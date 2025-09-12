УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4730 відвідувачів онлайн
Новини Іноземні найманці в армії РФ
1 128 10

Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, майже кожен п’ятий - загинув, - "Слідство.Інфо"

білоруси в армії рф

Кількість громадян Білорусі, які підписали контракт з російською армією за перше півріччя 2025 року майже у сто разів більша, ніж у 2022 році.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо", "Білоруського розслідувальницького центру" та KibOrg "Патріоти двох держав: як білорусів змушують воювати до смерті проти українців", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти проаналізували наданий воєнною розвідкою України список із 1031 встановленого громадянина Білорусі, які долучилися до збройних сил РФ. За даними списку, перший контракт підписано у липні 2022-го, найсвіжіший — 15 липня 2025 цього року. Кількість білоруських найманців різко збільшилася у 2023-му. Якщо роком раніше було лише шість контрактників, то 2023-го — вже 235, а 2024-го — 518.

Читайте також: В Узбекистані найманця РФ, що воював в Україні, засудили до чотирьох років

"Цьогоріч, згідно з отриманими даними від розвідки, підписання контрактів сповільнилося: на початок липня — 157 осіб. Ще у 116 добровольців не вказано дату прийняття на службу. Майже половина списку (498 осіб) є рядовими, тобто мають нижче військове звання. Прапорщик у списку один", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією проєкту Координаційного штабу для добровільної здачі в полон військовослужбовців ЗС РФ "Хочу жити", за перше півріччя 2025 року контракт зі збройними силами Росії підписали 596 громадян Білорусі. Це майже у 100 разів більше, ніж за весь 2022 рік.

Журналісти підрахували, що понад 10% білоруських найманців вже загинули, ще 8% — зникли безвісти. Тобто з високою ймовірністю мертвий кожен п’ятий.

Дивіться також: Українські військові взяли в полон на Сіверському напрямку двох найманців РФ із Камеруну. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18672) Білорусь (8057) найманці рф (2073)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бульбашо-фюреро-ригоровичі потроху самовипилюються, це добре! Погано, що нас до цього залучають, бо в нас і без них достатньо кацапів для утилізації.
показати весь коментар
13.09.2025 00:05 Відповісти
Білоруси йдуть на контракт. Воювати за великі гроші за рф. А нам кожен день розповідають, що "альтернатив бусифікації немає" та "ніхто не воює у такій війні контрактною армією".
Моя бабуся у таких випадках казали" "Не вір своїм очам, повір моїм словам".
показати весь коментар
13.09.2025 00:56 Відповісти
Плати ( додатково) $700-800 щомісяця податків, за кожного члена родини, і можна організувати щось подібне. Якщо усі так зроблять звісно.
показати весь коментар
13.09.2025 01:08 Відповісти
Якщо ми "щит Європи" то якось логічно фінасувати цей "щит" спільнокоштом з ЄС? Чи ми "щит Європи", але виключно за власний людський рахунок? Ви вже там в Америках опріділіться: ми захищаємо вашу і нашу свободу? То може давайте це робити в складчину, нє?
показати весь коментар
13.09.2025 01:21 Відповісти
Я розумію, Дезар, що мої слова звучать різко. І багатьом не подобаються. Але мені неймовірно гірко, що у такій війні Україна насправді опинилася наодинці з рф. Так, союзники роблять багато, але воюють, помирають українці. Моя країна знелюднюється. Гине молодь, гине майбутнє. Серце не витримує на це дивитися. І змиритися неможливо.
Дуже боляче це. Не передати, як боляче.
показати весь коментар
13.09.2025 01:27 Відповісти
Чому у гру та сбу не було оперативних планів на цей випадок?? Вони давно частина мордору..
Дуже бажано щоб такі "військові" білороzzи зникали скоріше, не доххавши до фронту.... Або труїлися тим самим, чим надихались і назасмагались орки у Рудому Лісі під ЧАЕС.
показати весь коментар
13.09.2025 00:09 Відповісти
То не Білоруси, то "руськіє" - гівно у людській подобі...
показати весь коментар
13.09.2025 00:21 Відповісти
І все це з дозволу Бульбофюрера. А потім Бульбофюрер буде гавкати що він хоче миру і що ********** нейтральна держава, Тампон ще й санкції проти цього фашиста зняв.
показати весь коментар
13.09.2025 00:24 Відповісти
Білоруси зараз замість негрів та інших дикунів що йшли до кацапів у армію
показати весь коментар
13.09.2025 00:30 Відповісти
Інформація далеко не об'єктивна:
- Інформація подана лишень за розвідданими з одного рекрутингового центру в москві.

- в реальності пару сотень громадян Білорусі воювало на стороні москалів ще з 2014року.
- на сьогодні воюють пару тисяч громадян Білорусі за москалів.
- на початку повномасштабки літом 2022року громадян Білорусі в москальських рядах було трохи більше п'ятисот.
- таким чином ріст становить приблизно не в 100, а в 10разів.
- аналіз прізвищ доволі цікавий, приблизно - 50%москальські прізвища, 20%білоруські, 30%інші.
- з тих громадян Білорусі, хто потрапляли в наш полон - більше 60%росіяни, 30%білоруси.
- жоден з громадян Білорусі в рядах москальської армії не володіє вільно білоруською мовою.

Для тих ідіотів хто плюється в сторону Білорусів, нагадаю:
- з початку війни 2014 і до сьогодні 2025 на Українській стороні провоювало приблизно 4000 Білорусів.
- за цей самий період за москалів воювали більше 150000 громадян України з Донецької, Луганської областей, Криму, Севастополя.

Так що шановне панство пригальмуйте свої емоції.
показати весь коментар
13.09.2025 01:01 Відповісти
 
 