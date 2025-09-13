РУС
Количество белорусов, присоединяющихся к российской армии, выросло в 100 раз, почти каждый пятый - погиб, - "Следствие.Инфо"

белорусы в армии рф

Количество граждан Беларуси, подписавших контракт с российской армией за первое полугодие 2025 года почти в сто раз больше, чем в 2022 году.

Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо", "Белорусского расследовательского центра" и KibOrg "Патриоты двух государств: как белорусов заставляют воевать до смерти против украинцев", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали предоставленный военной разведкой Украины список из 1031 установленного гражданина Беларуси, которые присоединились к вооруженным силам РФ. По данным списка, первый контракт подписан в июле 2022-го, самый свежий - 15 июля 2025 этого года. Количество белорусских наемников резко увеличилось в 2023-м. Если годом ранее было всего шесть контрактников, то в 2023-м - уже 235, а в 2024-м - 518.

Читайте также: В Узбекистане наемника РФ, воевавшего в Украине, приговорили к четырем годам

"В этом году, согласно полученным данным от разведки, подписание контрактов замедлилось: на начало июля - 157 человек. Еще у 116 добровольцев не указана дата принятия на службу. Почти половина списка (498 человек) являются рядовыми, то есть имеют ниже воинское звание. Прапорщик в списке один", - говорится в сообщении.

В то же время, по информации проекта Координационного штаба для добровольной сдачи в плен военнослужащих ВС РФ "Хочу жить", за первое полугодие 2025 года контракт с вооруженными силами России подписали 596 граждан Беларуси. Это почти в 100 раз больше, чем за весь 2022 год.

Журналисты подсчитали, что более 10% белорусских наемников уже погибли, еще 8% - пропали без вести. То есть с высокой вероятностью мертв каждый пятый.

Смотрите также: Украинские военные взяли в плен на Северском направлении двух наемников РФ из Камеруна. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20520) Беларусь (7998) наемники рф (2100)
Топ комментарии
+3
То не Білоруси, то "руськіє" - гівно у людській подобі...
13.09.2025 00:21 Ответить
+2
Чому у гру та сбу не було оперативних планів на цей випадок?? Вони давно частина мордору..
Дуже бажано щоб такі "військові" білороzzи зникали скоріше, не доххавши до фронту.... Або труїлися тим самим, чим надихались і назасмагались орки у Рудому Лісі під ЧАЕС.
13.09.2025 00:09 Ответить
+1
бульбашо-фюреро-ригоровичі потроху самовипилюються, це добре! Погано, що нас до цього залучають, бо в нас і без них достатньо кацапів для утилізації.
13.09.2025 00:05 Ответить
Білоруси йдуть на контракт. Воювати за великі гроші за рф. А нам кожен день розповідають, що "альтернатив бусифікації немає" та "ніхто не воює у такій війні контрактною армією".
Моя бабуся у таких випадках казали" "Не вір своїм очам, повір моїм словам".
13.09.2025 00:56 Ответить
Плати ( додатково) $700-800 щомісяця податків, за кожного члена родини, і можна організувати щось подібне. Якщо усі так зроблять звісно.
13.09.2025 01:08 Ответить
Якщо ми "щит Європи" то якось логічно фінасувати цей "щит" спільнокоштом з ЄС? Чи ми "щит Європи", але виключно за власний людський рахунок? Ви вже там в Америках опріділіться: ми захищаємо вашу і нашу свободу? То може давайте це робити в складчину, нє?
13.09.2025 01:21 Ответить
Я розумію, Дезар, що мої слова звучать різко. І багатьом не подобаються. Але мені неймовірно гірко, що у такій війні Україна насправді опинилася наодинці з рф. Так, союзники роблять багато, але воюють, помирають українці. Моя країна знелюднюється. Гине молодь, гине майбутнє. Серце не витримує на це дивитися. І змиритися неможливо.
Дуже боляче це. Не передати, як боляче.
13.09.2025 01:27 Ответить
Великий % бюджету це і є кошти ЄС і Америка також колись долучилася. Зараз 60% всіх воєнних витрат це грошове забезпечення військовослужбовців та виплати за смерті. Можно суттєво підвищити зарплати військовим і пенсії інвалідів якщо забути про 15 мільйонів за смерть вже зараз. Це б звісно привадило багатьох іноземців і деяких ухілянтів.
Але загалом якщо платить великі гроші за найманців, виникає питання що з ними робити коло вони відмовляються воювати а гроші вже тю-тю. Бачите росіяни вже вирішили цю проблему.
13.09.2025 02:10 Ответить
Desar
З америки,звісно,видніше.
Розігнати на нуль тцк-шників,яким,до речі,недавно підняли удвічі зарплату(ща що),мусорню,пенсії-зарплати прокурорам,собі,сердешним депутатам і чиновникам зарплати урізати,от щось і нашкрябається...
13.09.2025 03:01 Ответить
якщо бабуся розкаялася в комсомольсько-кпсс-овських гріхах, то повірте їй і не повторюйте більше ідіотизму 2019 року, і все буде нормально. За свою країну воюють не за гроші, а за свою країну!
13.09.2025 02:13 Ответить
І все це з дозволу Бульбофюрера. А потім Бульбофюрер буде гавкати що він хоче миру і що ********** нейтральна держава, Тампон ще й санкції проти цього фашиста зняв.
13.09.2025 00:24 Ответить
Білоруси зараз замість негрів та інших дикунів що йшли до кацапів у армію
13.09.2025 00:30 Ответить
Інформація далеко не об'єктивна:
- Інформація подана лишень за розвідданими з одного рекрутингового центру в москві.

- в реальності пару сотень громадян Білорусі воювало на стороні москалів ще з 2014року.
- на сьогодні воюють пару тисяч громадян Білорусі за москалів.
- на початку повномасштабки літом 2022року громадян Білорусі в москальських рядах було трохи більше п'ятисот.
- таким чином ріст становить приблизно не в 100, а в 10разів.
- аналіз прізвищ доволі цікавий, приблизно - 50%москальські прізвища, 20%білоруські, 30%інші.
- з тих громадян Білорусі, хто потрапляли в наш полон - більше 60%росіяни, 30%білоруси.
- жоден з громадян Білорусі в рядах москальської армії не володіє вільно білоруською мовою.

Для тих ідіотів хто плюється в сторону Білорусів, нагадаю:
- з початку війни 2014 і до сьогодні 2025 на Українській стороні провоювало приблизно 4000 Білорусів.
- за цей самий період за москалів воювали більше 150000 громадян України з Донецької, Луганської областей, Криму, Севастополя.

Так що шановне панство пригальмуйте свої емоції.
13.09.2025 01:01 Ответить
Наведені паном факти, як і героїзм та патріотичність окремих білорусів, аж ніяк не робить з ******** ********** Білорусь.
13.09.2025 02:42 Ответить
 
 