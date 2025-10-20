Трамп пригрозив Індії "масштабними" митами, якщо та не зупинить імпорт нафти з РФ, – Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр Індії Нарендра Моді запевнив його у намірі припинити закупівелі російської нафти.

Він додав, що у разі відмови від цієї обіцянки Нью-Делі "продовжуватиме платити масштабні мита", повідомляє Reuters.

Раніше Білий дім заявив про нібито скорочення закупівель російської нафти Індією вдвічі, але місцеві джерела агентства цього не підтверджують.не бачать негайного зниження.

За оцінкою Kpler, у жовтні імпорт російської нафти до Індії може зрости приблизно на 20% – до 1,9 млн б/д. Закупівлі на листопад уже законтрактовані, тому можливе зменшення, якщо й відбудеться, відобразиться лише у даних за грудень-січень.

Трамп пов’язав половину зі своїх 50% мит на індійські товари із закупівлями російської нафти, заявивши, що доходи від енергоекспорту фінансують війну РФ проти України. Вашингтон і надалі тисне на азійських покупців, аби обмежити експорт енергоносіїв з Росії.

Індія стала найбільшим покупцем морської російської нафти зі знижками після того, як західні країни відмовилися від закупівель і запровадили санкції у 2022 році. Переговори щодо торгівлі між США та Індією тривають "у доброзичливому руслі", зазначив індійський урядовий співрозмовник.

Раніше повідомлялось, що індійські НПЗ придбали у ExxonMobil 4 млн барелів гаянської нафти з поставкою наприкінці 2025 – на початку 2026 року.

Наразі це дуже рідкісні для Індії закупівлі з нового південноамериканського виробника, що вказує на початок переорієнтації на нових постачальників.