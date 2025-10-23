Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті
Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Вашингтоні.
Трамп пояснив, що не побачив сенсу в переговорах на даному етапі та не очікує, що зустріч дала б потрібний результат.
"Ми скасували зустріч з президентом Путіним, просто мені здалося, що це неправильний момент", – сказав він.
За словами американського лідера, рішення пов’язане з тим, що він не відчуває перспективи досягти домовленостей, на які розраховує Вашингтон. Водночас Трамп не виключив можливості переговорів у майбутньому.
"Ми зробимо це пізніше", – додав президент США.
Нагадаємо, що зустріч у Будапешті розглядалася як один із можливих дипломатичних кроків у контексті обговорення війни Росії проти України.
Наразі нові дати або формат переговорів не визначені.
Раніше журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі повідомив, що підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті відтермінували на невизначений час.
Доставлять путіна в Будапешт через порожню газову трубу, як у фільмі про Джеймса Бонда.
То шо по Томагавкам?
https://censor.net/ua/news/3581176/ssha-gotuyutsya-do-myrnogo-samitu-trampa-i-putina-v-budapeshti-siyiyarto
Пряма мова: "Потрібно принаймні пів року, щоб навчитися користуватися Tomahawk. Єдиний спосіб, це якщо їх запустимо ми (США - Ред). Але ми цього не збираємося робити". (УП)
Дві мадярські професійні валютні проститутки - Йорбан і Сосярто наразі залишились без сексу, оргазму і чергової дози москальських нафто-доларів.