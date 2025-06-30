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Новости Видео Африканские наемники в РФ Боевые действия на Северском направлении
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Украинские военные взяли в плен на Северском направлении двух наемников РФ из Камеруна. ВИДЕО

На Северском направлении украинские защитники взяли в плен двух российских наемников граждан Камеруна.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил 20-й отдельный полк беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Африканцев взяли в плен бойцы батальона К-2 совместно со 118 бригадой теробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр.

Пленные камерунцы заявили, что ехали в Россию якобы чтобы изготавливать шампунь и лечить зубы.

"Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ваньок. Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс рублей. Это значительно меньше, чем режим предлагает собственным гражданам, однако для Камеруна - приличные деньги", - сказано в сообщении.

Пленные граждане Камеруна рассказали, что среди российских наемников есть граждане Зимбабве, Бангладеш и Китая.

Смотрите также: Бойцы 118-й бригады теробороны укладывают спать пленного оккупанта-камерунца: "Командир, а сказку ему читать будем?". ВИДЕО

Автор: 

Камерун (19) наемники рф (2095)


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Топ комментарии
+13
щось ті каріниє расіянє все чорніші і чорніші стають.
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29.06.2025 23:52 Ответить
+9
пощастило неграм.
понавбивали українців, матимуть усілякі статуси від росії, історію розказуватимуть якими жахливими харцизяками були українці...
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29.06.2025 23:44 Ответить
+9
Відвозить їх до ООН і тикните у морду камерунських дипломатів
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29.06.2025 23:45 Ответить
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І що ? Зараз будуть кормити українським хлібом і салом?
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29.06.2025 23:44 Ответить
Відвозить їх до ООН і тикните у морду камерунських дипломатів
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29.06.2025 23:45 Ответить
Не сміши.
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30.06.2025 01:22 Ответить
І шо це даст окрім додаткових чималих витрат?
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30.06.2025 05:46 Ответить
у чавун зі смолою гарячею
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29.06.2025 23:50 Ответить
Не раціонально і не гуманно. Мавпи приїхали воювати, значить потрібно дати їм автомати і показати - тепер стріляй отуда, банани є.
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30.06.2025 01:26 Ответить
Хіба вони не вміють їсти самі? Можна перевірити, якщо посадити їх з орками і не давати їжу. Стануть кругленькими.
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30.06.2025 06:19 Ответить
пощастило неграм.
понавбивали українців, матимуть усілякі статуси від росії, історію розказуватимуть якими жахливими харцизяками були українці...
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29.06.2025 23:44 Ответить
Вони мабуть українок гвалтували - морди нахабні
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29.06.2025 23:46 Ответить
Нащо цей непотріб брати в полон, кацапи їх на обмін не візьмуть. В канаву. Але зелупи будуть їх,як і кацапів, головувати гамбургерами,і житло на рівні трьохзіркового готелю.
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29.06.2025 23:48 Ответить
щось ті каріниє расіянє все чорніші і чорніші стають.
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29.06.2025 23:52 Ответить
Ніц ви не розумієте
То близькі родичі ''аснаватєля русссскава язика'' пушкіна.
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30.06.2025 00:49 Ответить
Найманців, використовують з обох сторін фронту
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29.06.2025 23:54 Ответить
Ти своїми очима бачив в Україні, телепень?
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30.06.2025 00:31 Ответить
Так. Іспаномовні хлопці. І вони явно не шампунь приїхали робити
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30.06.2025 07:36 Ответить
Я теж бачив. Правда, не з Камеруну, а з Каліфорнії, Південної Африки (білого), Бразілії.
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30.06.2025 08:31 Ответить
Навіщо батальйону К2 рекламувати безкарність вбивства українців?
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29.06.2025 23:58 Ответить
Смола.
Пір'я.
Вперед!
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30.06.2025 00:03 Ответить
Ну хоч відмийте їх до біленьких))
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30.06.2025 00:05 Ответить
Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року, місто Київ (Відео) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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30.06.2025 00:06 Ответить
Ну, у Камеруні наших полонених нема. Прийдеться цих камерунців міняти на носорогів та жирафів з парку Бубанджида для наших зоопарків.
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30.06.2025 00:10 Ответить
Носоріг стоїть удесятеро дорожче чим їхнє поселення звідки вони вилізли
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30.06.2025 06:58 Ответить
Не знал и даже не догадывался, что самая ближайшая от Камеруна стоматологическая клиника находится в оркостане.
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30.06.2025 00:10 Ответить
Ці падли могли бути студентами , наприклад спокушати "наших " же дівчат своїми бумбастіками у часи навчання
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30.06.2025 00:20 Ответить
Камерунські олігархи їздять лікувати зуби на московщину!
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30.06.2025 00:21 Ответить
Чунга чанга
Єш какоси суй банани
Суй банани в узкую давалку
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30.06.2025 00:28 Ответить
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30.06.2025 00:55 Ответить
Та продайте їх в ''Шахтар'' за пару мільйонів баксів - Ахметов таких ''футболістів'' любить...

А за ті гроші можна собі в бойову бригаду багато Дронів і Ребів придбати.
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30.06.2025 00:59 Ответить
І як тут не стати расистом?..
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30.06.2025 01:01 Ответить
Предки пушкіна
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30.06.2025 01:08 Ответить
Скифия! У Вас ошибочка - буковку пропустили: между "П" и "р" буква е.
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30.06.2025 01:56 Ответить
Треба так писати, щоб інші могли зрозуміти.
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30.06.2025 07:14 Ответить
В розхід треба а не в полон .По тихому кулю в потилицю.
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30.06.2025 08:44 Ответить
Навіщо у витрату? Неграм до одного місця за кого воювати, аби щось платили.Ак зі багнетом (без б/к) їм у руки і стусаном на передок..
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30.06.2025 12:31 Ответить
Повісьте їх верх ногами, хай відпочинуть та подумають про своє прожите життя. Нах... вони нам потрібні?
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30.06.2025 09:02 Ответить
вояка К-2 здав усі придані підрозділи, які стоять на Сіверському напрямку. Молодець.
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30.06.2025 09:10 Ответить
Типові рускіє.
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30.06.2025 10:22 Ответить
 
 