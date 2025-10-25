Трамп заявил, что не встретится с Путиным, пока не будет понимания относительно мирного соглашения между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп снова заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако встреча возможна при условии полного понимания относительно заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

На вопрос, что должна сделать Россия, чтобы накануне отмененный саммит в Будапеште состоялся, Трамп ответил:

"Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить свое время впустую".

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

