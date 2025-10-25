Трамп заявил, что не встретится с Путиным, пока не будет понимания относительно мирного соглашения между Украиной и РФ
Президент США Дональд Трамп снова заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако встреча возможна при условии полного понимания относительно заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.
Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос, что должна сделать Россия, чтобы накануне отмененный саммит в Будапеште состоялся, Трамп ответил:
"Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить свое время впустую".
Отмена встречи Трампа и Путина
21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
Свежие данные таких европейских аналитических центров, как CSD и CREA, показывают, что в данный момент почти 92% импорта сырой нефти Венгрии поступает из России. До начала Россией спецоперации этот показатель равнялся 61%. Только с начала года венгерские закупки принесли Кремлю 5,4 миллиарда евро, что эквивалентно стоимости 1800 ракет «Искандер-М», сообщает CNN.
.
вірно !
Україна !
єто нє торговля на крові, єто что-то другоє
.
Зброю продає для України, хоч так. Головне щоб не пиз.ив та не був на стороні кацапстані.
Самий трудний шлях починається з першого шагу.
Курбанова -Портніков
Ага. А 9 місяців до цього ти що робив? "Бачив в очах путлєра бажання миру"? Чи ботоксний послав тебе з твоїми пропозиціями, як і північнокорейський пупсик, як Моді, як Китай, як ХАМАС, як хусити, як Іран, як...
Чомусь це мені нагадує анекдот:
Мисливець іде по лісу. Бачить берлогу, засовує туди голову і... Куштує "канфетку". Відходить, дає "дуплет" в берлогу і знову засовує туди голову. І знову отримує "канфетку". Знову відходить, випускає в берлогу всі набої, що є, і знову суне туди голову. Знову отримує "канфетку" і чує голос:
- Я не розумію: ти мисливець чи мінєтчик?
От шось подібне і з трампоном. Може йому подобається, коли його посилають?