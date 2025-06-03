В Узбекистане наемника РФ, воевавшего в Украине, приговорили к четырем годам

В Узбекистане осудили мужчину за наемничество из-за участия в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

28-летний уроженец Ташкентской области, который ранее профессионально занимался смешанными единоборствами, в 2024 году отправился в Москву, чтобы принять участие в бойцовском поединке. Однако впоследствии менеджеры сказали, что бой отменен и мужчина должен вернуть деньги. "У меня не было средств, и они забрали мой паспорт", - рассказал узбекистанец на суде.

Чтобы расплатиться с долгами, он заключил контракт с Минобороны РФ, обратившись по адресу, указанному на рекламном баннере. "Я спросил, выплатят ли деньги сразу. Они подтвердили. Тогда я забрал паспорт у армян, отдал им долг и подписал контракт сроком на один год", - рассказал мужчина на суде.

Узбекистанец прошел подготовку на полигоне под Ростовом. Затем его отправили в Луганск, где он прошел углубленную военную подготовку. В августе 2024 года мужчину отправили на фронт, где он потерял глаз из-за осколочного ранения. Ему дали 60 дней отпуска, но он решил вернуться в Узбекистан.

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Суд признал мужчину виновным в наемничестве. Его приговорили к четырем годам, одному месяцу и 20 дням ограничения свободы.

С начала войны в Украине власти Узбекистана неоднократно призывали своих граждан не вступать в иностранные армии.