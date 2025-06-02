В Узбекистані найманця РФ, що воював в Україні, засудили до чотирьох років

В Узбекистані засудили чоловіка за найманство через участь у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

28-річний уродженець Ташкентської області, який раніше професійно займався змішаними єдиноборствами, у 2024 році вирушив до Москви, щоб узяти участь у бійцівському поєдинку. Однак згодом менеджери сказали, що бій скасований і чоловік мусить повернути гроші. "У мене не було коштів, і вони забрали мій паспорт", - розповів узбекистанець на суді.

Щоб розплатитися з боргами, він уклав контракт із Міноборони РФ, звернувшись за адресою, вказаною на рекламному банері. "Я запитав, чи виплатять гроші відразу. Вони підтвердили. Тоді я забрав паспорт у вірмен, віддав їм борг і підписав контракт терміном на один рік", - розповів чоловік на суді.

Узбекистанець пройшов підготовку на полігоні під Ростовом. Потім його відправили до Луганська, де він пройшов поглиблену військову підготовку. У серпні 2024 року чоловіка відправили на фронт, де він втратив око через осколкове поранення. Йому дали 60 днів відпустки, але він вирішив повернутися в Узбекистан.

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Суд визнав чоловіка винним у найманстві. Його засудили до чотирьох років одного місяця і 20 днів обмеження волі.

Від початку війни в Україні влада Узбекистану неодноразово закликала своїх громадян не вступати в іноземні армії.