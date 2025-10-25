Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, поки не буде розуміння щодо мирної угоди між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп знову заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак зустріч можлива за умови повного розуміння щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, що має зробити Росія, щоб напередодні скасований саміт у Будапешті відбувся, Трамп відповів:

"Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду. Я не збираюся витрачати свій час даремно".

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

