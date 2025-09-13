Количество белорусов, присоединяющихся к российской армии, выросло в 100 раз, почти каждый пятый - погиб, - "Следствие.Инфо"

Количество граждан Беларуси, подписавших контракт с российской армией за первое полугодие 2025 года почти в сто раз больше, чем в 2022 году.

Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо", "Белорусского расследовательского центра" и KibOrg "Патриоты двух государств: как белорусов заставляют воевать до смерти против украинцев", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали предоставленный военной разведкой Украины список из 1031 установленного гражданина Беларуси, которые присоединились к вооруженным силам РФ. По данным списка, первый контракт подписан в июле 2022-го, самый свежий - 15 июля 2025 этого года. Количество белорусских наемников резко увеличилось в 2023-м. Если годом ранее было всего шесть контрактников, то в 2023-м - уже 235, а в 2024-м - 518.

"В этом году, согласно полученным данным от разведки, подписание контрактов замедлилось: на начало июля - 157 человек. Еще у 116 добровольцев не указана дата принятия на службу. Почти половина списка (498 человек) являются рядовыми, то есть имеют ниже воинское звание. Прапорщик в списке один", - говорится в сообщении.

В то же время, по информации проекта Координационного штаба для добровольной сдачи в плен военнослужащих ВС РФ "Хочу жить", за первое полугодие 2025 года контракт с вооруженными силами России подписали 596 граждан Беларуси. Это почти в 100 раз больше, чем за весь 2022 год.

Журналисты подсчитали, что более 10% белорусских наемников уже погибли, еще 8% - пропали без вести. То есть с высокой вероятностью мертв каждый пятый.

