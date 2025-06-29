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Новини Відео Африканські найманці армії РФ Бойові дії на Сіверському напрямку
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Українські військові взяли в полон на Сіверському напрямку двох найманців РФ із Камеруну. ВIДЕО

На Сіверському напрямку українські захисники взяли в полон двох російських найманців громадян Камеруну.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив 20-й окремий полк безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Африканців узяли в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр.

Полонені камерунці заявили, що їхали до Росії нібито щоб виготовляти шампунь та лікувати зуби.

"Проте в аеропорту російської столиці їх зустріли не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок. Герої нашого відео Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк розуміли, що їх одягають у болотну форму не для саджання ріпи, але обоє підписали контракт, за що їм пообіцяли 1 млн 100 тис рублів. Це значно менше, ніж режим пропонує власним громадянам, однак для Камеруну - пристойні гроші", - сказано в повідомленні.

Полонені громадяни Камеруну розповіли, що серед російських найманців є громадяни Зімбабве, Бангладеш та Китаю.

Дивіться також: Бійці 118-ї бригади тероборони укладають спати полоненого окупанта-камерунця: "Командире, а казку йому читати будемо?". ВIДЕО

Автор: 

Камерун (5) найманці рф (2067)


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Топ коментарі
+6
щось ті каріниє расіянє все чорніші і чорніші стають.
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29.06.2025 23:52 Відповісти
+3
Відвозить їх до ООН і тикните у морду камерунських дипломатів
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29.06.2025 23:45 Відповісти
+3
у чавун зі смолою гарячею
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29.06.2025 23:50 Відповісти
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І що ? Зараз будуть кормити українським хлібом і салом?
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29.06.2025 23:44 Відповісти
Відвозить їх до ООН і тикните у морду камерунських дипломатів
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29.06.2025 23:45 Відповісти
Не сміши.
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30.06.2025 01:22 Відповісти
у чавун зі смолою гарячею
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29.06.2025 23:50 Відповісти
Не раціонально і не гуманно. Мавпи приїхали воювати, значить потрібно дати їм автомати і показати - тепер стріляй отуда, банани є.
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30.06.2025 01:26 Відповісти
пощастило неграм.
понавбивали українців, матимуть усілякі статуси від росії, історію розказуватимуть якими жахливими харцизяками були українці...
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29.06.2025 23:44 Відповісти
Вони мабуть українок гвалтували - морди нахабні
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29.06.2025 23:46 Відповісти
Нащо цей непотріб брати в полон, кацапи їх на обмін не візьмуть. В канаву. Але зелупи будуть їх,як і кацапів, головувати гамбургерами,і житло на рівні трьохзіркового готелю.
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29.06.2025 23:48 Відповісти
щось ті каріниє расіянє все чорніші і чорніші стають.
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29.06.2025 23:52 Відповісти
Ніц ви не розумієте
То близькі родичі ''аснаватєля русссскава язика'' пушкіна.
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30.06.2025 00:49 Відповісти
Найманців, використовують з обох сторін фронту
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29.06.2025 23:54 Відповісти
Ти своїми очима бачив в Україні, телепень?
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30.06.2025 00:31 Відповісти
Навіщо батальйону К2 рекламувати безкарність вбивства українців?
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29.06.2025 23:58 Відповісти
Смола.
Пір'я.
Вперед!
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30.06.2025 00:03 Відповісти
Ну хоч відмийте їх до біленьких))
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30.06.2025 00:05 Відповісти
Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року, місто Київ (Відео) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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30.06.2025 00:06 Відповісти
Ну, у Камеруні наших полонених нема. Прийдеться цих камерунців міняти на носорогів та жирафів з парку Бубанджида для наших зоопарків.
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30.06.2025 00:10 Відповісти
Не знал и даже не догадывался, что самая ближайшая от Камеруна стоматологическая клиника находится в оркостане.
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30.06.2025 00:10 Відповісти
Ці падли могли бути студентами , наприклад спокушати "наших " же дівчат своїми бумбастіками у часи навчання
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30.06.2025 00:20 Відповісти
Камерунські олігархи їздять лікувати зуби на московщину!
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30.06.2025 00:21 Відповісти
Чунга чанга
Єш какоси суй банани
Суй банани в узкую давалку
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30.06.2025 00:28 Відповісти
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30.06.2025 00:55 Відповісти
Та продайте їх в ''Шахтар'' за пару мільйонів баксів - Ахметов таких ''футболістів'' любить...

А за ті гроші можна собі в бойову бригаду багато Дронів і Ребів придбати.
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30.06.2025 00:59 Відповісти
І як тут не стати расистом?..
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30.06.2025 01:01 Відповісти
Предки пушкіна
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30.06.2025 01:08 Відповісти
Скифия! У Вас ошибочка - буковку пропустили: между "П" и "р" буква е.
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30.06.2025 01:56 Відповісти
 
 