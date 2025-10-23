РУС
Новости Встреча Трампа и Путина в Будапеште
9 733 56

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

Трамп объяснил, что не увидел смысла в переговорах на данном этапе и не ожидает, что встреча дала бы нужный результат.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным, просто мне показалось, что это неправильный момент", - сказал он.

Читайте: Отказ России от прекращения огня ставит под угрозу встречу Трампа и Путина, - Reuters

По словам американского лидера, решение связано с тем, что он не чувствует перспективы достичь договоренностей, на которые рассчитывает Вашингтон. В то же время Трамп не исключил возможности переговоров в будущем.

"Мы сделаем это позже", - добавил президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Путина в Будапешт будет иметь смысл, если приведет к прекращению огня, - Барро

Напомним, что встреча в Будапеште рассматривалась как один из возможных дипломатических шагов в контексте обсуждения войны России против Украины.

Сейчас новые даты или формат переговоров не определены.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме сообщил, что подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отсрочили на неопределенное время.

Будапешт (58) путин владимир (32368) саммит (1246) Трамп Дональд (6929)
Топ комментарии
+42
Орбан в ахері
23.10.2025 00:49
+40
Орбан вже короваї пік аж НПЗ спалив
23.10.2025 00:50
+31
Сіярто доїдає свої окуляри
23.10.2025 00:55
Дурило старе…
23.10.2025 00:48
Орбан в ахері
23.10.2025 00:49
Сіярто доїдає свої окуляри
23.10.2025 00:55
Вчора так розпинався про ту зустріч, п'яткою в груди себе бив, звинувачував всіх у брехні про відміну переговорів. Тепер має з'їсти власний галстук!
23.10.2025 08:30
https://www.youtube.com/watch?v=ftq_WRjtHzQ

конгресмен республіканець накинувся на Трампа , відкрито глузуючи над ним ..."Віні далі фліртує..."
23.10.2025 04:41
Завтра трампон може і передумати. Таке вже бувало не раз.
23.10.2025 00:50
Орбан вже короваї пік аж НПЗ спалив
23.10.2025 00:50
Розвеселив..Ржу
23.10.2025 01:16
а-ха-ха розсмішив,а-ха-ха
23.10.2025 02:25
Мадяри нарешті вирішили проблему логістики.
Доставлять путіна в Будапешт через порожню газову трубу, як у фільмі про Джеймса Бонда.
23.10.2025 00:51
Рашагиперлуп
23.10.2025 01:45
Тому Мадяр її поки й не чіпає
23.10.2025 08:31
Трамп тягне час , як того вимагає кремлівський вилупок 😠
23.10.2025 00:51
Trump Always Chickens Out
23.10.2025 00:54
Сіярто може вкусити себе за дупу. 😁 Йому забули сказати.
23.10.2025 00:54
Добре, коли санітари поруч. Коли треба ліки вколоти можуть.
То шо по Томагавкам?
То шо по Томагавкам?
23.10.2025 00:56
Повний відлуп.
США не погодили передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3581189
23.10.2025 07:28
Сосарто, їбало?🤡

https://censor.net/ua/news/3581176/ssha-gotuyutsya-do-myrnogo-samitu-trampa-i-putina-v-budapeshti-siyiyarto
23.10.2025 00:56
Адміністрація Дональда Трампа не відмовилася від ідеї проведення мирного саміту з президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті.-Сієртом
23.10.2025 01:06
Я маю право уявити як, не мені, в деменції а НАРЦИСУ !!! себе почувати в моменти отаких зізнавань що тебе вкотре поюзали... Тебе !!! переможця у 8 війнах! Ну да ти король , тобі на все й на усіх псрть ... Але ж поюзали ... Так що Рютте летів до нього, як швидка допомога з психопатологом, а заодно й мож теж трішки непомітно поюзав його й сам на користь Україні ... Ну можна ж помріяти...
23.10.2025 00:59
А може краще швидка допомога з патологоанатомом?
23.10.2025 07:31
23.10.2025 08:35
а томагавки де? клоуни
23.10.2025 01:00
"Також Трамп прокоментував можливість постачання ракет "Tomahawk" Україні. Він заявив, що для навчання потрібно щонайменше пів року.

Пряма мова: "Потрібно принаймні пів року, щоб навчитися користуватися Tomahawk. Єдиний спосіб, це якщо їх запустимо ми (США - Ред). Але ми цього не збираємося робити". (УП)
23.10.2025 01:08
Клоуни ті, у кого своїх ракет нема.
23.10.2025 01:23
клоуни ті, хто грає дешеву п'єсу для тупих
23.10.2025 01:37
Та ні.
Таки клоуни ті, хто цю п'єсу змушений дивитися, незалежно від того подобається вона їм чи ні бо через 6 років потужної діяльності не має взагалі нічого свого:
- ні економіки,
- ні грошей,
- ні зброї,
- ні снарядів,
- ні мобілізаційного резерву,
- ні розуму,
- ні гідності.

Тільки понти та відосики. А таку валюту ніхто не приймає.
23.10.2025 01:47
та ні , це якраз таки лохи
23.10.2025 01:52
Так. Інакше б не обрали клоунів собою керувати.
23.10.2025 01:59
так це ,всі ви ,виборці " 🤢🤥буратіно" , які не " бачать" , що їх надули з " шашликами" , " яйцямипо17"," єфективними менеджерами" , які вжє намародерили сотні мільярдів і здриснули : міндіч , шурма, шефіри, чернишов, якого повертали , під охороною СБУ , а дє обіцяні 3 000 ракет, мільйони дронів , дє зелено-розові 🦩🦩🦩⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️Трамп вчиться у ***** і маленького зейла ………глаза треба розути
23.10.2025 07:05
Йому здалося, що неправильний момент? 🤔 Це котрий вже за ліком момент не правильний? Може справа не в моментах, а у персонах? Чи, якщо точніше, у бажанні здійснити нездійсненне - навчити шакала харчуватися сіном? Ну що ж, блажен, хто вірує, що на тане момегт, коли шакал замукає. 😊
23.10.2025 01:05
Добре що Тампон не скасував санкції накладені до нього
23.10.2025 01:05
Ну все, завтра просто завалить Україну різноманітною зброєю агент кремля "краснов"!
23.10.2025 01:08
От скажіть, після такого стресняка - як може почувати себе пацієнт?
23.10.2025 01:12
😂👍
23.10.2025 01:58
+1
23.10.2025 01:15
Результат чергового балабольства закономірний - інакше і не могло бути.

Дві мадярські професійні валютні проститутки - Йорбан і Сосярто наразі залишились без сексу, оргазму і чергової дози москальських нафто-доларів.
23.10.2025 01:28
Україна не припинить транзит кацапської нафти , а НПЗ скоро полагодять ...
23.10.2025 01:42
А вони точно валютні? Бо ходили чутки, що вони купились навіть на "дерев'яні"
23.10.2025 08:37
ТРЕБА БУРИТИ ПІД КРИШТАЛЕВИЙ ЩИТ ТА ЗАКЛАДАТИ ЯДЕРНИЙ АБО ВОДОРОДНИЙ ЗАРЯД !)
23.10.2025 01:46
ТА ПІД СИНЕ МОРЕ ТАКЕ САМЕ !)
23.10.2025 01:47
"рішення пов'язане з тим, що він не відчуває перспективи досягти домовленостей, на які розраховує Вашингтон" розраховує після того, як не дав УКраїні далнобій - то чого б було й очікувати..Навіщо ці пермовини х**лу, якщо загрозу Трамп відвів...а т
23.10.2025 01:48 Ответить
Може в Ніредьгазі хоче зустрітися?!
23.10.2025 01:49 Ответить
23.10.2025 02:29 Ответить
Хронологія: 1. Багато-багато розмов про томагавки. 2. Янєпряпка летить в США. 3. Під час польоту ***** дзвонить трампу. 4. Янетряпка з його бандою за наші гроші прошвирнулися на шоппінг і заодно на халяву пообідали в білому домі. Томагавків трамп не дає бо на горизонті зустріч з *****м. 5. Я нетряпка повертається в Україну. 6. ***** скасовує зустріч бо вже не треба - томагавків же нема! Фініта ля комедия!
23.10.2025 03:29 Ответить
Янетряпка задоволений бо скупився, нажерся і погрався в літачку.
23.10.2025 03:31 Ответить
Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті. Джерело: https://censor.net/ua/n3581180

Скоріш за все, це пуйло послав Рудого на хир, але Рудий не може ж сказати, що його послали. А от, "скасувавши" зустріч, Рудий - герой.
23.10.2025 04:32 Ответить
23.10.2025 06:41 Ответить
Сподіваюсь, що наступним спілкуванням Трампа з путіним стане надгробний спіч Трампа над залишками путіна.
23.10.2025 07:12 Ответить
я би на відмовився і від вашого спічу, над ними обома.
23.10.2025 07:43 Ответить
Трампакс скасував зустріс, тому що пуйло на неї не збирався)))
23.10.2025 07:39 Ответить
Путін, можливо, має потужний гіпнотичний вплив на Трампа (1), Путін паралізує залишок волі Трампа?

І тому Трампу порадили не зустрічатися з т. Пу ?

А крім того, можливо, у т. Пу є папочка на Трампа...? (2)

Якщо не (1) і не (2), то як пояснити що Трамп грає на стороні Путіна?
23.10.2025 08:21 Ответить
- Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! - добавляет: - Простите мне мою разнузданность - вы великан! Светило!(с)

https://www.facebook.com/reel/568772743864278/?__cft__[0]=AZUejJPgSar0-pMZYa96uzoE9aY8YHNx0YLEhBtprvds2EwetGkvC-LQ7lzld5D-dM-OskhS52Zyhs5K01iYjnE4xOR8l6HIB_oWs9SKgfWcTAynqZKZDHYWB2lany4ImS0KP-lTbxigRmZOMjhgdZl8&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/gosteleradiofond/videos/568772743864278
23.10.2025 08:51 Ответить
Трамп скасував? Це путлер скасував зустріч, а Трамп просто констатував факт.
23.10.2025 09:04 Ответить
 
 