УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7687 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
1 198 9

Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, поки не буде розуміння щодо мирної угоди між Україною та РФ

путін,трамп

Президент США Дональд Трамп знову заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак зустріч можлива за умови повного розуміння щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, що має зробити Росія, щоб напередодні скасований саміт у Будапешті відбувся, Трамп відповів:

"Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду. Я не збираюся витрачати свій час даремно".

Читайте також: Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

перемовини (3106) путін володимир (25016) Трамп Дональд (7507)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову буде давити на Україну
показати весь коментар
25.10.2025 22:33 Відповісти
санкции давай! а ном вооружение координаты куда бить!
показати весь коментар
25.10.2025 22:33 Відповісти
)(уйло мабуть повіситься з розпачу від такої заяви трумпа.
показати весь коментар
25.10.2025 22:34 Відповісти
Ну хоч так... Не особою віримо і сподіваємося, но і це вже не так погано для України.
показати весь коментар
25.10.2025 22:39 Відповісти
Так, відсутність мирної угоди і триваюча війна на власній території - не так погано для України.
показати весь коментар
25.10.2025 23:04 Відповісти
Трамп заявив, що не зустрінеться з путіним, поки не буде розуміння, що путін вже взяв стільки України, скільки зміг.
показати весь коментар
25.10.2025 22:44 Відповісти
Може дід викупив в Сі частину компромату? Щось він осмілів
показати весь коментар
25.10.2025 22:48 Відповісти
Рубіо таки вдалось пояснити Трампу, що путін його має за лоха. Помста нарциса буде жорстокою
показати весь коментар
25.10.2025 22:54 Відповісти
"Я не збираюся витрачати свій час даремно" Джерело: https://censor.net/ua/n3581663

Ага. А 9 місяців до цього ти що робив? "Бачив в очах путлєра бажання миру"? Чи ботоксний послав тебе з твоїми пропозиціями, як і північнокорейський пупсик, як Моді, як Китай, як ХАМАС, як хусити, як Іран, як...

Чомусь це мені нагадує анекдот:
Мисливець іде по лісу. Бачить берлогу, засовує туди голову і... Куштує "канфетку". Відходить, дає "дуплет" в берлогу і знову засовує туди голову. І знову отримує "канфетку". Знову відходить, випускає в берлогу всі набої, що є, і знову суне туди голову. Знову отримує "канфетку" і чує голос:
- Я не розумію: ти мисливець чи мінєтчик?

От шось подібне і з трампоном. Може йому подобається, коли його посилають?
показати весь коментар
25.10.2025 22:55 Відповісти
 
 