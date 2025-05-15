РУС
Бойцы 118-й бригады теробороны укладывают спать пленного оккупанта-камерунца: "Командир, а сказку ему читать будем?". ВИДЕО

Теробороновцы из 118-й Черкасской бригады территориальной обороны взяли в плен африканского наемника армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант происходит из Камеруна и пытался объяснить, что воюет по принуждению.

"Российского наемника Путина из Камеруна взяли в плен воины сводной группы 118-й Черкасской бригады территориальной обороны на Северском направлении. Тот утверждает, что его заставили воевать, однако в его телефоне было найдено несколько иное фото и видео", - говорится в комментарии к записи.

армия РФ (20346) Камерун (19) Черкассы (870) пленные (2217) Черкасская область (114) Черкасский район (57)
Топ комментарии
+15
навіщо хлопцям ця мавпа живою?
15.05.2025 09:46 Ответить
+13
Цікаво а в світовій історіі толерантність хоч раз вигравала війни?
15.05.2025 09:47 Ответить
+12
- Мєня заставілі! -
15.05.2025 09:59 Ответить
навіщо хлопцям ця мавпа живою?
15.05.2025 09:46 Ответить
підлогу, посуд мити, окопи рити...
15.05.2025 09:49 Ответить
Ну у звіринець же люди ходять... Забава буде... ))
15.05.2025 10:20 Ответить
Дресерувати! Коти і песики надоїли...
15.05.2025 17:29 Ответить
а де банан?
15.05.2025 09:47 Ответить
банан це відвертий прояв расизму... краще вже пристрелити)
15.05.2025 10:09 Ответить
15.05.2025 10:24 Ответить
Цікаво а в світовій історіі толерантність хоч раз вигравала війни?
15.05.2025 09:47 Ответить
Війни за право виживання (екзистенційні), ніколи не вигравалися у білих рукавичках.
15.05.2025 11:30 Ответить
Основна маса цих "туристів" - наркокур"єри чи дилери. Поліцаї, у Росії, їх "тримали на гачку", і використовували в якості "стукачів". А потім їм дали команду - "набрать дабравольцев!". Але він у цьому не признається - бо в Камеруні, після передачі його туди, за клопотанням посольства, за наркоту, в тюрму запхнуть... І дадуть максимальний строк... От і вся "картинка"...
15.05.2025 09:55 Ответить
- Мєня заставілі! -
15.05.2025 09:59 Ответить
Безкарність, убивць з московії, приносить Україні горе!
Так і з беркутнею, суддівські з України, вчинили!!
Так і зеленський з групою осіб з Оману вопу, вчинив з вагнерівцями!
Збіг чи співпадіння??
Сирійці, більш дієво, карають своїх убивць!
15.05.2025 10:28 Ответить
нехай би він заснув вічним сном, виродок, навіщо його в полон брали, все одно оркам на обмін він нецікавий
15.05.2025 11:12 Ответить
Ну і кому потрібна та мавпа? На обмін не піде, свинособакам вона накуй не потрібна. Поклали б спати тварюку на вічно..в скотомоильник.
15.05.2025 11:35 Ответить
Такі наші світлі воїни, немає ненависті навіть до ворога, лише зневага, і навіть негідникам творять добро...
15.05.2025 11:46 Ответить
Навіщо йому ковдра? Вкрийте його скловатою ...
15.05.2025 12:37 Ответить
Как говаривал мой друг - "Я не рассист. Мне все равно, что негр, что обезьяна!"🐵
15.05.2025 12:50 Ответить
А це побачать у всьому світі ...?
15.05.2025 15:01 Ответить
Сказку? А просто отбить ливер и выкинуть павиана, перед посольством камеруна в Киеве, никак нельзя?
15.05.2025 23:42 Ответить
 
 