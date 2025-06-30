Украинские военные взяли в плен на Северском направлении двух наемников РФ из Камеруна. ВИДЕО
На Северском направлении украинские защитники взяли в плен двух российских наемников граждан Камеруна.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил 20-й отдельный полк беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.
Африканцев взяли в плен бойцы батальона К-2 совместно со 118 бригадой теробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр.
Пленные камерунцы заявили, что ехали в Россию якобы чтобы изготавливать шампунь и лечить зубы.
"Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ваньок. Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс рублей. Это значительно меньше, чем режим предлагает собственным гражданам, однако для Камеруна - приличные деньги", - сказано в сообщении.
Пленные граждане Камеруна рассказали, что среди российских наемников есть граждане Зимбабве, Бангладеш и Китая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
понавбивали українців, матимуть усілякі статуси від росії, історію розказуватимуть якими жахливими харцизяками були українці...
То близькі родичі ''аснаватєля русссскава язика'' пушкіна.
Пір'я.
Вперед!
Єш какоси суй банани
Суй банани в узкую давалку
А за ті гроші можна собі в бойову бригаду багато Дронів і Ребів придбати.