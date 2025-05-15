Бойцы 118-й бригады теробороны укладывают спать пленного оккупанта-камерунца: "Командир, а сказку ему читать будем?". ВИДЕО
Теробороновцы из 118-й Черкасской бригады территориальной обороны взяли в плен африканского наемника армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант происходит из Камеруна и пытался объяснить, что воюет по принуждению.
"Российского наемника Путина из Камеруна взяли в плен воины сводной группы 118-й Черкасской бригады территориальной обороны на Северском направлении. Тот утверждает, что его заставили воевать, однако в его телефоне было найдено несколько иное фото и видео", - говорится в комментарии к записи.
Так і з беркутнею, суддівські з України, вчинили!!
Так і зеленський з групою осіб з Оману вопу, вчинив з вагнерівцями!
Збіг чи співпадіння??
Сирійці, більш дієво, карають своїх убивць!