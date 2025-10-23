Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.
Трамп объяснил, что не увидел смысла в переговорах на данном этапе и не ожидает, что встреча дала бы нужный результат.
"Мы отменили встречу с президентом Путиным, просто мне показалось, что это неправильный момент", - сказал он.
По словам американского лидера, решение связано с тем, что он не чувствует перспективы достичь договоренностей, на которые рассчитывает Вашингтон. В то же время Трамп не исключил возможности переговоров в будущем.
"Мы сделаем это позже", - добавил президент США.
Напомним, что встреча в Будапеште рассматривалась как один из возможных дипломатических шагов в контексте обсуждения войны России против Украины.
Сейчас новые даты или формат переговоров не определены.
Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме сообщил, что подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отсрочили на неопределенное время.
конгресмен республіканець накинувся на Трампа , відкрито глузуючи над ним ..."Віні далі фліртує..."
Доставлять путіна в Будапешт через порожню газову трубу, як у фільмі про Джеймса Бонда.
То шо по Томагавкам?
США не погодили передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3581189
https://censor.net/ua/news/3581176/ssha-gotuyutsya-do-myrnogo-samitu-trampa-i-putina-v-budapeshti-siyiyarto
Пряма мова: "Потрібно принаймні пів року, щоб навчитися користуватися Tomahawk. Єдиний спосіб, це якщо їх запустимо ми (США - Ред). Але ми цього не збираємося робити". (УП)
Таки клоуни ті, хто цю п'єсу змушений дивитися, незалежно від того подобається вона їм чи ні бо через 6 років потужної діяльності не має взагалі нічого свого:
- ні економіки,
- ні грошей,
- ні зброї,
- ні снарядів,
- ні мобілізаційного резерву,
- ні розуму,
- ні гідності.
Тільки понти та відосики. А таку валюту ніхто не приймає.
Дві мадярські професійні валютні проститутки - Йорбан і Сосярто наразі залишились без сексу, оргазму і чергової дози москальських нафто-доларів.
Скоріш за все, це пуйло послав Рудого на хир, але Рудий не може ж сказати, що його послали. А от, "скасувавши" зустріч, Рудий - герой.
І тому Трампу порадили не зустрічатися з т. Пу ?
А крім того, можливо, у т. Пу є папочка на Трампа...? (2)
Якщо не (1) і не (2), то як пояснити що Трамп грає на стороні Путіна?
https://www.facebook.com/reel/568772743864278/?__cft__[0]=AZUejJPgSar0-pMZYa96uzoE9aY8YHNx0YLEhBtprvds2EwetGkvC-LQ7lzld5D-dM-OskhS52Zyhs5K01iYjnE4xOR8l6HIB_oWs9SKgfWcTAynqZKZDHYWB2lany4ImS0KP-lTbxigRmZOMjhgdZl8&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/gosteleradiofond/videos/568772743864278