Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, поки не буде розуміння щодо мирної угоди між Україною та РФ
Президент США Дональд Трамп знову заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак зустріч можлива за умови повного розуміння щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ.
Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання, що має зробити Росія, щоб напередодні скасований саміт у Будапешті відбувся, Трамп відповів:
"Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду. Я не збираюся витрачати свій час даремно".
Скасування зустрічі Трампа та Путіна
21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
Ага. А 9 місяців до цього ти що робив? "Бачив в очах путлєра бажання миру"? Чи ботоксний послав тебе з твоїми пропозиціями, як і північнокорейський пупсик, як Моді, як Китай, як ХАМАС, як хусити, як Іран, як...
Чомусь це мені нагадує анекдот:
Мисливець іде по лісу. Бачить берлогу, засовує туди голову і... Куштує "канфетку". Відходить, дає "дуплет" в берлогу і знову засовує туди голову. І знову отримує "канфетку". Знову відходить, випускає в берлогу всі набої, що є, і знову суне туди голову. Знову отримує "канфетку" і чує голос:
- Я не розумію: ти мисливець чи мінєтчик?
От шось подібне і з трампоном. Може йому подобається, коли його посилають?