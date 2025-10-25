РУС
Новости Встреча Трампа и Путина в Будапеште
Трамп заявил, что не встретится с Путиным, пока не будет понимания относительно мирного соглашения между Украиной и РФ

путин,трамп

Президент США Дональд Трамп снова заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако встреча возможна при условии полного понимания относительно заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, что должна сделать Россия, чтобы накануне отмененный саммит в Будапеште состоялся, Трамп ответил:

"Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить свое время впустую".

Читайте также: Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Отмена встречи Трампа и Путина 

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

переговоры (5167) путин владимир (32384) Трамп Дональд (6950)
Топ комментарии
+8
Ну хоч так... Не особою віримо і сподіваємося, но і це вже не так погано для України.
25.10.2025 22:39 Ответить
+5
Знову буде давити на Україну
25.10.2025 22:33 Ответить
+4
Рубіо таки вдалось пояснити Трампу, що путін його має за лоха. Помста нарциса буде жорстокою
25.10.2025 22:54 Ответить
Знову буде давити на Україну
25.10.2025 22:33 Ответить
санкции давай! а ном вооружение координаты куда бить!
25.10.2025 22:33 Ответить
проти дружбана орбана у т.ч. !

Свежие данные таких европейских аналитических центров, как CSD и CREA, показывают, что в данный момент почти 92% импорта сырой нефти Венгрии поступает из России. До начала Россией спецоперации этот показатель равнялся 61%. Только с начала года венгерские закупки принесли Кремлю 5,4 миллиарда евро, что эквивалентно стоимости 1800 ракет «Искандер-М», сообщает CNN.

.
25.10.2025 23:34 Ответить
хто забезпечує поставки цієї нафти в Угорщину ?
вірно !

Україна !

єто нє торговля на крові, єто что-то другоє

.
25.10.2025 23:37 Ответить
)(уйло мабуть повіситься з розпачу від такої заяви трумпа.
25.10.2025 22:34 Ответить
Ну хоч так... Не особою віримо і сподіваємося, но і це вже не так погано для України.
25.10.2025 22:39 Ответить
Так, відсутність мирної угоди і триваюча війна на власній території - не так погано для України.
25.10.2025 23:04 Ответить
В чому ти не кажешь що Трамп почав санкції накладати ‼️❓❓?
Зброю продає для України, хоч так. Головне щоб не пиз.ив та не був на стороні кацапстані.

Самий трудний шлях починається з першого шагу.
25.10.2025 23:26 Ответить
А уявіть, як що через кров та розруху , смерті й розруху , нарешті очуняються партнери й дадуть зброї ( купленої собою без власної крові й розрухи) щоб ЗСУ пішли в наступ ...Що тоді ? Трамп скаже СТОП на лінії зіткнення - хйло погодиться іііі.
25.10.2025 23:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AvqWdHiQHt4

Курбанова -Портніков
25.10.2025 23:29 Ответить
Трамп заявив, що не зустрінеться з путіним, поки не буде розуміння, що путін вже взяв стільки України, скільки зміг.
25.10.2025 22:44 Ответить
Може дід викупив в Сі частину компромату? Щось він осмілів
25.10.2025 22:48 Ответить
Рубіо таки вдалось пояснити Трампу, що путін його має за лоха. Помста нарциса буде жорстокою
25.10.2025 22:54 Ответить
дай Боже ...
25.10.2025 23:22 Ответить
"Я не збираюся витрачати свій час даремно" Джерело: https://censor.net/ua/n3581663

Ага. А 9 місяців до цього ти що робив? "Бачив в очах путлєра бажання миру"? Чи ботоксний послав тебе з твоїми пропозиціями, як і північнокорейський пупсик, як Моді, як Китай, як ХАМАС, як хусити, як Іран, як...

Чомусь це мені нагадує анекдот:
Мисливець іде по лісу. Бачить берлогу, засовує туди голову і... Куштує "канфетку". Відходить, дає "дуплет" в берлогу і знову засовує туди голову. І знову отримує "канфетку". Знову відходить, випускає в берлогу всі набої, що є, і знову суне туди голову. Знову отримує "канфетку" і чує голос:
- Я не розумію: ти мисливець чи мінєтчик?

От шось подібне і з трампоном. Може йому подобається, коли його посилають?
25.10.2025 22:55 Ответить
Пацієнт виздоровлює.
25.10.2025 23:56 Ответить
Дави їх Трампушка, дави. Кацапи слабкі, як резинка дідоських старих трусів. Там тільки понти і нафтодолари, яку отримує кацап від реалізації нафти. Перекривши кацапу канал продажі нафти, він не тільки підпише мир, а звільнить декілька народів від тюрми, которі при розпаді імперії отримають незалежність. Україна почне лікувати свої рани, а світ позбавиться від світового терориста.
26.10.2025 00:20 Ответить
 
 