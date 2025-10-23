Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

Трамп объяснил, что не увидел смысла в переговорах на данном этапе и не ожидает, что встреча дала бы нужный результат.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным, просто мне показалось, что это неправильный момент", - сказал он.

По словам американского лидера, решение связано с тем, что он не чувствует перспективы достичь договоренностей, на которые рассчитывает Вашингтон. В то же время Трамп не исключил возможности переговоров в будущем.

"Мы сделаем это позже", - добавил президент США.

Напомним, что встреча в Будапеште рассматривалась как один из возможных дипломатических шагов в контексте обсуждения войны России против Украины.

Сейчас новые даты или формат переговоров не определены.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме сообщил, что подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отсрочили на неопределенное время.

