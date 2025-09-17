57 ОМБр взяла в плен гражданина Кении, который воевал за РФ: Поехал в Россию как турист. ВИДЕО

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко взяли в плен гражданина Кении на Волчанском направлении, который воевал на стороне российских оккупантов.

Видео обнародовала пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Защитники отметили, что интервью с ним было записано с согласия пленного.

Мужчину зовут Эванс, позывной Иван, ему 36 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование против поляка, который воюет на стороне РФ и распространяет пропаганду, начали в Кракове

Он рассказал, что он решил сдаться в плен, потому что если бы он побежал к россиянам, то они бы его убили.

"Я не поехал в Россию для военной службы. Я поехал туда как турист, чтобы посмотреть разные места. Я провел там две недели", - сказал пленный.

Парень, который его принимал в России, спросил его, хотел ли бы тот остаться в России. Впоследствии он пришел с бумагами к нему и предложил "работу". Позже Эванс оказался в военном лагере. Однако кениец заявил, что не хотел проходить службу и сбежал с позиций.

Читайте: Количество белорусов, которые присоединяются к российской армии, выросло в 100 раз, почти каждый пятый - погиб, - "Слідство.Інфо"