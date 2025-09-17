РУС
57 ОМБр взяла в плен гражданина Кении, который воевал за РФ: Поехал в Россию как турист. ВИДЕО

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко взяли в плен гражданина Кении на Волчанском направлении, который воевал на стороне российских оккупантов.

Видео обнародовала пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Защитники отметили, что интервью с ним было записано с согласия пленного.

Мужчину зовут Эванс, позывной Иван, ему 36 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование против поляка, который воюет на стороне РФ и распространяет пропаганду, начали в Кракове

Он рассказал, что он решил сдаться в плен, потому что если бы он побежал к россиянам, то они бы его убили.

"Я не поехал в Россию для военной службы. Я поехал туда как турист, чтобы посмотреть разные места. Я провел там две недели", - сказал пленный.

Парень, который его принимал в России, спросил его, хотел ли бы тот остаться в России. Впоследствии он пришел с бумагами к нему и предложил "работу". Позже Эванс оказался в военном лагере. Однако кениец заявил, что не хотел проходить службу и сбежал с позиций.

Читайте: Количество белорусов, которые присоединяются к российской армии, выросло в 100 раз, почти каждый пятый - погиб, - "Слідство.Інфо"

военнопленные (1193) Кения (37) наемники рф (2101)
Дурний, дурний, а хитрий.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:02 Ответить
пи*дить як дихає
показать весь комментарий
17.09.2025 12:03 Ответить
Шимпанзе в порівнянні з цим гандоном- інтелектуал!
показать весь комментарий
17.09.2025 12:04 Ответить
Хто знає, де зараз той Чорний Ленін?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:06 Ответить
... здить, приїхав підзаробити вбивством українців, але потім зрозумів, що ми не папуаси.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:07 Ответить
Ванька,значить...Турист....Заблукав.Повертався в Момбасу,а потрапив до Донбасу.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:10 Ответить
Черв
показать весь комментарий
17.09.2025 12:12 Ответить
приїхав як турист..., а повоювати? та легко...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:16 Ответить
Ідеологічно обробити і на фронт - нехай спокутує провину. Вночі його не видно - буде різати русні.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:19 Ответить
ага, жив був собі, аж раптом вирішив поїхати в Рашку як турист, ще й на декілька тижнів. Кваплюсь повірити. Як на мене таким треба при затриманні одразу стріляти у коліно, і додому відправляти - щоб потім все життя памятав і лікувався, а про "туризм в Рашкі" знало б все його село
показать весь комментарий
17.09.2025 12:20 Ответить
І хтось повірить?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:24 Ответить
Це відіо треба крутити по всіх країнах Третього Світу. З суптитрами англійською.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:41 Ответить
Нищий черно*опый из Африки решил по миру поездить? Верю...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:44 Ответить
 
 