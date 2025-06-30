Украинские военные взяли в плен на Северском направлении двух наемников РФ из Камеруна. ВИДЕО

На Северском направлении украинские защитники взяли в плен двух российских наемников граждан Камеруна.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил 20-й отдельный полк беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Африканцев взяли в плен бойцы батальона К-2 совместно со 118 бригадой теробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр.

Пленные камерунцы заявили, что ехали в Россию якобы чтобы изготавливать шампунь и лечить зубы.

"Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ваньок. Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс рублей. Это значительно меньше, чем режим предлагает собственным гражданам, однако для Камеруна - приличные деньги", - сказано в сообщении.

Пленные граждане Камеруна рассказали, что среди российских наемников есть граждане Зимбабве, Бангладеш и Китая.

Смотрите также: Бойцы 118-й бригады теробороны укладывают спать пленного оккупанта-камерунца: "Командир, а сказку ему читать будем?". ВИДЕО