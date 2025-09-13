Количество белорусов, присоединяющихся к российской армии, выросло в 100 раз, почти каждый пятый - погиб, - "Следствие.Инфо"
Количество граждан Беларуси, подписавших контракт с российской армией за первое полугодие 2025 года почти в сто раз больше, чем в 2022 году.
Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо", "Белорусского расследовательского центра" и KibOrg "Патриоты двух государств: как белорусов заставляют воевать до смерти против украинцев", сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты проанализировали предоставленный военной разведкой Украины список из 1031 установленного гражданина Беларуси, которые присоединились к вооруженным силам РФ. По данным списка, первый контракт подписан в июле 2022-го, самый свежий - 15 июля 2025 этого года. Количество белорусских наемников резко увеличилось в 2023-м. Если годом ранее было всего шесть контрактников, то в 2023-м - уже 235, а в 2024-м - 518.
"В этом году, согласно полученным данным от разведки, подписание контрактов замедлилось: на начало июля - 157 человек. Еще у 116 добровольцев не указана дата принятия на службу. Почти половина списка (498 человек) являются рядовыми, то есть имеют ниже воинское звание. Прапорщик в списке один", - говорится в сообщении.
В то же время, по информации проекта Координационного штаба для добровольной сдачи в плен военнослужащих ВС РФ "Хочу жить", за первое полугодие 2025 года контракт с вооруженными силами России подписали 596 граждан Беларуси. Это почти в 100 раз больше, чем за весь 2022 год.
Журналисты подсчитали, что более 10% белорусских наемников уже погибли, еще 8% - пропали без вести. То есть с высокой вероятностью мертв каждый пятый.
Моя бабуся у таких випадках казали" "Не вір своїм очам, повір моїм словам".
Дуже боляче це. Не передати, як боляче.
Але загалом якщо платить великі гроші за найманців, виникає питання що з ними робити коло вони відмовляються воювати а гроші вже тю-тю. Бачите росіяни вже вирішили цю проблему.
З америки,звісно,видніше.
Розігнати на нуль тцк-шників,яким,до речі,недавно підняли удвічі зарплату(ща що),мусорню,пенсії-зарплати прокурорам,собі,сердешним депутатам і чиновникам зарплати урізати,от щось і нашкрябається...
Дуже бажано щоб такі "військові" білороzzи зникали скоріше, не доххавши до фронту.... Або труїлися тим самим, чим надихались і назасмагались орки у Рудому Лісі під ЧАЕС.
- Інформація подана лишень за розвідданими з одного рекрутингового центру в москві.
- в реальності пару сотень громадян Білорусі воювало на стороні москалів ще з 2014року.
- на сьогодні воюють пару тисяч громадян Білорусі за москалів.
- на початку повномасштабки літом 2022року громадян Білорусі в москальських рядах було трохи більше п'ятисот.
- таким чином ріст становить приблизно не в 100, а в 10разів.
- аналіз прізвищ доволі цікавий, приблизно - 50%москальські прізвища, 20%білоруські, 30%інші.
- з тих громадян Білорусі, хто потрапляли в наш полон - більше 60%росіяни, 30%білоруси.
- жоден з громадян Білорусі в рядах москальської армії не володіє вільно білоруською мовою.
Для тих ідіотів хто плюється в сторону Білорусів, нагадаю:
- з початку війни 2014 і до сьогодні 2025 на Українській стороні провоювало приблизно 4000 Білорусів.
- за цей самий період за москалів воювали більше 150000 громадян України з Донецької, Луганської областей, Криму, Севастополя.
Так що шановне панство пригальмуйте свої емоції.