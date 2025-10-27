Ціни на нафту зростають після появи рамок торгової угоди між США та Китаєм, – Reuters

Ціни на нафту зросли після того, як економічні команди США і Китаю окреслили рамкову основу майбутньої торгової угоди, зменшуючи побоювання інвесторів щодо впливу тарифів та експортних обмежень на зростання світової економіки.

У понеділок вранці ф’ючерси на Brent дорожчають на 0,71% – до $66,41 за барель, WTI зростає на 0,72%, до $61,94 за барель, повідомляє Reuters.

Минулого тижня обидва бенчмарки зросли на 8,9% і 7,7% відповідно на тлі посилення санкцій США та ЄС проти Росії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що сторони погодили "дуже суттєву рамку" угоди, яка дозволить Дональду Трампу і Сі Цзіньпіну обговорити подальшу співпрацю цього тижня. За словами Бессента, документ дозволить уникнути запровадження 100% мит США на китайські товари і відтермінувати посиленого контролю експорту рідкоземів з китайського боку.

Трамп окремо висловив оптимізм щодо домовленості – він очікує зустрічей у Китаї та США найближчим часом.

Аналітик IG Тоні Сайкамор зауважив, що рамкова угода зменшує ризик, що Росія нівелює ефект нових санкцій за рахунок більших знижок і "тіньового" флоту.

У Haitong Securities зазначають, що настрої на ринку покращилися завдяки новим обмеженням проти РФ і послабленню напруги між США та Китаєм – це врівноважує побоювання щодо надлишку пропозиції, які тиснули на ціни раніше в жовтні.

Водночас Haitong попереджає – якщо санкції проти російської енергетики виявляться менш дієвими, ніж очікується, тиск надлишкової пропозиції може повернутися на ринок.

Раніше повідомлялось, що індійські НПЗ різко зменшать закупівлі російської нафти після нових санкцій США проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

Індія була найбільшим покупцем морської російської нафти зі знижками, імпортуючи в середньому близько 1,7 млн барелів на добу у січні–вересні. За даними співрозмовників агентства, після санкцій індійська нафтопереробна компанія Reliance Industries планує зменшити або повністю зупинити імпорт російської нафти.