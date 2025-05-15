УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10836 відвідувачів онлайн
Новини Відео Африканські найманці армії РФ
8 059 21

Бійці 118-ї бригади тероборони укладають спати полоненого окупанта-камерунця: "Командире, а казку йому читати будемо?". ВIДЕО

Тероборонівці із 118-ї Черкаської бригади територіальної оборони полонили африканського найманця армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант походить із Камеруну і намагався пояснити, що воює із примусу.

"Російського найманця Путіна із Камеруну взяли в полон воїни зведеної групи 118-ї Черкаської бригади територіальної оборони на Сіверському напрямку. Той стверджує, що його змусили воювати, однак в його телефоні було знайдено дещо інше фото та відео", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Африканський найманець армії РФ, зв’язаний і покинутий спільниками під час відступу, замерзає серед засніженого поля на Курщині. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон наздоганяє у полі африканського найманця армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18498) Камерун (6) Черкаси (584) полонені (2340) Черкаська область (118) Черкаський район (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
навіщо хлопцям ця мавпа живою?
показати весь коментар
15.05.2025 09:46 Відповісти
+13
Цікаво а в світовій історіі толерантність хоч раз вигравала війни?
показати весь коментар
15.05.2025 09:47 Відповісти
+12
- Мєня заставілі! -
показати весь коментар
15.05.2025 09:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навіщо хлопцям ця мавпа живою?
показати весь коментар
15.05.2025 09:46 Відповісти
підлогу, посуд мити, окопи рити...
показати весь коментар
15.05.2025 09:49 Відповісти
Ну у звіринець же люди ходять... Забава буде... ))
показати весь коментар
15.05.2025 10:20 Відповісти
Дресерувати! Коти і песики надоїли...
показати весь коментар
15.05.2025 17:29 Відповісти
а де банан?
показати весь коментар
15.05.2025 09:47 Відповісти
банан це відвертий прояв расизму... краще вже пристрелити)
показати весь коментар
15.05.2025 10:09 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 10:24 Відповісти
Цікаво а в світовій історіі толерантність хоч раз вигравала війни?
показати весь коментар
15.05.2025 09:47 Відповісти
Війни за право виживання (екзистенційні), ніколи не вигравалися у білих рукавичках.
показати весь коментар
15.05.2025 11:30 Відповісти
Основна маса цих "туристів" - наркокур"єри чи дилери. Поліцаї, у Росії, їх "тримали на гачку", і використовували в якості "стукачів". А потім їм дали команду - "набрать дабравольцев!". Але він у цьому не признається - бо в Камеруні, після передачі його туди, за клопотанням посольства, за наркоту, в тюрму запхнуть... І дадуть максимальний строк... От і вся "картинка"...
показати весь коментар
15.05.2025 09:55 Відповісти
- Мєня заставілі! -
показати весь коментар
15.05.2025 09:59 Відповісти
Безкарність, убивць з московії, приносить Україні горе!
Так і з беркутнею, суддівські з України, вчинили!!
Так і зеленський з групою осіб з Оману вопу, вчинив з вагнерівцями!
Збіг чи співпадіння??
Сирійці, більш дієво, карають своїх убивць!
показати весь коментар
15.05.2025 10:28 Відповісти
нехай би він заснув вічним сном, виродок, навіщо його в полон брали, все одно оркам на обмін він нецікавий
показати весь коментар
15.05.2025 11:12 Відповісти
Ну і кому потрібна та мавпа? На обмін не піде, свинособакам вона накуй не потрібна. Поклали б спати тварюку на вічно..в скотомоильник.
показати весь коментар
15.05.2025 11:35 Відповісти
Такі наші світлі воїни, немає ненависті навіть до ворога, лише зневага, і навіть негідникам творять добро...
показати весь коментар
15.05.2025 11:46 Відповісти
Навіщо йому ковдра? Вкрийте його скловатою ...
показати весь коментар
15.05.2025 12:37 Відповісти
Как говаривал мой друг - "Я не рассист. Мне все равно, что негр, что обезьяна!"🐵
показати весь коментар
15.05.2025 12:50 Відповісти
А це побачать у всьому світі ...?
показати весь коментар
15.05.2025 15:01 Відповісти
Сказку? А просто отбить ливер и выкинуть павиана, перед посольством камеруна в Киеве, никак нельзя?
показати весь коментар
15.05.2025 23:42 Відповісти
 
 