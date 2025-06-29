Українські військові взяли в полон на Сіверському напрямку двох найманців РФ із Камеруну. ВIДЕО

На Сіверському напрямку українські захисники взяли в полон двох російських найманців громадян Камеруну.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив 20-й окремий полк безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Африканців узяли в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр.

Полонені камерунці заявили, що їхали до Росії нібито щоб виготовляти шампунь та лікувати зуби.

"Проте в аеропорту російської столиці їх зустріли не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок. Герої нашого відео Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк розуміли, що їх одягають у болотну форму не для саджання ріпи, але обоє підписали контракт, за що їм пообіцяли 1 млн 100 тис рублів. Це значно менше, ніж режим пропонує власним громадянам, однак для Камеруну - пристойні гроші", - сказано в повідомленні.

Полонені громадяни Камеруну розповіли, що серед російських найманців є громадяни Зімбабве, Бангладеш та Китаю.

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