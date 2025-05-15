Бійці 118-ї бригади тероборони укладають спати полоненого окупанта-камерунця: "Командире, а казку йому читати будемо?". ВIДЕО

Тероборонівці із 118-ї Черкаської бригади територіальної оборони полонили африканського найманця армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант походить із Камеруну і намагався пояснити, що воює із примусу.

"Російського найманця Путіна із Камеруну взяли в полон воїни зведеної групи 118-ї Черкаської бригади територіальної оборони на Сіверському напрямку. Той стверджує, що його змусили воювати, однак в його телефоні було знайдено дещо інше фото та відео", - йдеться у коментарі до запису.

