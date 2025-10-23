Індійські НПЗ різко зменшать закупівлі російської нафти після нових санкцій США, – Reuters

Індійські нафтопереробники готуються різко зменшити закупівлі російської нафти після нових санкцій США проти "Роснєфті" та "Лукойлу", .

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Індія була найбільшим покупцем морської російської нафти зі знижками, імпортуючи в середньому близько 1,7 млн барелів на добу у січні–вересні. За даними співрозмовників агентства, після санкцій індійська нафтопереробна компанія Reliance Industries планує зменшити або повністю зупинити імпорт російської нафти.

"Триває перекалібрування імпорту з РФ, і Reliance повністю погодиться з настановами уряду Індії", – заявив представник компанії.

Мінфін США встановив дедлайн до 21 листопада для згортання операцій з підсанкційними російськими нафтовими компаніями.

Один із учасників ринку зазначив: "Скорочення буде масовим. Проте не очікуємо нуль одразу, оскільки частина барелів уже в дорозі до дедлайну".

Державні НПЗ Індії – Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum і MRPL – переглядають варіантипоставок після 21 листопада, щоб упевнитися у відсутності прямого походження сировини від "Роснєфті" чи "Лукойлу". Зазвичай держкомпанії купують російську нафту через посередників, тоді як Reliance має довгострокову угоду на купівлю майже 500 тис. б/д у "Роснєфті" напряму, а також купує російську нафту через трейдерів.

Ще одна велика індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, найбільшим акціонером якої є "Роснєфть", також закуповує російську нафту.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили найбільші російські нафтові компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Раніше Трамп погрожував Індії "масштабними" митами, якщо та не зупинить імпорт нафти з РФ. Водночас він заявляв, що прем’єр Індії Нарендра Моді запевнив його у намірі припинити закупівлі російської нафти.