росії підписали 596 громадян Білорусі. Це майже у 100 разів більше, ніж за весь 2022 рік.
Журналісти підрахували, що понад 10% білоруських найманців вже загинули, ще 8% — зникли безвісти. Тобто з високою ймовірністю мертвий кожен п’ятий.
Моя бабуся у таких випадках казали" "Не вір своїм очам, повір моїм словам".
Дуже боляче це. Не передати, як боляче.
Дуже бажано щоб такі "військові" білороzzи зникали скоріше, не доххавши до фронту.... Або труїлися тим самим, чим надихались і назасмагались орки у Рудому Лісі під ЧАЕС.
- Інформація подана лишень за розвідданими з одного рекрутингового центру в москві.
- в реальності пару сотень громадян Білорусі воювало на стороні москалів ще з 2014року.
- на сьогодні воюють пару тисяч громадян Білорусі за москалів.
- на початку повномасштабки літом 2022року громадян Білорусі в москальських рядах було трохи більше п'ятисот.
- таким чином ріст становить приблизно не в 100, а в 10разів.
- аналіз прізвищ доволі цікавий, приблизно - 50%москальські прізвища, 20%білоруські, 30%інші.
- з тих громадян Білорусі, хто потрапляли в наш полон - більше 60%росіяни, 30%білоруси.
- жоден з громадян Білорусі в рядах москальської армії не володіє вільно білоруською мовою.
Для тих ідіотів хто плюється в сторону Білорусів, нагадаю:
- з початку війни 2014 і до сьогодні 2025 на Українській стороні провоювало приблизно 4000 Білорусів.
- за цей самий період за москалів воювали більше 150000 громадян України з Донецької, Луганської областей, Криму, Севастополя.
Так що шановне панство пригальмуйте свої емоції.