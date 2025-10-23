УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
1 859 24

Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті

Трамп скасував зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Вашингтоні.

Трамп пояснив, що не побачив сенсу в переговорах на даному етапі та не очікує, що зустріч дала б потрібний результат.

"Ми скасували зустріч з президентом Путіним, просто мені здалося, що це неправильний момент", – сказав він.

Читайте: Відмова Росії від припинення вогню ставить під загрозу зустріч Трампа та Путіна, - Reuters

За словами американського лідера, рішення пов’язане з тим, що він не відчуває перспективи досягти домовленостей, на які розраховує Вашингтон. Водночас Трамп не виключив можливості переговорів у майбутньому.

"Ми зробимо це пізніше", – додав президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Путіна до Будапешта матиме сенс, якщо приведе до припинення вогню, - Барро

Нагадаємо, що зустріч у Будапешті розглядалася як один із можливих дипломатичних кроків у контексті обговорення війни Росії проти України.

Наразі нові дати або формат переговорів не визначені.

Раніше  журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі повідомив, що підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті відтермінували на невизначений час.

Будапешт (74) путін володимир (25001) саміт (840) Трамп Дональд (7485)
Топ коментарі
+12
Орбан в ахері
показати весь коментар
23.10.2025 00:49 Відповісти
+10
Орбан вже короваї пік аж НПЗ спалив
показати весь коментар
23.10.2025 00:50 Відповісти
+8
Сіярто доїдає свої окуляри
показати весь коментар
23.10.2025 00:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Дурило старе…
показати весь коментар
23.10.2025 00:48 Відповісти
Орбан в ахері
показати весь коментар
23.10.2025 00:49 Відповісти
Сіярто доїдає свої окуляри
показати весь коментар
23.10.2025 00:55 Відповісти
Завтра трампон може і передумати. Таке вже бувало не раз.
показати весь коментар
23.10.2025 00:50 Відповісти
Орбан вже короваї пік аж НПЗ спалив
показати весь коментар
23.10.2025 00:50 Відповісти
Розвеселив..Ржу
показати весь коментар
23.10.2025 01:16 Відповісти
Мадяри нарешті вирішили проблему логістики.
Доставлять путіна в Будапешт через порожню газову трубу, як у фільмі про Джеймса Бонда.
показати весь коментар
23.10.2025 00:51 Відповісти
Трамп тягне час , як того вимагає кремлівський вилупок 😠
показати весь коментар
23.10.2025 00:51 Відповісти
Trump Always Chickens Out
показати весь коментар
23.10.2025 00:54 Відповісти
Сіярто може вкусити себе за дупу. 😁 Йому забули сказати.
показати весь коментар
23.10.2025 00:54 Відповісти
Добре, коли санітари поруч. Коли треба ліки вколоти можуть.
То шо по Томагавкам?
показати весь коментар
23.10.2025 00:56 Відповісти
Сосарто, їбало?🤡

https://censor.net/ua/news/3581176/ssha-gotuyutsya-do-myrnogo-samitu-trampa-i-putina-v-budapeshti-siyiyarto
показати весь коментар
23.10.2025 00:56 Відповісти
Адміністрація Дональда Трампа не відмовилася від ідеї проведення мирного саміту з президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті.-Сієртом
показати весь коментар
23.10.2025 01:06 Відповісти
Я маю право уявити як, не мені, в деменції а НАРЦИСУ !!! себе почувати в моменти отаких зізнавань що тебе вкотре поюзали... Тебе !!! переможця у 8 війнах! Ну да ти король , тобі на все й на усіх псрть ... Але ж поюзали ... Так що Рютте летів до нього, як швидка допомога з психопатологом, а заодно й мож теж трішки непомітно поюзав його й сам на користь Україні ... Ну можна ж помріяти...
показати весь коментар
23.10.2025 00:59 Відповісти
а томагавки де? клоуни
показати весь коментар
23.10.2025 01:00 Відповісти
"Також Трамп прокоментував можливість постачання ракет "Tomahawk" Україні. Він заявив, що для навчання потрібно щонайменше пів року.

Пряма мова: "Потрібно принаймні пів року, щоб навчитися користуватися Tomahawk. Єдиний спосіб, це якщо їх запустимо ми (США - Ред). Але ми цього не збираємося робити". (УП)
показати весь коментар
23.10.2025 01:08 Відповісти
Клоуни ті, у кого своїх ракет нема.
показати весь коментар
23.10.2025 01:23 Відповісти
Йому здалося, що неправильний момент? 🤔 Це котрий вже за ліком момент не правильний? Може справа не в моментах, а у персонах? Чи, якщо точніше, у бажанні здійснити нездійсненне - навчити шакала харчуватися сіном? Ну що ж, блажен, хто вірує, що на тане момегт, коли шакал замукає. 😊
показати весь коментар
23.10.2025 01:05 Відповісти
Добре що Тампон не скасував санкції накладені до нього
показати весь коментар
23.10.2025 01:05 Відповісти
Ну все, завтра просто завалить Україну різноманітною зброєю агент кремля "краснов"!
показати весь коментар
23.10.2025 01:08 Відповісти
От скажіть, після такого стресняка - як може почувати себе пацієнт?
показати весь коментар
23.10.2025 01:12 Відповісти
+1
показати весь коментар
23.10.2025 01:15 Відповісти
Результат чергового балабольства закономірний - інакше і не могло бути.

Дві мадярські професійні валютні проститутки - Йорбан і Сосярто наразі залишились без сексу, оргазму і чергової дози москальських нафто-доларів.
показати весь коментар
23.10.2025 01:28 Відповісти
 
 