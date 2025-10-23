Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Вашингтоні.

Трамп пояснив, що не побачив сенсу в переговорах на даному етапі та не очікує, що зустріч дала б потрібний результат.

"Ми скасували зустріч з президентом Путіним, просто мені здалося, що це неправильний момент", – сказав він.

Читайте: Відмова Росії від припинення вогню ставить під загрозу зустріч Трампа та Путіна, - Reuters

За словами американського лідера, рішення пов’язане з тим, що він не відчуває перспективи досягти домовленостей, на які розраховує Вашингтон. Водночас Трамп не виключив можливості переговорів у майбутньому.

"Ми зробимо це пізніше", – додав президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Путіна до Будапешта матиме сенс, якщо приведе до припинення вогню, - Барро

Нагадаємо, що зустріч у Будапешті розглядалася як один із можливих дипломатичних кроків у контексті обговорення війни Росії проти України.

Наразі нові дати або формат переговорів не визначені.

Раніше журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі повідомив, що підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті відтермінували на невизначений час.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі